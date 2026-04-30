Rumunia kupuje Caracale. SAFE wspólnie z Francją

Rumunia, przy wsparciu Francji, zamówi 12 śmigłowców Airbus H225M Caracal za około miliard euro.

Wybór francuskiej konstrukcji to strategiczna decyzja, wzmacniająca rumuński przemysł obronny poprzez montaż i serwisowanie w Braszowie.

Śmigłowiec H225M Caracal to dwusilnikowa, wielozadaniowa maszyna zdolna do przenoszenia uzbrojenia i tankowania w locie.

Jakie są kluczowe cechy H225M i dlaczego jest tak popularny w Europie?

Jednym z ujawnionych przez portal Defensa Romania zakupów, które realziowane będą przez Bukareszt w ramach unijnego programu SAFE, jest zakup za około miliard euro śmigłowców wielozadaniowych. Celem jest zastąpienie przede wszystkim śmigłowców IAR-330 Puma, które były produkowane w tym kraju na licencji francuskiej.

Teraz Francja nie tylko ma wspólnie z Rumunią zamówić maszyny H225M Caracal, ale również przekazać do tego kraju część kompetencji związanych z ich obsługą a być może również produkcją. Ten sam typ maszym posiadają na wyposażeniu siły zbrojne Węgier, a w ostatnim czasie zamówiła je m.in. Holandia.

Jest to średni śmigłowiec wielozadaniowy, dobrze znany również w Polsce, z anulowanego ponad dekadę temu kontraktu. Obecnie jest to jedna z popularniejszych maszyn w Europie. Można powiedzieć, że wchodząc w łańcuchy dostaw, Rumunia wejdzie nieco w buty, które w 2014 roku były skrojone dla Polski.

Co ciekawe, o ile wojsko wybrało maszyny francuskie, to rumuńskie służby poszukiwawczo-ratownicze, podległe ministerstwu spraw wewnętrznych, zamówiły w polskich zakładach PZL Mielec śmigłowce Sikorsky S-70i Black Hawk w specjalnych wariantach do ratownictwa morskiego i lądowego. Oba typy maszyn będą z pewnością współpracować np. w walce ze skutkami klęsk żywiołowych.

Śmigłowiec H225M należy do kategorii średnich maszyn wielozadaniowych. Jest zbudowany w układzie dwusilnikowym, jednowirnikowym, wywodząc się z powiększonej wersji śmigłowca H215M Super Puma. Jego maksymalna masa startowa to 11 ton. Maksymalna masa ładunku wynosi natomiast 5,6 tony lub ponad 20 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Jego pełna długość to 19,5 metra, a wysokość 4,97 metra.

W swojej klasie zdaje się maszyną dość dużą o przestronnej ładowni, do której dostęp jest przez dwoje szerokich drzwi przesuwnych i niewielki właz ładunkowy w części ogonowej. Maksymalna prędkość to 324 km/h, a prędkość przelotowa 262 km/h. Zasięg przekracza 800 km, ale możliwa jest również instalacja systemu do tankowania w locie. Dzięki systemowi skalowalnemu HForce, H225M może przenosić głowice optoelektroniczne, systemy samoobrony oraz uzbrojenie kierowane i niekierowane. Obejmuje ono m.in. pociski przeciwokrętowe, rakiety powietrze-ziemia czy działka i karabiny maszynowe.