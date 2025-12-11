Polski MSBS GROT Pistol wchodzi na rynek USA. ATF wydało kluczową zgodę

MSBS GROT Pistol z certyfikatem ATF. Polskie konstrukcje wchodzą na rynek USA

Karabinki MSBS GROT (w wersji amerykańskiej MSBS GROT PISTOL) będą dostępne dla amerykańskich odbiorców za pośrednictwem Arms of America, dystrybutora firmy w USA. Uzyskanie certyfikatu ATF, o który Fabryka Broni zabiegała w ramach konsekwentnie prowadzonego procesu, to kolejny krok wzmacniający obecność marki na rynku amerykańskim.

- Uzyskanie certyfikatu ATF to ważny etap w budowaniu pozycji Fabryki Broni i jej produktów w Stanach Zjednoczonych. To również efekt wieloletniej, skutecznie realizowanej strategii Zarządu Spółki, której celem jest wprowadzenie systemu MSBS GROT na rynek USA Odbyło się ono we współpracy naszego amerykańskiego dystrybutora z zespołem specjalistów Fabryki Broni, którzy prowadzili intensywne prace na poszczególnych etapach certyfikacji - podkreśla Seweryn Figurski, Prezes Fabryki Broni „Łucznik” Radom.

Wprowadzenie na amerykański rynek wersji MSBS GROT Pistol pozwoli tamtejszym odbiorcom po raz pierwszy nabyć ten model i to z trzema wariantami luf (10,5”, 13”, 14,5”) odpowiadającymi ich preferencjom użytkowym.

Rynek amerykański charakteryzuje się dużym popytem na nowoczesne, modułowe platformy oraz na broń typu rifle-pistol, cenioną przez strzelców sportowych, rekreacyjnych i kolekcjonerów. MSBS GROT Pistol, dzięki unikatowej konstrukcji i trzem konfiguracjom luf, stanowi atrakcyjną alternatywę dla dominujących w USA konstrukcji bazujących na platformie AR-15.

Po uzyskaniu certyfikacji ATF Fabryka Broni rozpoczęła przygotowania do produkcji dedykowanej dla rynku USA, a dostępność modelu będzie komunikowana sukcesywnie wraz z postępem działań produkcyjnych i logistycznych. Finalny zakres konfiguracji wyrobu oferowanego na rynku amerykańskim pozostaje w gestii dystrybutora.

Fabryka Broni od lat obserwuje znaczące zainteresowanie konstrukcjami z rodziny MSBS GROT ze strony odbiorców w USA. Każdego roku podczas targów Shot Show, w których Spółka regularnie uczestniczy, jednym z najczęściej zadawanych pytań pozostaje to, kiedy wariant GROT Pistol będzie dostępny dla amerykańskich użytkowników. Uzyskana decyzja ATF odpowiada właśnie na to oczekiwanie i otwiera drogę do dalszego rozwoju marki poza Europą.

- Zainteresowanie GROT-em w USA obserwujemy podczas każdej edycji Shot Show. Wielu odbiorców podkreślało, że brakuje na tamtejszym rynku europejskiej platformy o takiej modułowości i ergonomii. Możliwość przygotowania produkcji pod rynek amerykański to dla nas ważny krok w ekspansji i naturalny etap rozwoju systemu MSBS - podkreśla Daniel Wilk, Członek Zarządu Fabryki Broni Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Polskie konstrukcje już obecne w USA. Rodzina Beryl i VIS 100 M1

Szansa na pojawienie się MSBS GROT Pistol za oceanem oznacza, że może on dołączyć do innych dystrybuowanych w USA konstrukcji Fabryki Broni „Łucznik” - Radom. Amerykańscy dystrybutorzy Fabryki już w 2021 roku wprowadzili do swojej oferty następujące produkty: Mini Beryl Pistol w kal. 223 Rem, Beryl S 762 M1 w kal. 7,62x39 mm oraz karabinek Beryl S 223 M1, który zasilany jest jedną z najpopularniejszych w USA amunicją pośrednią - kalibru 5.56x45 mm/.233 Remington. Do rodziny karabinków Beryl na tym rynku dołączył również pistolet samopowtarzalny VIS 100 M1, zasilany nabojem 9x19 mm.

- ATF certification to nie tylko decyzja administracyjna. To także poprzedzone szczegółową analizą potwierdzenie jakości i dojrzałości naszej konstrukcji. Jest to sygnał, że obrana przez Fabrykę Broni droga rozwojowa jest właściwa. Jednocześnie cieszymy się, że jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży GROTA na rynku amerykańskim widzimy realne zainteresowanie modelem ze strony tamtejszych partnerów handlowych i środowiska strzeleckiego - dodaje Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o

Fabryka Broni musiała przejść długą i wymagającą drogę, aby móc oferować na rynku amerykańskim kolejny wyrób. Przede wszystkim konieczne było dostosowanie konstrukcji broni do amerykańskich wymogów.

- Cały ten proces - od dostosowania produkcji, przez spełnienie przepisów federalnych pokazuje, jak długą i wymagającą drogę przeszliśmy. To nie tylko kwestie formalne, ale także zmiana podejścia, wdrożenie nowych standardów jakości, pełne dostosowanie dokumentacji oraz przejście szeregu procedur kontrolnych otworzyło nam drogę na rynek amerykański - dodaje prezes Seweryn Figurski.

Na podstawie materiału prasowego.