MESKO zyska 175 mln zł na inwestycje. To pierwsza spółka zbrojeniowa w tym programie

Mesko S.A. jako pierwsza spółka PGZ otrzyma wsparcie finansowe na produkcję amunicji 155 mm.

Inwestycje o wartości 174,6 mln zł zostaną objęte zwolnieniem z CIT, przeznaczonym dla sektora obronnego.

Decyzja ta ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych amunicji artyleryjskiej, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie.

Dowiedz się, jak to wsparcie wpłynie na bezpieczeństwo Polski i Europy.

Podstawą do wydania decyzji jest nowelizacja przepisów o pomocy publicznej dla sektora zbrojeniowego, obowiązująca od 11 lipca 2025 roku. Ta zmiana otworzyła możliwość wsparcia inwestycji w kluczowych obszarach, takich jak produkcja uzbrojenia, materiałów wybuchowych i amunicji, mających fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Zakład Mesko S.A. w Kraśniku został objęty decyzją o wsparciu w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, działającej z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki. Nowe regulacje umożliwiają dużym przedsiębiorstwom, takim jak Mesko, uzyskanie wsparcia sięgającego nawet 50% wartości nakładów inwestycyjnych w okresie 15 lat.

"Objęcie naszego zakładu w Kraśniku decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to moment przełomowy nie tylko dla MESKO, ale dla całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jako pierwsza spółka PGZ uzyskujemy możliwość skorzystania z nowego mechanizmu wsparcia przewidzianego dla sektora zbrojeniowego. To potwierdzenie, że kierunek wytyczony przez rząd znajduje realne odzwierciedlenie w działaniach" – podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu Mesko S.A. Dla Spółki oznacza to w tym przypadku zwolnienie z CIT o łącznej wartości około 174,6 mln zł, które zostaną w całości przeznaczone na modernizację infrastruktury, rozwój technologiczny oraz zwiększenie mocy wytwórczych.

Decyzja o wsparciu obejmuje kluczowy projekt inwestycyjny Mesko, jakim jest zwiększenie mocy produkcyjnych korpusów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Inwestycja ta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP i sojuszników NATO na amunicję artyleryjską, która odgrywa kluczową rolę w operacjach sił zbrojnych. Są to obecnie jedne z najpilniej wzmacnianych i rozbudwywanych zdolności w Europie i na świecie.