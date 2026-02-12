Produkcja amunicji 155 mm w Polsce nabiera tempa. Ponad 180 tysięcy sztuk rocznie z amerykańskim gigantem

Northrop Grumman, amerykańska firma zbrojeniowa, oraz Grupa Niewiadów podpisały ramową umowę dotyczącą przygotowania, produkcji, certyfikacji i wprowadzania na rynek amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Według komunikatu prasowego Grupy Niewiadów:

"Współpraca łączy komplementarne kompetencje obu stron. Northrop Grumman wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji amunicji artyleryjskiej oraz zaawansowane technologie wytwarzania, natomiast spółki należące do Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. wnoszą kompetencje w zakresie elaboracji, montażu oraz końcowej integracji produktu. Model współpracy zakłada elastyczne podejście do realizacji wspólnych inicjatyw produkcyjnych i komercyjnych, umożliwiając stronom obejmowanie roli wiodącej – w tym również w działaniach rynkowych – w zależności od charakteru danego projektu".

Według Grupy Niewadów pierwszym obszarem współpracy jest wspólna produkcja pocisku artyleryjskiego kalibru 155 mm, który znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie przygotowań do procesu certyfikacji. Umowa ramowa stanowi również podstawę do dalszego rozwoju wspólnych działań związanych z certyfikacją, wdrożeniem oraz ofertowaniem produktu na rynku.

"Szybkie przejście od porozumienia do umowy ramowej pokazuje, jak skutecznie potrafimy wspólnie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską w Europie. Naszym celem jest rozwój nowoczesnych, skalowalnych zdolności produkcyjnych oraz ich efektywne wdrażanie" – powiedział Mirosław Klepaczewski, Prezes Zarządu Elaboracja Niewiadów.

Adam Januszko, Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. powiedział zaś:

"Umowa ramowa umożliwia integrację zaawansowanych technologii produkcyjnych Northrop Grumman z potencjałem wytwórczym i doświadczeniem spółek Niewiadów Polska Grupa Militarna, tworząc podstawę zarówno do rozwoju produkcji w Polsce, jak i do wspólnych inicjatyw rynkowych w zakresie oferowania gotowych rozwiązań".

Dyrektor zarządzający Northrop Grumman w Polsce, Quinn Canole, w rozmowie z agencją Reutera, potwierdził ambitne plany. Celem jest produkcja ponad 180 tysięcy sztuk amunicji rocznie. Jak podkreślił Canole, „przepustowość i technologia pozwala na obsługę takiego poziomu produkcji”.

Decyzja o wyborze Polski jako strategicznego miejsca dla Northrop Grumman w Europie kontynentalnej nie jest przypadkowa. Krzysztof Krystowski, dyrektor generalny firmy na Polskę, wskazał na „wzrost wydatków na obronę w Europie” oraz „znaczenie [przyp. red. Polski] z punktu widzenia bezpieczeństwa, a także przemysłu”. Już około dwóch lat temu firma podjęła decyzję o ulokowaniu tutaj swoich strategicznych interesów.

Innowacyjna technologia ADI i rozwój produkcji

Kluczowym elementem współpracy jest wykorzystanie technologii Austempered Ductile Iron (ADI). Jak wyjaśniła Grupa Niewiadów, technologia ta „umożliwia uzyskanie parametrów użytkowych porównywalnych ze stalą, przy jednoczesnym skróceniu czasu wdrożenia, ułatwieniu modyfikacji konstrukcyjnych”. Co więcej, pozwala na „skalowanie produkcji do dużych wolumenów”.

Quinn Canole podkreślił znaczenie ADI dla zwiększenia możliwości produkcyjnych. „Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie w tym regionie, uznaliśmy, że Polska to naturalne miejsce do tego, by przedstawić tę technologię na arenie międzynarodowej” – powiedział. Dodał również, że „w miarę rozwoju tej technologii, wykorzystywania jej w praktyce i jej sprawdzenia się, będziemy mogli zwiększyć znacząco możliwości”. Ta innowacja ma pomóc amerykańskiemu koncernowi w dalszym rozwoju i umocnieniu pozycji na rynku.

Harmonogram i rynki zbytu: Od Polski po Ukrainę

Według zapowiedzi Quinna Canole'a, produkcja próbna amunicji kalibru 155 mm „z pewnością rozpocznie się jeszcze w tym roku”. To ważny krok w kierunku pełnego uruchomienia komercyjnej produkcji.

Docelowo, produkcja komercyjna ma być skierowana na trzy główne rynki: amerykański, polski oraz szerszy rynek europejski. Co istotne, Canole nie wykluczył również dostaw na Ukrainę, gdzie pociski kalibru 155 mm są intensywnie wykorzystywane w trwającym konflikcie, a ich zapasy są ograniczone. Potrzeby Ukrainy w tym zakresie są ogromne, co dodatkowo podkreśla strategiczne znaczenie polskiej produkcji.

Rozmowy z Mesko i Dalsze Plany Rozwoju

Współpraca z Grupą Niewiadów to nie jedyny kierunek rozwoju Northrop Grumman w Polsce. Krzysztof Krystowski poinformował, że rozmowy z państwowym polskim producentem Mesko w sprawie wspólnej produkcji amunicji kalibru 33 mm i 120 mm są „na zaawansowanym etapie”. To świadczy o szerszym zaangażowaniu amerykańskiego koncernu w polski przemysł obronny.

Krystowski podkreślił, że „Polska jest dla Northrop rynkiem strategicznym i ma istotne znaczenie dla naszych planów rozwoju naszej obecności przemysłowej w tym kraju”. Grupa Niewiadów, jako prywatny podmiot z sektora zbrojeniowego, już we wrześniu ubiegłego roku podpisała memorandum o współpracy z Northrop Grumman, deklarując zaangażowanie w proces szybkiego zwiększania produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm w Polsce. Amerykański koncern, znany z szerokiej gamy uzbrojenia – od amunicji po międzykontynentalne pociski balistyczne – widzi w Polsce kluczowego partnera.