Międzynarodowa współpraca służb doprowadziła do zatrzymania Ralfa G. w Polsce.

Podejrzany z podwójnym obywatelstwem jest poszukiwany w USA za oszustwa i łapownictwo związane z kontraktami NATO.

Sprawa dotyczy poważnych przestępstw finansowych, a wobec Ralfa G. toczy się procedura ekstradycyjna.

Jakie dowody zgromadzono i co dalej z zatrzymanym? Dowiedz się więcej o tej międzynarodowej operacji.

Jak poinformował 2 lutego w godzinach porannych rzecznik prasowy komendanta CBŚP, kom. Krzysztof Wrześniowski, do zatrzymania doszło na terenie województwa świętokrzyskiego. Czynności zrealizowano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej.

Działania CBŚP realizowane były przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej współpracy prawno-śledczej. Wynika to z zarzutów jakie ciążą na Ralfie G. w związku z przestępstwami przeciw USA i prowadzoną procedurą ekstradycyjną.

Zatrzymany to posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie Ralf G. Jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych. Wobec mężczyzny prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

Oprócz zatrzymania służby przeprowadziły też przeszukania w pomieszczeniach wykorzystywanych przez zatrzymanego. Zabezpieczono w ramach tej procedury dokumentację oraz należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.