Ukraina potęgą w produkcji dronów. 3 miliony maszyn na froncie w 2025 roku

Ukraina dostarczyła rekordowe trzy miliony dronów FPV do wojska do końca 2025 roku, co jest efektem strategicznego zwrotu w stronę krajowej produkcji.

Miliardowe inwestycje i międzynarodowa współpraca napędzają rozwój ukraińskiego przemysłu obronnego, z celem osiągnięcia 4 milionów dronów rocznie.

Kijów uruchamia programy takie jak „Defense City” i granty, aby przyspieszyć innowacje i produkcję, zmieniając dynamikę na polu walki.

Rok 2025 przejdzie do historii jako okres bezprecedensowego wzmocnienia ukraińskiej armii systemami bezzałogowymi. Zgodnie z oświadczeniem ministra obrony Ukrainy Denys Szmyhal w 2025 r. Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały z różnych źródeł ok. 3 mln sztuk dronów FPV, przeszło 2,5 raza więcej niż w 2024 r. To kamień milowy, który pokazuje zdolność ukraińskiego przemysłu do masowej produkcji zaawansowanego sprzętu. Minister obrony Rustem Umerow już w połowie 2025 roku informował, że krajowe firmy osiągnęły zdolność produkcyjną na poziomie czterech milionów dronów rocznie, a do końca czerwca armia otrzymała już 1,5 miliona sztuk.

Co więcej, rola systemów bezzałogowych nie ogranicza się jedynie do maszyn latających. Do sił zbrojnych dostarczono również prawie 15 000 naziemnych platform robotycznych, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Bezzałogowce stały się kluczowym narzędziem na współczesnym polu walki, wykorzystywanym do rozpoznania, korygowania ognia artylerii oraz przeprowadzania precyzyjnych uderzeń.

Krajowa produkcja priorytetem: Jak Kijów buduje niezależność zbrojeniową

Władze ukraińskie wielokrotnie podkreślały, że rozwój krajowego przemysłu obronnego jest absolutnym priorytetem rządu. Zgodnie z danymi Ministerstwa Obrony, większość z dostarczonych dronów została wyprodukowana w Ukrainie. Realizacja tak ogromnych zamówień była możliwa dzięki dwóm głównym kanałom:

Agencja Zamówień Obronnych dostarczyła 2,4 miliona dronów FPV, głównie poprzez bezpośrednie umowy z producentami.

System informatyczny DOT-Chain Defence, czyli cyfrowa platforma zakupowa, umożliwił dostarczenie kolejnych 200 000 dronów, znacznie upraszczając biurokrację.

Kijów intensywnie rozwija także produkcję dronów przechwytujących, które są odpowiedzią na zmasowane ataki rosyjskich bezzałogowców. Ministerstwo Obrony postawiło za cel osiągnięcie zdolności dostarczania na front blisko 1000 takich systemów dziennie, aby skutecznie chronić ukraińskie niebo.

Międzynarodowa współpraca i inwestycje: Globalne wsparcie dla ukraińskiej zbrojeniówki

Dynamiczny rozwój ukraińskiego przemysłu obronnego nie byłby możliwy bez potężnego wsparcia z zagranicy. Do ukraińskiej zbrojeniówki trafiło ponad 6 miliardów dolarów finansowania od partnerów międzynarodowych. Podpisano kluczowe umowy o wspólnej produkcji dronów z takimi krajami jak Wielka Brytania, Niemcy i Holandia. Ponadto, już 25 zagranicznych firm zbrojeniowych jest w trakcie otwierania swoich zakładów produkcyjnych na terytorium Ukrainy.

Współpraca z Unią Europejską również zacieśnia się – powołano specjalny zespół roboczy ds. kooperacji przemysłów obronnych, a w ramach programu EDIP zarezerwowano 300 mln euro na wsparcie ukraińskiego sektora. Jak podkreślają unijni urzędnicy, Ukraina oferuje innowacyjność i niższe koszty produkcji, co czyni ją atrakcyjnym partnerem.

"Defense City" i granty: Rządowe zachęty napędzają innowacje

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój, rząd Ukrainy uruchomił szereg inicjatyw, takich jak „Build with Ukraine” i „Build in Ukraine”. Kluczowym projektem jest „Defense City” – specjalna strefa prawno-ekonomiczna oferująca producentom broni szereg zachęt. Należą do nich:

Zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwolnienia z podatku od gruntów i nieruchomości.

Uproszczone procedury celne.

Uruchomiono także nowe programy grantowe dla ukraińskich firm, które rozwijają technologie w kluczowych obszarach, takich jak materiały wybuchowe, taktyczne pociski balistyczne czy systemy oparte na sztucznej inteligencji. Największy w historii ukraińskiego rynku finansowego kredyt konsorcjalny, opiewający na 21,5 mld hrywien i zabezpieczony gwarancjami państwowymi, otworzył nowe możliwości modernizacji i skalowania produkcji.

Finansowy impuls i uproszczone procedury: Przyszłość zakupów dla wojska

Rząd nieustannie pracuje nad usprawnieniem mechanizmów finansowania. Przełomową zmianą, zapowiedzianą przez ministra obrony Denysa Szmyhala, jest umożliwienie jednostkom wojskowym zakupu komponentów do dronów bezpośrednio ze środków budżetu państwa od 2026 roku. Do tej pory było to możliwe głównie w ramach funduszu specjalnego. Ta zmiana ma radykalnie przyspieszyć proces adaptacji bezzałogowców do konkretnych zadań bojowych i dać dowódcom na froncie większą elastyczność. Inicjatywy takie jak marketplace DOT-Chain już teraz pozwalają brygadom zamawiać potrzebny sprzęt w sposób przypominający zakupy online, co skraca czas dostaw nawet dziesięciokrotnie. Te działania pokazują, że Ukraina nie tylko zwiększa produkcję, ale także tworzy nowoczesny i elastyczny system zaopatrzenia armii, gotowy na wyzwania przyszłości.

Poza tym w 2025 r. uruchomiono nowy mechanizm zamówień publicznych, znany jako PURL, który umożliwi bezpośrednie wykorzystanie środków partnerskich na zakup broni wyprodukowanej w USA. Do inicjatywy przystąpiło ponad 20 krajów, a łączny wkład przekroczył 4 miliardy dolarów.

Wsparcie partnerów przełożyło się na dostawy systemów obrony powietrznej, pocisków przechwytujących i dronów, a także amunicji lotniczej, pojazdów opancerzonych i innego sprzętu wojskowego. Na poziomie jednostek brygady bojowe również zaczęły otrzymywać bezpośrednie, miesięczne środki finansowe na pokrycie potrzeb operacyjnych. Każdy batalion biorący udział w działaniach bojowych otrzymał 7 milionów hrywien (167 000 dolarów), a finansowanie skalowano w zależności od liczby batalionów w brygadzie. Mechanizm ten ma umożliwić jednostkom frontowym nabywanie dronów, pojazdów i sprzętu bez opóźnień związanych z centralnym zaopatrzeniem.