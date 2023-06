Spis treści

Huta Stalowa Wola wyprodukuje Baobaby-K dla Wojska Polskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w czerwcu dwie umowy z PGZ i Hutą Stalowa Wola: na dostawy pojazdów minowania narzutowego Baobab-K oraz na dostawy min do tych pojazdów. Umowa o Baobabach-K opiewa na 510 milionów złotych i określa dostawę 24 pojazdów dla Wojska Polskiego w latach 2026-2028. Z kolei kontrakt na miny przewiduje zakup min i kaset o wartości 566 milionów złotych. Te dostawy mają nastąpić szybciej i zacząć się w tym roku, a potrwać do roku 2026.

Mariusz Błaszczak: Baobab-K to ważny argument w polityce odstraszania agresora

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, i Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej są zdania, że dostawy te mogą być jednak przed czasem. Prezes PGZ podczas podpisywania umów zaznaczył także, że wojska sojusznicze wyraziły "wstępne zainteresowanie naszym rozwiązaniem".

Wojsko Polskie staje się coraz silniejsze dzięki temu, że jest coraz liczniejsze i wyposażane w nowoczesną broń. Baobab-K to bardzo ważny argument w naszej polityce odstraszania agresora - mówił podczas podpisywania umowy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Baobab-K - pojazd minowania narzutowego. Zaprojektowany i produkowany w Polsce

Baobab-K to system zaprojektowany w Polsce, opracowany przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, a produkowany przez konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Hucie Stalowa Wola. Za produkcję i dostawę min też odpowiada polska fabryka - Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" SA. Baobab-K, jak czytamy na oficjalnej stronie Huty Stalowa Wola, to "pojazd, który realizuje zadania minowania narzutowego poprzez ustawianie przeciwpancernych pól minowych o odpowiedniej gęstości, zdolnych zniszczyć lub obezwładniać pojazdy wojsk przeciwnika". Pojazd minowania narzutowego jest pracą badawczo-rozwojową realizowaną od 2018 roku przez konsorcjum firm:

Huta Stalowa Wola SA (lider konsorcjum),

Jelcz Sp. z o.o.,

BZE BELMA SA,

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej.

Jak działa Baobab-K? Dla kogo jest przeznaczony?

Baobab-K, pojazd z dwuosobową załogą, służy do automatycznego i samobieżnego ustawiania przeciwpancernych pól minowych. Jest to skuteczna obrona zarówno przed pojazdami pancernymi, jak i oddziałami piechoty przeciwnika. Pojazd minowania narzutowego przeznaczony jest dla pododdziałów inżynieryjnych i stanowi ważny element w kształtowaniu sytuacji taktycznej na polu walki. Baobab-K może zabrać nawet do 600 min. Przy stawianiu zapór minowych pojazd porusza się z prędkością 5-25 km/h. Baobab-K może wyrzucać miny na obszarze o długości 1800 metrów i szerokości 180 metrów. Potrzebuje na to ok. 20 minut. Komputer pokładowy tworzy cyfrową mapę zaminowanego terenu. Dokładnie pokazuje więc, jak zaminowany został obszar.

Baobab-K - podstawowe parametry techniczne

Oto podstawowe parametry techniczne pojazdu minowania taktycznego Baobab-K:

całkowita liczba min: 600 sztuk,

załoga: 2 osoby,

czas przeładowania: <30 minut,

zasięg układania: od 60 do 180 m,

prędkość układania: od 5 do 20 km/h (dostosowywana automatycznie do gęstości pola minowego),

długość pola minowego: do 1800 m.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wygląda Baobab-K, pojazd minowania narzutowego: