Putin spotka się z Trumpem w USA. Który z prezydentów będzie górą?

• Spotkanie na Alasce to pierwsza wizyta Putina w USA od dekady.

• Eksperci ostrzegają, że rozmowy mogą zakończyć się ustępstwami kosztem Ukrainy.

• Rosyjska propozycja zakłada uznanie Krymu i Donbasu w zamian za zawieszenie broni.

Putin i Trump, czyli od ultimatum do rozmów na Alasce

29 lipca prezydent USA Donald Trump postawił przywódcy Rosji ultimatum: albo Putin zakończy zabijanie w Ukrainie, albo USA w piątek (8 sierpnia) nałożą na Rosję sankcje dotykające nabywców jej głównych produktów eksportowych – ropy naftowej i gazu ziemnego. Choć termin minął, a wojna w Ukrainie trwa, zamiast nałożenia sankcji amerykański prezydent ogłosił, że spotka się z Putinem na Alasce.

Będzie to pierwsza wizyta rosyjskiego przywódcy w USA od 10 lat.

– Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że sankcje są nieuniknione. I nie jest w ogóle jasne, co dokładnie się zmieniło – stwierdził Steven Pifer, ekspert think tanku Brookings Institution i wieloletni dyplomata.

Jego zdaniem, choć wiele szczegółów dotyczących potencjalnego układu kończącego wojnę nie jest znanych, to sam fakt, że dojdzie do spotkania, jest zwycięstwem Putina, który w ten sposób nie tylko odroczy groźbę poważnych sankcji wobec swojego kraju, ale też przełamie izolację, w której znajduje się od 2022 r. Jak podkreślił Pifer, także format spotkania – twarzą w twarz – jest korzystny dla prezydenta Federacji Rosyjskiej.

– Putin jest mistrzem szczegółów. Zna te rzeczy od podszewki. Według większości relacji Trump nie lubi być zbyt szczegółowo informowany, nie lubi się przygotowywać. Myślę, że Putin patrzy na to i mówi: „To świetny sposób, żeby rozegrać Trumpa i zmusić go do zgody na różne rzeczy” – ocenił rozmówca PAP.

Putin, Trump i dwufazowy plan pokoju dla Ukrainy

Ekspert nie wyklucza, że Trump i Putin mogą uzgodnić niekorzystne dla Ukrainy warunki, by potem wymusić na ukraińskim prezydencie przyjęcie układu. Były dyplomata zaznaczył jednak, że to Ukraina będzie miała ostateczny głos w tej sprawie i nie przyjmie porozumienia, jeśli nie zapewni jej ono bezpieczeństwa.

Pifer przyznał, że niepokój mogą budzić doniesienia o rosyjskiej propozycji, która miała przełamać wcześniejszy impas. Według dziennika „Wall Street Journal” Rosja zaproponowała dwufazowy plan, w którym na pierwszym etapie Ukraina miałaby wycofać wojska z obwodu ługańskiego i donieckiego (obecnie kontroluje ok. 30 proc. ich terytorium) w zamian za zawieszenie broni. Na drugim etapie Putin i Trump uzgodniliby ostateczny plan pokojowy, który następnie zostałby wynegocjowany z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak podała gazeta, strona rosyjska chce też uznania okupowanego Donbasu i Krymu za jej terytorium, a w zamian parlament w Moskwie przyjąłby prawo obiecujące, że Rosja nie zaatakuje Ukrainy.

– Wydaje się, że Ukraina jest proszona o trwałe poświęcenie wielu rzeczy, szczególnie terytorium, tylko za zawieszenie broni, które może być złamane w każdej chwili – zauważył Pifer. – Jest też wiele innych kwestii, które są odkładane na drugą fazę, a kto jest w stanie zapewnić, że ta druga faza kiedykolwiek cokolwiek przyniesie?

Zdaniem eksperta prawidłową sekwencją powinno być zawieszenie broni, a później porozumienie co do ustępstw terytorialnych, na które Kijów prawdopodobnie by się zgodził. Jak zaznaczył, kluczową kwestią pozostają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

– Nie można za nie uznać obietnicy Moskwy, że nie zaatakuje ponownie.

Pifer zauważył też, że jedyne działanie podjęte przez Trumpa przeciwko Rosji – nałożenie dodatkowych ceł na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy naftowej – paradoksalnie również może okazać się korzystne dla Putina. Ruch Trumpa nie skłonił bowiem New Delhi do rezygnacji z rosyjskiego surowca, za to doprowadził do poważnego rozdźwięku w relacjach między Indiami i USA, kluczowej zwłaszcza w kontekście powstrzymywania Chin.

Kilka zdań komentarza…

Steven Pifer, był ambasadorem USA w Ukrainie w latach 1998–2000, za prezydentury Billa Clintona. Jest członkiem Partii Demokratycznej. Nie poddając w wątpliwość jego politycznych ocen, należy mieć na uwadze, że zasadniczo Demokraci nie oceniają pozytywnie prezydentury Donalda Trumpa ani jego samego. R

Republikanie pewnie (nie wszyscy) oceniają, że ultimatum Trumpa było skuteczne i zapiszą do jego listy sukcesów. Będą podkreślać, że gdyby było inaczej, to Putin nie zgodziłby się na spotkanie z Trumpem, a amerykański prezydent nałożyłby na Rosję „druzgocące sankcje”.

Czyżby takimi mogły być? Przecież wymiana handlowa między USA a Federacją Rosyjską nawet przed 2022 r. była symboliczna. Jakie towary rosyjskie eksportowane do USA miałyby być potężnie oclone? Kawior? Wódka? Bo chyba Stany nie potrzebują importować rosyjskich węglowodorów, choć w ich interesie jest, żeby konkurent mocno stracił na sile.

Nie wiadomo, co tam tkwi w głowie Donalda Trumpa, jaki ma plan względem zakończenia wojny lub przynajmniej jej zatrzymania. Podkreślić należy fakt, że to Putin przyjeżdża do USA, a nie Trump do Rosji.

Dlaczego na Alaskę? Bo z Rosji do niej najbliżej i kiedyś do niej należała? Może to ma coś symbolizować? Nie wiadomo. Można zgadywać. Można również założyć, z prawdopodobieństwem wręcz graniczącym z pewnością, że Putin zgodził się (pozornie) na taką uległość, bo ma w tym cel.

Wcześniej zyskiwał na czasie, co jakiś czas prowadząc z Trumpem telefoniczne rozmowy, a teraz uczyni to podczas bezpośredniego spotkania. Postawi te same warunki, które już wcześniej stawiał… Jednym zdaniem: Putin znów będzie starał się ograć Trumpa...

Andrzej Bęben

The meeting is set between President Trump and Putin to discuss ending the war with Ukraine.Donald J. Trump Truth Social 08.08.25 06:03 PM EST pic.twitter.com/WJgHFeMYhH— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 8, 2025