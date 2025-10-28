Zełenski ujawnia plany zakupu setek nowoczesnych samolotów. Mówi o myśliwcach F-16, Gripen i Rafale

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
PAP
PAP
2025-10-28 10:10

Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił ambitny plan rozwoju lotnictwa bojowego Ukrainy, który zakłada sformowanie floty liczącej aż 250 nowoczesnych samolotów. Wśród rozważanych maszyn znajdują się F-16, Gripen i Rafale.

  • Ukraina planuje znaczącą rozbudowę swojej floty powietrznej, dążąc do posiadania 250 nowoczesnych samolotów bojowych.
  • Prezydent Zełenski prowadzi rozmowy z USA, Szwecją i Francją, rozważając zakup maszyn F-16, Gripen i Rafale, z priorytetem dla szwedzkich Gripenów.

Ambitne plany Ukrainy – 250 nowoczesnych samolotów bojowych

Wołodymyr Zełenski poinformował o zaawansowanych rozmowach ze Szwecją, Francją i USA w sprawie zakupu nowoczesnych samolotów bojowych. Celem jest stworzenie floty, która zapewni Ukrainie bezpieczeństwo na długie lata. Prezydent Ukrainy podkreślił: „Prowadzimy równolegle rozmowy ze Szwecją, Francją i USA. Ogólne zapotrzebowanie to flota składająca się z 250 nowych samolotów. To nasza przyszłość”. Ukraina rozważa zakup samolotów od trzech producentów, biorąc pod uwagę doświadczenie pilotów i możliwości wroga:

  • F-16 – amerykański samolot wielozadaniowy, szeroko stosowany na całym świecie.
  • Gripen – szwedzki samolot, który zdaniem Zełenskiego jest priorytetem ze względu na niskie koszty eksploatacji i łatwość obsługi.
  • Rafale – francuski samolot wielozadaniowy, charakteryzujący się zaawansowaną technologią.

Jednocześnie Zełenski podkreślił, że szwedzkie samoloty Gripen są priorytetem ze względu na kilka kluczowych czynników. Mowa tutaj m.in. o niskich kosztach eksploatacji, ponieważ obsługa Gripenów jest najtańsza spośród rozważanych opcji, krótkim czasie szkolenia (trwa ono około sześciu miesięcy), uniwersalności - Gripeny mogą startować nawet z pasów drogowych i są kompatybilne z większością typów uzbrojenia używanych przez Ukrainę. „Jeśli chodzi o Gripena - da się do niego podczepić wszystko. Prawdopodobnie można tam zamontować niemal wszystko, czego używa Ukraina - rakiety i inną broń” - zaznaczył Zełenski. Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson podpisali wstępne porozumienie w sprawie zakupu od 100 do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E.

Polecany artykuł:

150 myśliwców Gripen dla Ukrainy. Jest wola polityczna, ale czy są możliwości?

Ukraińskie rakiety Flamingo i Ruta - przyszłość krajowego przemysłu zbrojeniowego?

Prezydent Ukrainy zapowiedział również szersze stosowanie rakiet własnej produkcji Flamingo i Ruta. W przypadku tej broni zwrócił uwagę, że ich skuteczność została potwierdzona w boju: „Flamingo - było bojowe zastosowanie. Ruta - było bojowe zastosowanie” - ujawnił Zełenski. „Nasze wielokrotne użycie (takich pocisków) wykazało, że można osiągnąć skuteczny wynik” - dodał Zełenski. Ukraina już teraz dąży do tego, aby w tym roku używać tych rakiet na większą skalę.

Zełenski poinformował też, że z europejskiej broni dalekiego zasięgu Ukraina stosuje tylko pociski Storm Shadow w „normalnych ilościach” i, w mniejszej liczbie, SCALP, ponieważ Kijów nie posiada innego takiego uzbrojenia, a 90–95 proc. udanych ostrzałów z użyciem pocisków dalekiego zasięgu jest dokonywanych z zastosowaniem broni produkcji krajowej.

Polecany artykuł:

Rakieta Flamingo, czyli gra strategiczna na wielu poziomach. Zmusi Rosję do zak…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
JAS39 Gripen
F-16
Dassault Rafale