CBŚP i FBI zatrzymały w Polsce podejrzanego o oszustwa. Miał działać na szkodę NATO i rządu USA

Juliusz Sabak
żródło PAP
2026-02-02 10:38

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z amerykańskimi kolegami zatrzymali Ralfa G, podejrzewanego o międzynarodowe oszustwa i łapownictwo. Chodzi o przestępstwa powiązane z realizacją kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych.

Ralf G. zatrzymany przez CBŚP

Autor: CBSP/ Materiały prasowe
  • Międzynarodowa współpraca służb doprowadziła do zatrzymania Ralfa G. w Polsce.
  • Podejrzany z podwójnym obywatelstwem jest poszukiwany w USA za oszustwa i łapownictwo związane z kontraktami NATO.
  • Sprawa dotyczy poważnych przestępstw finansowych, a wobec Ralfa G. toczy się procedura ekstradycyjna.
  • Jakie dowody zgromadzono i co dalej z zatrzymanym? Dowiedz się więcej o tej międzynarodowej operacji.
Jak poinformował 2 lutego w godzinach porannych rzecznik prasowy komendanta CBŚP, kom. Krzysztof Wrześniowski, do zatrzymania doszło na terenie województwa świętokrzyskiego. Czynności zrealizowano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej.

Działania CBŚP realizowane były przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej współpracy prawno-śledczej. Wynika to z zarzutów jakie ciążą na Ralfie G. w związku z przestępstwami przeciw USA i prowadzoną procedurą ekstradycyjną.

Zatrzymany to posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie Ralf G. Jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych. Wobec mężczyzny prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

Oprócz zatrzymania służby przeprowadziły też przeszukania w pomieszczeniach wykorzystywanych przez zatrzymanego. Zabezpieczono w ramach tej procedury dokumentację oraz należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.

