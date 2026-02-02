- Międzynarodowa współpraca służb doprowadziła do zatrzymania Ralfa G. w Polsce.
Działania CBŚP realizowane były przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej współpracy prawno-śledczej. Wynika to z zarzutów jakie ciążą na Ralfie G. w związku z przestępstwami przeciw USA i prowadzoną procedurą ekstradycyjną.
Zatrzymany to posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie Ralf G. Jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych. Wobec mężczyzny prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.
Oprócz zatrzymania służby przeprowadziły też przeszukania w pomieszczeniach wykorzystywanych przez zatrzymanego. Zabezpieczono w ramach tej procedury dokumentację oraz należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.