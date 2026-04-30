Niemieccy parlamentarzyści zatwierdzili budżet na pozyskanie precyzyjnych pocisków powietrze-ziemia Brimstone 3 dla Eurofighterów.

Tegoroczny kontrakt na kwotę 376 mln euro obejmuje zakup 274 pocisków, wyrzutni i sprzętu, ale plan zakłada dostawę łącznie 3266 Brimstone 3 do 2033 roku.

Brimstone 3 to zaawansowana broń typu „odpal i zapomnij” z dwusensorowym systemem naprowadzania, zdolna niszczyć cele w każdych warunkach.

Jak wprowadzenie Brimstone 3 zmieni zdolności bojowe Luftwaffe i zapewni precyzyjne uderzenia z bezpiecznej odległości?

Po latach zapowiedzi, decyzja niemieckiego parlamentarzystów otwiera drogę do pozyskania precyzyjnej broni klasy powietrze-ziemia, która do tej pory stanowiła lukę w wyposażeniu Eurofighterów należących do Luftwaffe. Chociaż już w 2017 roku oficjalnie przyjęto pociski Brimstone 3 na uzbrojenie, a w 2024 roku wynegocjowano z koncernem MBDA Deuchland kwestię ich produkcji, dopiero dwa lata później poszły za tym decyzje finansowe.

Szczegóły kontraktu: Miliardowe inwestycje w precyzję

Umowa ramowa, na której realizację wyraził zgodę Bundestag opiera się na porozumieniu ramowym z firmą MBDA Deutschland i zakłada potężne wzmocnienie stanów magazynowych Bundeswehry. Całość porozumienia przewiduje dostawę łącznie nawet 3266 pocisków Brimstone 3 do końca 2033 roku. W ramach pierwszej, stałej transzy zamówienia Niemcy nabędą 274 pociski operacyjne, a koszt zakupu tej początkowej partii – wraz z niezbędnymi wyrzutniami, specjalistycznym sprzętem testowym oraz akcesoriami – wyniesie około 376 milionów euro. Oprócz typowych pocisków bojowych, kontrakt zabezpiecza również dostawę 29 sztuk przeznaczonych do testów operacyjnych oraz 75 rakiet w wersji szkoleniowej i telemetrycznej.

Implementacja nowej broni będzie wymagała dostosowania niemieckich samolotów. Choć brytyjskie Eurofightery (Royal Air Force) są już zintegrowane z systemem Brimstone od wielu lat i wykorzystywały to uzbrojenie np. nad Syrią, to maszyny Luftwaffe czeka jeszcze proces tzw. „Delta-Qualifikation”. Pozwoli to nie tylko na pełne użycie możliwości pocisków Brimstone 3, ale też uwzględna specyficzne wymagania techniczne i operacyjne zgłoszone przez stronę niemiecką.

Brimstone 3, czyli precyzja w małym opakowaniu

Brimstone 3 to najnowocześniejszy wariant w rodzinie precyzyjnych pocisków MBDA, funkcjonujący jako broń typu „odpal i zapomnij”. Jest on przeznaczony do niszczenia punktowych celów stacjonarnych oraz ruchomych. Radzi sobie doskonale zarówno z ciężkimi pojazdami opancerzonymi na lądzie, jak i szybkimi łodziami motorowymi na akwenach wodnych.

Sercem pocisku jest wysoce skuteczny, dwusensorowy system naprowadzania, który łączy półaktywny laser (SAL) z radarem milimetrowym (mmW). Takie połączenie gwarantuje precyzję uderzenia w każdych warunkach pogodowych, nawet przy silnym zachmurzeniu, zadymieniu pola walki lub stosowaniu przez przeciwnika środków maskujących.

Za niszczenie celów odpowiada modułowa, tandemowa głowica kumulacyjna produkowana przez firmę TDW, zdolna do przebijania najnowocześniejszych pancerzy reaktywnych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka strat pobocznych. Napęd stanowi nowoczesny silnik rakietowy o zwiększonym zasięgu i obniżonej wrażliwości na trafienie.

Wszystkie te możliwości pocisk Brimstone 3 mieści w dość kompaktowym opakowaniu. Jego masa całkowita to 50 kg, długość 1,8 m, a średnica 180 mm. Dzięki optymalizacji napędu, jego zasięg przy odpaleniu z platformy powietrznej wynosić może ponad 60 km przy prędkości naddźwiękowej pocisku na niemal całej trasie. Pozwala to pilotom Eurofighterów na rażenie celów z bezpiecznej odległości.

Wprowadzenie Brimstone 3 do służby pozwoli niemieckiemu lotnictwu na wykonywanie chirurgicznie precyzyjnych uderzeń, co znacząco podniesie potencjał obronny Bundeswehry. Nie bez znaczenia jest też to, że dzieki niewielkie masie, pojedynczna maszyna jest w stanie przenosić kilkanaście pocisków, które można odpalić niemal jednocześnie w wiele odrębnych celów.