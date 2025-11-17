Francuskie Rafale dla Ukrainy. Ile Kijów zapłaci za myśliwce i kiedy je otrzyma?

Ukraina i Francja podpisały list intencyjny w sprawie zakupu nawet 100 myśliwców Rafale, co stanowi kluczowy krok w rozwoju ukraińskich sił powietrznych.

Szacowany koszt tej transakcji to miliardy euro, a Kijów dąży do zbudowania floty 250 samolotów wojskowych, w tym amerykańskich F-16 i szwedzkich Gripenów.

List intencyjny na 100 myśliwców Rafale: Szczegóły transakcji

W poniedziałek, 17 listopada 2025 r. prezydenci Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski podpisali list intencyjny w sprawie przyszłego zakupu przez Ukrainę do 100 francuskich wielozadaniowych samolotów myśliwskich Rafale. Jak podaje portal BFMTV, wartość jednej maszyny waha się od 70 do 80 milionów euro, co oznacza, że całkowity koszt 100 samolotów Rafale może wynieść od 7 do 8 miliardów euro. Podpisanie listu intencyjnego sygnalizuje przejście Francji na wyższy poziom współpracy obronnej z Ukrainą, zwłaszcza po dostarczeniu jej samolotów Mirage 2000-5. Warto podkreślić, że na razie jest to list intencyjny, a nie wiążący kontrakt na dostawy.

Podczas konferencji prasowej w Pałacu Elizejskim Emmanuel Macron podkreślił, że oba kraje wkraczają w „nowy etap” współpracy, który jest „decydującym elementem” przyszłego bezpieczeństwa zbiorowego. Francuski prezydent zapowiedział również zacieśnienie współpracy w dziedzinie przemysłów obronnych oraz przekazanie Ukrainie w ciągu najbliższych trzech lat uzbrojenia, w tym dronów i pocisków kierowanych. Celem dostarczenia samolotów Rafale ma być zapewnienie ukraińskiej armii „zdolności odstraszania” przed wszelkimi próbami wtargnięcia.

Wołodymyr Zełenski nazwał przyszłe zamówienia samolotów Rafale „historycznymi”, wskazując na trudności Ukrainy w uzyskaniu zasobów niezbędnych do przeciwstawienia się armii rosyjskiej, która „nie liczy się z zasobami”. Prezydent Ukrainy, nawiązując do słynnego apelu generała Charlesa de Gaulle'a z 1940 r., podkreślił, że Ukraina „nie jest sama” i potrzebuje wsparcia sojuszników. Macron wyraził nadzieję na osiągnięcie pokoju na Ukrainie przed 2027 r., odpowiadając na pytania dotyczące wsparcia Paryża po wyborach prezydenckich we Francji w tym samym roku.

Ewolucja wsparcia militarnego Francji dla Ukrainy

Na początku wojny, rozpoczętej przez Rosję w 2022 r., Francja zachowywała ostrożność w kwestii wysyłania samolotów wojskowych na Ukrainę. Stawiała warunki, takie jak zakaz użycia maszyn do ataków na terytorium Rosji oraz zapewnienie, że dostawy nie osłabią francuskich zdolności obronnych. Przełom nastąpił w 2024 roku, kiedy to Emmanuel Macron 6 czerwca 2025 r. zapowiedział przekazanie Ukrainie samolotów Mirage 2000. Jednym z powodów tej decyzji, poza bieżącą sytuacją na froncie, była stopniowa wymiana tych maszyn na nowocześniejsze Rafale w armii francuskiej.

Długoterminowa strategia wzmocnienia ukraińskiej floty

Agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała w poniedziałek, że sprzedaż samolotów Rafale będzie częścią 10-letniego porozumienia dotyczącego strategicznego lotnictwa. Większość maszyn, zgodnie z doniesieniami Reutera, zostanie dostarczona Ukrainie w dłuższej perspektywie, w ramach dążeń Kijowa do zwiększenia swojej floty samolotów wojskowych do 250 jednostek. Flota ta ma również obejmować amerykańskie F-16 i szwedzkie Gripeny.

Ukraina od lutego 2025 roku dysponuje samolotami Mirage 2000-5. Z francuskich raportów parlamentarnych wynika, że Ukraina miała otrzymać sześć myśliwców Mirage 2000-5 spośród 26, którymi dysponują francuskie siły zbrojne. Chociaż resort obrony w Paryżu nigdy oficjalnie nie potwierdził ani nie zdementował tej liczby, wiadomo, że przed przekazaniem Ukrainie, maszyny te przeszły ulepszenia w bazie Cazaux. Zainstalowano w nich dodatkowy sprzęt do ataków na cele naziemne oraz środki walki elektronicznej. Portal AvionsLegendaires informuje, że maszyny zostały przystosowane do przenoszenia francusko-brytyjskich pocisków SCALP/Storm Shadow. Prezydent Macron w zeszłym miesiącu zapowiedział, że Francja zaoferuje Ukrainie więcej samolotów Mirage.

Francja obecnie posiada 225 samolotów Rafale. Inne kraje, które zakupiły te maszyny, to Zjednoczone Emiraty Arabskie (80), Indie (62) i Egipt (55). Obecne tempo produkcji samolotów przez koncern Dassault Aviation, według prognoz, wynosi trzy maszyny miesięcznie w 2026 roku i cztery w ciągu miesiąca w latach 2028-2029.