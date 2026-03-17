Polscy piloci F-16 w grze. Ruszyło międzynarodowe ćwiczenie Cobra Warrior

Karolina Modzelewska
2026-03-17 14:46

Polskie myśliwce F-16 biorą udział w jednym z najważniejszych ćwiczeń lotniczych w Europie. W poniedziałek, 16 marca br. rozpoczęła się kolejna edycja międzynarodowych manewrów Cobra Warrior 26-1, organizowanych przez Royal Air Force. W ćwiczeniach uczestniczą piloci z 31. Baza Lotnictwa Taktycznego, którzy będą wykonywać zadania na wielozadaniowych myśliwcach F-16 Fighting Falcon.

  • Polscy piloci F-16 uczestniczą w międzynarodowych manewrach Cobra Warrior 26-1, organizowanych przez Royal Air Force.
  • Ćwiczenia te to okazja do doskonalenia umiejętności w wymagających scenariuszach operacji powietrznych i zgrania z sojusznikami NATO.

"Ćwiczenie Cobra Warrior 26-1 to dla załóg polskich F-16 okazja do sprawdzenia procedur i doskonalenia umiejętności w najbardziej wymagających scenariuszach operacji powietrznych. To też czas na zgrywanie się w powietrzu z sojusznikami z NATO i wymianę doświadczeń" - przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X. "Polscy piloci po raz kolejny potwierdzają gotowość do działania w najbardziej wymagających warunkach operacyjnych" - dodano.

Cobra Warrior 26-1 już ruszyły

Ćwiczenie Cobra Warrior to duże, wielonarodowe manewry lotnicze organizowane przez brytyjskie siły powietrzne. Ich celem jest szkolenie pilotów i personelu w prowadzeniu operacji powietrznych o wysokiej intensywności oraz doskonalenie współdziałania pomiędzy różnymi siłami powietrznymi i różnymi maszynami, w tym np. Typhoon, F‑35B, Voyager i A400M, śmigłowce Wildcat Mk1 i Chinook RAF, Eurofighter Niemiec, samolotów wczesnego ostrzegania i dozoru NATO E-3A AWACS, amerykańskie E‑3G, czy właśnie polskich F-16.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy realizują skomplikowane scenariusze operacyjne obejmujące m.in. walkę powietrzną, ataki na cele naziemne czy tankowanie w powietrzu. W poprzednich edycjach w manewrach brało udział nawet ponad 80 samolotów z kilku państw, co czyni je największymi ćwiczeniami lotniczymi prowadzonymi przez brytyjskie siły powietrzne.

Ćwiczenia odbywają się zwykle w kilku bazach na terenie Wielkiej Brytanii, takich jak RAF Waddington, a ich scenariusze zakładają prowadzenie operacji powietrznych w złożonym środowisku bojowym oraz w dużych ugrupowaniach lotniczych. W tym roku Cobra Warrior potrwają od 16 do 27 marca. Wezmą w nich udział polscy piloci z 3. Eskadry Lotnictwa Taktycznego "Poznań".

"Cobra Warrior to najbardziej zaawansowane taktyczne ćwiczenie lotnicze RAF-u, przygotowujące pilotów samolotów bojowych do konfliktu o wysokiej intensywności z przeciwnikiem dysponującym porównywalnymi technologiami. Edycja 2026 jest prowadzona przez personel kierowniczy z bazy RAF Waddington, przy wsparciu personelu z RAF Boulmer, RAF Honington, RAF Leeming i RAF Brize Norton, co umożliwia realistyczną koordynację wielkoskalowych misji w przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii" - przekazały brytyjskie siły powietrzne w komunikacie.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii
