Francja z kolejnymi śmigłowcami. Airbus dostarczył dwa kolejne H225M Caracal

Airbus Helicopters przekazał dwa śmigłowce H225M do Generalnej Dyrekcji Uzbrojenia (DGA). To pierwsze z ośmiu śmigłowców, które zostały zamówione w 2021 roku. Będą one służyły Francuskim Siłom Powietrznym i Kosmicznym, zastępując Pumy obecnie używane na terytoriach zamorskich (Gujana Francuska, Dżibuti i Nowa Kaledonia).

i Autor: Airbus Helicopters