Minister obrony Litwy odwiedził MESKO S.A. Czy Piorun rozświetli niebo nad Bałtykiem?

Podczas wizyty w MESKO S.A., należącym do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, minister Robertas Kaunas miał okazję szczegółowo zapoznać się z przeciwlotniczym zestawem rakietowym Piorun. Ten kluczowy produkt polskiego przemysłu obronnego jest rozważany jako potencjalne wzmocnienie litewskich zdolności obronnych. Rozmowy dotyczyły możliwości wykorzystania zestawu Piorun w strukturach litewskich sił zbrojnych, co świadczy o rosnącym uznaniu dla polskiej technologii wojskowej.

W lutym w MESKO podczas konferencji prasowej ogłoszono wyprodukowanie 3000. przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun – wyrobu, który stał się symbolem skuteczności polskiej myśli technicznej i jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów eksportowych Spółki. Prezes zarządu MESKO S.A. Renata Gruszczyńska poinformowała, iż spółka sukcesywnie zwiększa zdolności produkcyjne w domenie rakietowej. MESKO S.A. jest dziś największym producentem rozwiązań klasy MANPADS wśród państw NATO. W tej kategorii wyrobów spółka wytwarza więcej pocisków niż wynosi w ujęciu rocznym łączna wartość produkcji przemysłu zbrojeniowego USA (pociski Stinger) oraz Francji (pociski Mistral).

W maju, podczas spotkania ministrów obrony Polski i Belgii w Skarżysku- Kamiennej, podpisano list intencyjny dotyczący zakupu przez Belgię 200–300 zestawów Piorun. Był to kolejny krok w budowie silnej pozycji eksportowej MESKO. W wydarzeniu wziął udział wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W grudniu tego samego roku Spółka zrealizowała pierwszą transzę dostaw produktu do Belgii.

Amunicja i zdolności produkcyjne MESKO S.A.

Oprócz systemów obrony powietrznej, minister Kaunas zapoznał się również z szeroką ofertą amunicji wytwarzanej w zakładach MESKO S.A. Dzięki ostatnim inwestycjom, spółka znacząco zwiększyła swoje zdolności produkcyjne, osiągając ponad 250 milionów sztuk amunicji małokalibrowej rocznie.

30 kwietnia MESKO podpisało umowę z Agencją Uzbrojenia na dostawę tysięcy sztuk amunicji średniokalibrowej 30 mm dla Sił Zbrojnych RP. Kontrakt ten wzmocnił krajowy potencjał zaopatrzeniowy Wojska Polskiego.

Współpraca regionalna i interoperacyjność NATO

Wizyta Ministra Obrony Litwy w Polsce to nie tylko kwestia konkretnych zakupów, ale także element szerszej strategii wzmacniania europejskiego przemysłu obronnego i zwiększania interoperacyjności sił zbrojnych państw NATO. Jak podkreślono podczas spotkania, "rozwój kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami zbrojeniowymi obu krajów wpisuje się w szersze działania na rzecz wzmacniania europejskiego przemysłu obronnego oraz zwiększania interoperacyjności sił zbrojnych państw NATO". Wspólne projekty przemysłowe mogą przynieść wymierne korzyści, takie jak szybsze uzupełnianie zapasów, unifikacja rozwiązań technicznych i większa elastyczność w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na podstawie komunikatu prasowego Mesko i Portal Obronny