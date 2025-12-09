Katastrofa rosyjskiego An-22 w obwodzie iwanowskim. Na pokładzie było siedem osób

W obwodzie iwanowskim doszło do katastrofy wojskowego samolotu transportowego An-22 „Antej”.

Na pokładzie maszyny znajdowało się siedmiu członków załogi, których los pozostaje nieznany.

Rosyjskie media donoszą o szczegółach zdarzenia, lecz brak oficjalnych komunikatów.

Katastrofa rosyjskiego An-22

Rosyjskie media poinformowały, że do wypadku doszło 9 grudnia br. Maszyna typu An-22, jeden z najcięższych samolotów transportowych świata, spadła na teren w rejonie furmanowskim, który jest częścią obwodu iwanowskiego. Służby ratunkowe natychmiast skierowano na miejsce zdarzenia, jednak dostęp do wraku może być utrudniony ze względu na rozmiary maszyny oraz ukształtowanie terenu.

Stacja REN TV przekazała, że „w momencie katastrofy na pokładzie znajdowało się siedem osób, a ich los jest obecnie nieznany”. Podobną informację podała rosyjska państwowa agencja prasowa TASS, powołując się na anonimowego rozmówcę. „Katastrofa miała miejsce w rejonie zbiornika wodnego Uwoć. Fragmenty samolotu znaleziono na wodzie. Wiadomo, że An-22 wykonywał zaplanowany oblot po remoncie” - przekazał TASS.

Z kolei kanał Shot na Telegramie poinformował, że samolot mógł należeć do rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Na miejscu pracują służby, ale wciąż brak oficjalnych komunikatów ze strony resortu obrony czy władz regionalnych.

Russian Telegram channels report that an An-22 aircraft crashed in Ivanovo region of Russia. By preliminary information, it was the aircraft of the Russian defense ministry.There were seven crew members on board.📷: for illustration purposes pic.twitter.com/Nlqv6Ch8f8— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 9, 2025

An-22 „Antej” pozostawał nadal w służbie

An-22 „Antej” to ciężki wojskowy samolot transportowy zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Antonowa ciężki jeszcze w ZSRR. Jego pierwszy lot odbył się w 1965 r., a w 1969 r. maszyna weszła do służby, stając się największym turbośmigłowym samolotem na świecie. Konstrukcja została opracowana z myślą o strategicznym transporcie ciężkiego sprzętu wojskowego, w tym pojazdów opancerzonych i wyposażenia wymagającego załadunku przez tylną rampę.

W trakcie służby An-22 brał udział w wielu operacjach humanitarnych i wojskowych, w tym w dostawach pomocy po katastrofach naturalnych oraz w strategicznych przerzutach sprzętu. Maszyny wykorzystywano również do testowania nowych technologii transportowych i procedur załadunkowych w wojskach powietrznodesantowych.

Choć konstrukcja ta była w momencie powstania przełomowa, jej wiek stał się znaczącym ograniczeniem. Stopniowo zmniejszano liczbę sprawnych egzemplarzy, a rosyjskie siły powietrzne zapowiadały całkowite wycofanie An-22 około 2024 r. Mimo to część samolotów pozostawała w ograniczonej eksploatacji, głównie z uwagi na unikalne możliwości przewozowe, których nowsze konstrukcje nie zawsze mogły w pełni zastąpić.