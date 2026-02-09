Borsuk i Ciężki BWP w Rijadzie. HSW prezentuje najnowocześniejszy sprzęt na World Defense Show 2026

Odbywające się pod królewskim patronatem targi World Defense Show (WDS) w Rijadzie to jedno z najważniejszych wydarzeń dla światowego sektora zbrojeniowego. Targi odbywające się 8-12 lutego 2026 roku, gromadzą setki wystawców i tysiące gości z całego globu, w tym oficjalne delegacje wojskowe i rządowe. Wydarzenie to stanowi unikalną platformę do nawiązywania strategicznych partnerstw, wymiany doświadczeń oraz prezentacji innowacji. Ranga targów jest dodatkowo podkreślona przez VIP Day z udziałem przedstawicieli Króla Arabii Saudyjskiej, co otwiera drzwi do rozmów na najwyższym szczeblu. Dla firm takich jak Huta Stalowa Wola S.A. jest to kluczowa okazja do zaprezentowania swojego potencjału technicznego i produkcyjnego przed kluczowymi decydentami z regionu o ogromnym potencjale inwestycyjnym.

Jesteśmy na World Defense Show @WDS_KSA w 🇸🇦!Co przygotowaliśmy podczas @WDS_KSA? 🤔 Zobaczcie sami część naszej ekspozycji 👇🔜 Już jutro będziemy mieli dobre informacje prosto z Rijadu 💪 Jeśli chcecie być na bieżąco zapraszamy do śledzenia naszej relacji na @instagram →… pic.twitter.com/8nHecpXkrZ— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) February 8, 2026

Polska ofensywa eksportowa: PGZ i HSW na czele

Udział w targach WDS 2026 to nie przypadek, a precyzyjnie zaplanowany element strategii rozwoju eksportu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Polski przemysł obronny, napędzany rosnącymi przychodami i inwestycjami, aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu, a region Bliskiego Wschodu jest jednym z najbardziej obiecujących kierunków. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. koncentruje się na budowaniu silnej, rozpoznawalnej marki na arenie międzynarodowej, a HSW, jako lider w produkcji pojazdów gąsienicowych, odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

Gwiazdy polskiej ekspozycji – co HSW pokazuje w Rijadzie?

Na stoisku Huty Stalowej Woli w Rijadzie prezentowane są trzy kluczowe produkty, które stanowią odpowiedź na współczesne i przyszłe zagrożenia na polu walki. Każdy z nich łączy w sobie zaawansowaną technologię, siłę ognia i wysoki poziom ochrony.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP) – Siła i bezkompromisowa ochrona

Jedną z głównych atrakcji jest Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP), znany także pod roboczą nazwą Ratel. To nowa konstrukcja HSW, zaprojektowana z myślą o działaniach w warunkach konfliktu o wysokiej intensywności, gdzie priorytetem jest maksymalna ochrona załogi i desantu. Pojazd będzie przewoził załogę składającą się z dowódcy i kierowcy oraz od 6 do 8 żołnierzy desantu w pełnym oporządzeniu. Oprócz ochrony, twórcy skupili się na komforcie i bezpieczeństwie wnętrza. Ma ono zapewniać komfort i bezpieczeństwo. Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami masa bojowa pojazdu przekroczy 40 ton, ale dokładne dane będą zależne m.in. od ostatecznej konfiguracji pancerza modułowego.

Pojazd ten ma za zadanie efektywnie współpracować z czołgami, zapewniając piechocie zmechanizowanej bezpieczny transport i wsparcie ogniowe. Kluczowym elementem CBWP jest integracja z polskim Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym ZSSW-30, wyposażonym w armatę automatyczną oraz zintegrowaną, zdwojoną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Armata może funkcjonować w wersji kalibru 30 mm lub 40 mm, co daje możliwość zwalczania w zasadzie wszystkich pojazdów opancerzonych przeciwnika, co czyni go jednym z najnowocześniejszych pojazdów w swojej klasie na świecie.

Aby zapewnić odpowiedni poziom zdolności terenowych pojazd otrzyma siedem par kół jezdnych, czyli o jedną więcej niż BWP Borsuk. Będzie napędzany silnikiem o mocy ponad 1000 KM. Zostały już wybrane odpowiednie jednostki napędowe i przekładnie główne. CBWP zostanie wyposażony w system ochrony przed bronią masowego rażenia (ABC), instalację filtrowentylacyjną oraz wyrzutnie granatów dymnych. Opcjonalnie ma także posiadać aktywny system ochrony (APS/ASOP), który zwiększy jego przeżywalność w konfrontacji z różnymi typami amunicji, w tym bezzałogowcami. Opancerzenie ma budowę modułową w której pancerz podstawowy jest uzupełniony pancernymi „panelami”, podnoszącymi poziom ochrony do wymaganego poziomu. Zastosowano tutaj rozwiązania użyte w BWP Borsuk, takie jak pancerz kompozytowy z elementami ceramicznymi. Projekt ten, rozwijany w HSW, ma być produkowany w ramach Wielkopolskiego Centrum Pancernego.

BWP Borsuk – Nowa generacja wszechstronnych wozów bojowych

Drugim filarem oferty HSW jest Bojowy Wóz Piechoty Borsuk. To opracowany od podstaw w Polsce następca wysłużonych, postsowieckich BWP-1. Borsuk wyróżnia się unikalnym połączeniem cech: z jednej strony posiada zdolność pływania, kluczową w europejskich warunkach geograficznych, a z drugiej, dzięki modułowemu opancerzeniu, może zapewnić wysoki poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej. Podobnie jak CBWP, Borsuk jest uzbrojony w wieżę ZSSW-30, która zapewnia mu ogromną siłę ognia. Wieża ta, wyposażona w armatę automatyczną 30 mm Bushmaster Mk44S oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, umożliwia zwalczanie szerokiego spektrum celów.

Baobab-K – Inżynieryjne wsparcie na polu walki

Ofertę HSW uzupełnia Pojazd Minowania Narzutowego Baobab-K. To wysoce zautomatyzowany system osadzony na podwoziu Jelcz 8x8, zdolny do błyskawicznego stawiania narzutowych pól minowych. Baobab-K pozwala na blokowanie ruchu wojsk przeciwnika, ochronę skrzydeł własnych ugrupowań czy koncentrowanie natarcia wroga w przygotowane strefy. Cały proces jest sterowany przez dwuosobową załogę z opancerzonej kabiny, a komputer pokładowy automatycznie oblicza parametry, aby uzyskać wymaganą gęstość pola minowego. System może postawić zaporę składającą się z 600 min na odległość do 180 metrów.

Potencjał rynku bliskowschodniego a polska oferta

Rynek bliskowschodni, charakteryzujący się dużymi budżetami obronnymi i dążeniem do modernizacji sił zbrojnych, może stanowić naturalny kierunek ekspansji dla polskiego przemysłu. Prezentowane przez Hutę Stalową Wolę rozwiązania idealnie wpisują się w potrzeby regionu. Ciężki BWP odpowiada na zapotrzebowanie na pojazdy o wysokiej przeżywalności w trudnym terenie. Z kolei wszechstronny Borsuk, łączący mobilność z siłą ognia, jest atrakcyjną propozycją dla armii poszukujących uniwersalnych platform. Baobab-K, jako system defensywny, może z kolei znacząco podnieść zdolności obronne każdego państwa.