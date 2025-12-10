ZVS Holding dostarczy amunicję dla Europy. CSG deklaruje gotowość współpracy z Polską

Zawarcie umowy ramowej to część ambitnego projektu, dzięki któremu Słowacja stanie się strategicznym dostawcą amunicji do sił zbrojnych państw należących do UE. Umowy wykonawcze, które będą podpisywane na podstawie umowy ramowej, mogą być finansowane z wykorzystaniem programu SAFE, którego celem jest zwiększenie potencjału obronnego państw europejskich poprzez wsparcie finansowe.

58 mld euro to maksymalna potencjalna wartość umów wykonawczych, które mogą zostać podpisane w okresie siedmiu lat. Odzwierciedla ona dostępne moce produkcyjne ZVS Holding i stanowi wyraz możliwości słowackiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie produkcji amunicji. Ustalony zakres umowy ramowej zakłada, że państwa Unii Europejskiej dołączą do niej, zyskując tym samym efektywną ścieżkę pozyskania amunicji na atrakcyjnych warunkach finansowych.

CSG: europejski lider w produkcji amunicji

- W ostatnich latach Słowacja stała się strategicznym producentem amunicji wielkokalibrowej na poziomie europejskim i globalnym. Słowacki przemysł amunicyjny wnosi kluczowy wkład w bezpieczeństwo UE i państw należących do NATO, jednocześnie odgrywając istotne znaczenie dla gospodarki poprzez generowanie przychodów podatkowych i tworzenie miejsc pracy. Słowacja ma ambicję, aby stać się liderem w dostawach amunicji średnio- oraz wielkokalibrowej do państw UE i oferuje im wyjątkowy format zakupowy poprzez program SAFE. Trwają już negocjacje z kilkoma zainteresowanymi stronami, które chcą dołączyć do Słowackiej Inicjatywy Amunicyjnej - mówi wicepremier i minister obrony Republiki Słowackiej Robert Kaliňák1.

- Grupa CSG z powodzeniem zbudowała unikalny łańcuch producentów amunicji, którego rdzeń znajduje się na Słowacji. Zapewnia on naszym klientom pewne dostawy z produkcji zlokalizowanej w Europie. Zdolności CSG w zakresie amunicji wielkokalibrowej znalazły potwierdzenie poprzez Czeską Inicjatywę Amunicyjną, która znacząco przyczyniła się do obrony Ukrainy przed rosyjską agresją. Z zadowoleniem przyjmujemy Słowacką Inicjatywę Amunicyjną, która może znacząco wzmocnić zdolności obronne państw UE, i jesteśmy gotowi, aby wnieść do niej nasz potencjał produkcyjny - zaznacza z kolei Jan Marinov, dyrektor dywizji CSG Defense.

- Zawarcie umowy ramowej jest jednym z najbardziej istotnych kamieni milowych w najnowszej historii ZVS. Fakt ten potwierdza, że nasze długoterminowe inwestycje w technologię, kadrę i jakość produkcji wyniosły słowacką amunicję na absolutnie najwyższy poziom w Europie. Dzięki decyzji Unii Europejskiej o znaczącym wzmocnieniu zdolności obronnych i zwiększeniu wydatków na obronność możliwe było stworzenie warunków dla transparentnych, przejrzystych i stabilnych dostaw europejskiej amunicji. Odpowiedzialność, którą podejmujemy, nie ma charakteru tylko technologicznego czy przemysłowego, ale również społeczny. Wzmacniając słowacki przemysł zbrojeniowy i zatrudnienie w regionie, przyczyniamy się do bezpieczeństwa Europy - dodaje Jakub Krchňavý, prezes ZVS Holding.

Zawarta umowa ramowa dotyczy dostaw przez ZVS Holding amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm, amunicji czołgowej kal. 120 mm oraz amunicji do armat kal. 30 i 35 mm nie tylko do słowackiego wojska, ale przede wszystkim do innych państw Unii Europejskiej. Republika Słowacka oferuje państwom członkowskim UE dołączenie do umowy ramowej w formacie międzyrządowym (G2G).

Grupa CSG jest gotowa do strategicznej współpracy amunicyjnej z Polską

Podpisanie przez ZVS Holding i Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej umowy ramowej na dostawy amunicji do państw Unii Europejskiej o maksymalnej wartości 58 mld euro, z możliwością wykorzystania finansowania pochodzącego z unijnego programu SAFE, stwarza nowy kontekst dla propozycji dotyczącej współpracy technologicznej i biznesowej w zakresie produkcji amunicji artyleryjskiej kal. 155, jaką CSG złożyła Polsce.

W lutym 2024 r. ministrowie obrony Polski i Słowacji podpisali list intencyjny, mający stanowić podstawę do dalszej współpracy wojskowo-technicznej pomiędzy podmiotami z Polski i Słowacji. Jednym z czterech obszarów współpracy, które zostały zdefiniowane na gruncie tego listu, są właśnie wspólne działania w celu podnoszenia zdolności produkcji amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm.

- Umowa ramowa, do której mogą przystąpić państwa Unii Europejskiej, stwarza ogromne możliwości współpracy polskich spółek zbrojeniowych z Czechoslovak Group. Jej beneficjentem nie musi być tylko odbiorca amunicji, ale i partner przemysłowy z danego kraju. Realizacja umowy może przyczynić się do intensyfikacji lokowania produkcji w Polsce, ponieważ popyt na amunicję w dającej się przewidzieć przyszłości pozostanie wysoki - mówi Łukasz Malicki, dyrektor operacyjny Czechoslovak Group Polska.

- Doskonale rozumiemy potrzeby związane z ustanawianiem potencjału produkcyjnego, polonizacji rozwiązań, jak i potencjalnych inicjatyw eksportowych, których realizacja wymaga silnego łańcucha dostaw. Jesteśmy przekonani, że bliskość geograficzna Polski, Czech i Słowacji powoduje, że partnerstwo pomiędzy CSG i polskim przemysłem zbrojeniowym jest rozwiązaniem optymalnym i gwarantującym bezpieczeństwo dostaw amunicji także w sytuacjach kryzysowych. Sukces Czeskiej Inicjatywy Amunicyjnej i powodzenie CSG na międzynarodowym rynku amunicyjnym, w tym na wymagającym rynku amerykańskim, dobitnie pokazują, że jesteśmy partnerem, na którym można polegać. Co więcej, jesteśmy partnerem, który także zabezpiecza cały łańcuch dostaw komponentów niezbędnych do produkcji amunicji. Na tym polega realizowana przez nas integracja wertykalna - dodaje.

Umowa ramowa stwarza korzystne warunki pozyskiwania amunicji

Słowacja jest strategicznym producentem amunicji wielkokalibrowej o znaczeniu globalnym, a produkcja amunicji generuje już 2 proc. słowackiego PKB. Kluczową rolę w budowie potencjału słowackiego przemysłu amunicyjnego odgrywa grupa przemysłowa Czechoslovak Group (CSG), która z powodzeniem zbudowała wertykalnie zintegrowany łańcuch spółek wytwarzających wszystkie komponenty amunicji. Centralne miejsce w tym łańcuchu zajmuje ZVS Holding, który produkuje przede wszystkim amunicję kalibru 155 mm. Rząd Republiki Słowackiej i grupa CSG posiadają po 50 proc. udziałów w ZVS Holding.

Główne zalety umowy ramowej zawartej przez ZVS Holding i Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej to transparentność i prostota procedur zakupowych, a także długoterminowa pewność dostaw z zakładów produkcyjnych znajdujących się w Europie oraz unifikacja standardów w zakresie amunicji. Proponowane warunki obejmują rabaty cenowe, uzależnione od wolumenu kontraktowanej amunicji, a także możliwość wykorzystania programu SAFE do sfinansowania zakupu, co stwarza państwom europejskim wyjątkowo korzystne warunki finansowe.

W ramach programu SAFE państwa Unii Europejskiej mogą uzyskać pożyczki z oprocentowaniem wynoszącym 1 proc. i okresem spłaty rozłożonym na okres do 40 lat. Pieniądze z tych pożyczek mogą zostać wykorzystane na finansowanie projektów zbrojeniowych, których realizacja już jest w toku, a także nowych przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym, np. zakupu amunicji, systemów lądowych czy systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Republika Słowacka planuje pozyskać z programu SAFE 2,3 mld euro, z czego 38,5 mln euro zostanie przeznaczone na zakup amunicji średnio- i wielkokalibrowej na potrzeby słowackich sił zbrojnych. Z kolei Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE, a wartość uzyskanego finansowania może sięgnąć nawet 43,7 mld euro.

