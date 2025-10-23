„Commando Pub”, czyli nietypowa promocja elitarnego oddziału komandosów

- Ze względu na naszych wojskowych sąsiadów często gościmy komandosów z najbardziej elitarnych oddziałów specjalnych państw NATO. To oni opowiadali, że mają zaprzyjaźnione miejsca, w których mogą celebrować swoje święta lub po prostu odpoczywają po służbie. To mnie zainspirowało, żebyśmy coś podobnego zrobili w Lublińcu - mówi Agnieszka Bargiel z hotelu Zamek Lubliniec, jednego z najbardziej eleganckich hoteli na Śląsku. Obiekt należy do Historic Hotels of Europe - ekskluzywnej sieci hoteli urządzonych w obiektach historycznych rozrzuconych po całej Europie.

Dla ludzi związanych z wojskiem „Lubliniec” to synonim elitarnej jednostki specjalnej. Natomiast osobom z naszej branży kojarzy się z eleganckim, zabytkowym hotelem. Postanowiłam to wykorzystać, żeby promować miasto, wojsko i hotel – kontynuuje Agnieszka Bargiel.

Pub to dwie sale o łącznej powierzchni ok. 90 m kwadr. Posiada osobne wejście od frontu oraz wyjście na taras, z którego roztacza się widok na zabytkowy park. Na ścianach i w gablotach wyeksponowano wojskowe pamiątki. Będą one systematycznie uzupełniane.

Jak powstał pub? Agnieszka Bargiel nawiązała kontakt z - działająca przy Jednostce Wojskowej Komandosów - Fundacją „Wspieram Cicho i Skutecznie” („Cicho i Skutecznie” to motto lublinieckiego oddziału).

Uznaliśmy, że to świetny pomysł! Ustaliliśmy, że niektóre pamiątki przekazywane na licytacje wspierające naszych podopiecznych oddamy do wyeksponowania w pubie. Oczywiście za zgodą właścicieli. W jednostce mamy piękną izbę tradycji, ale znajduje się na terenie koszar, więc trudno do niej wejść. Natomiast pub jest otwarty, więc pasjonaci wojska będą mogli zobaczyć ciekawe eksponaty. Co ważne, postaramy się, żeby nadać tym pamiątkom duszę. Żeby oglądający poznał ich historie - wyjaśnia Beata Tumidalska, prezes Fundacji „Wspieram Cicho i Skutecznie”.

Dlatego wszystkie wystawione eksponaty zostaną opisane na stronie internetowej. Wystarczy, że zwiedzający - pijąc kawę, piwo lub sącząc drinka - zeskanuje kod QR i szybko pozna szczegółową historię wystawionych przedmiotów.

Warto podkreślić, że inicjatywa nawiązuje do historii elitarnych polskich oddziałów stacjonujących w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. - Z wojennych wspomnień spadochroniarzy z brygady gen. Stanisława Sosabowskiego, Cichociemnych - Skoczków Spadochronowych Armii Krajowej czy komandosów z 1. Samodzielnej Kompanii Commando wiemy, że czas po służbie spędzali w lokalnych pubach. Zachował się film o szkoleniu komandosów, na którym widać, jak bawią się w pubie. On istnieje do dziś, znajduje się w walijskim mieście Caernarfon. Odwiedziliśmy go przed kilku laty - dodaje Przemysław Kapturski z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Commando”.

- Mam nadzieję, że w Lublińcu wskrzesimy element tradycji polskich sił specjalnych, świetnie wpisujący się w tradycje naszych sojuszników z NATO. Żołnierze z Lublińca pełnią bardzo ciężką służbę. Dobrze, że będzie miejsce, w którym mogliby celebrować swoje ważne wydarzenia - mówi Beata Tumidalska.

Agnieszka Bargiel dodaje, że pub będzie ogólnodostępny, ale komandosi z lublinieckiej jednostki będą mogli korzystać z niego na specjalnych zasadach.

Hotel Zamek Lubliniec położony jest w centrum miasta, pośrodku malowniczego parku, kilkaset metrów od koszar Jednostki Wojskowej Komandosów. Od kilku lat należy do Historic Hotels of Europe - ekskluzywnej sieci hoteli urządzonych w obiektach historycznych rozrzuconych po całej Europie.

Zamek został ufundowany w 1270 r. przez księcia opolskiego Władysława. Budowla była kilkukrotnie przebudowywana. Obecna, klasycystyczna konstrukcja to efekt modernizacji z XVIII w. Od 1975 r. obiekt popadał w ruinę. W 2005 r. – za sprawą Fundacji Zamek Lubliniecki – rozpoczęto odbudowę. Wtedy zabytkowa konstrukcja miała tylko mury zewnętrzne, sklepienia na parterze i kilkanaście stopnic klatki schodowej. Z czasem, ogromnym nakładem sił i środków, wszystkie elementy zostały odbudowane.

W 2010 r. w Zamku uruchomiono hotel. Urządzono tam 50 pokoi. W 2012 r. dawne piwnice zaadoptowano na nowoczesne, butikowe SPA. Według wielu uchodzi ono za jedno z najładniejszych w Europie. W hotelu funkcjonuje również jedna z najlepszych restauracji w Polsce.

To najstarsza jednostka specjalna Wojska Polskiego. Wywodzi się z 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. W 1964 r. wydzielono z niej pododdział, który stał się samodzielną jednostką wojskową o numerze 4101. Najpierw był to 1. Batalion Szturmowy, stacjonował w Dziwnowie na wyspie Wolin. W 1986 r. został przeniesiony do Lublińca. W 1993 r. 1. Batalion przetransformowano w 1. Pułk Specjalny Komandosów, a w 2011 r. przekształcono go w Jednostkę Wojskową Komandosów.

Żołnierze z Lublińca pełnili misje m.in. w Wietnamie, Kambodży, na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie, Ukrainie. Z oddziału wywodzą się najważniejsi polscy generałowie: m.in. Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.