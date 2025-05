Doktor Wiśniewski swoje metody stosuje skutecznie od lat w sporcie, typując na podstawie danych genetycznych najbardziej obiecujących kandydatów w wybranych dyscyplinach sportowych. Jak wyjaśnia, na podstawie profilu genetycznego można określić predyspozycje fizyczne danej osoby, ale też np. jej podatność na urazy niekontaktowe, takie jak zerwania ścięgien czy mięśni oraz przewlekłe stany zapalne. Mogą one eliminować zawodnika z gry na tygodnie czy miesiące.

Instytut Inagen współpracuje z wieloma klubami i reprezentacjami w sportach takich jak np. siatkówka, koszykówka czy piłka nożna, pomagając typować najbardziej obiecujących sportowców. Jak podkreśla, jest to możliwe dzięki analizie nie pojedynczych genów, ale ich określonych kombinacji, które zwykle występują u zawodników osiągających największe sukcesy.

Zdaniem dr Wiśniewskiego, takie same metody można zastosować przy doborze żołnierzy np. do szkolenia na pilotów myśliwskich, piechotę wysokogórską czy do innych zadań, wymagających specyficznych cech. Mowa tutaj np. o sprawności organizmu przy obniżonym poziomie tlenu, działanie pod wpływem stresu czy odporność na przeciążenia, ale również podatność na kontuzje i urazy. W oparciu o tego typu technologie możliwe też będzie lepsze zarządzanie kadrami, w tym również rezerwistami.

Takie podejście wpisuje się w głoszoną przez Szefa Sztabu, gen. Wiesława Kukułę „Wielką Siódemkę” w obszarach takich jak „Inteligentna masa”, „Sztuczna Inteligencja” czy „Rezerwy osobowe nowej generacji”. Aby zapoznać się, ze szczegółami zapraszam państwa do obejrzenia powyższego programu GARDA.