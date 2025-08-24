Bundeswehra będzie najsilniejsza w Europie? Niemcy rzucają miliardy na zbrojenia

Niemieckie Ministerstwo Obrony przedstawiło projekt budżetu na 2026 rok, który zakłada rekordowe inwestycje w modernizację Bundeswehry. Do 2041 roku Niemcy planują przeznaczyć ponad 350 miliardów euro na zakupy uzbrojenia, co ma uczynić ich armię najsilniejszą konwencjonalną siłą militarną w Europie. Decyzja ta wynika z zawieszenia tzw. hamulca zadłużenia oraz deklaracji kanclerza Friedricha Merza, który podkreśla konieczność zwiększenia zdolności obronnych kraju w obliczu globalnych wyzwań.

Kluczowe założenia planu

Zgodnie z projektem budżetu, w 2025 roku na zakupy uzbrojenia przeznaczonych zostanie 8,2 miliarda euro, a w 2026 roku kwota ta wzrośnie do 22,3 miliarda euro. W kolejnych latach, aż do 2041 roku, planowane są wydatki o wartości około 325 miliardów euro. Te środki umożliwią długoterminowe kontrakty na zakup zaawansowanego sprzętu wojskowego, takiego jak czołgi, fregaty, samoloty czy systemy łączności.

Największe pozycje w budżecie obejmują:

70,3 mld euro na amunicję, co podkreśla priorytet zapewnienia odpowiednich zapasów w obliczu potencjalnych konfliktów.

52,5 mld euro na pojazdy bojowe, w tym czołgi i transportery opancerzone.

20,8 mld euro na pojazdy i sprzęt.

36,6 mld euro na okręty i sprzęt morski, w tym nowoczesne fregaty i okręty podwodne.

34,2 mld euro na samoloty i pociski, w tym zaawansowane systemy dronów.

20,9 mld euro na sprzęt polowy i kwatermistrzowski.

15,9 mld euro na sprzęt telekomunikacyjny oraz 13,3 mld euro na komunikację satelitarną.

Największa pula środków planowana jest na lata 2029 i 2030, z przewidywanym wydatkiem ponad 52 mld euro w każdym z tych lat.

Dodatkowo, z tzw. specjalnego funduszu Bundeswehry w latach 2025–2027 wydanych zostanie odpowiednio 24 mld euro, 25,5 mld euro oraz 27,4 mld euro. Fundusz ten, o wartości 100 miliardów euro, został uruchomiony w 2022 roku w ramach tzw. Zeitenwende (zwrot) ogłoszonego przez poprzedniego kanclerza Olafa Scholza po inwazji Rosji na Ukrainę. Jak dotąd, do końca maja 2025 roku z tego funduszu w tym roku wykorzystano 28 miliardów euro.

Jak zawraca uwagę Hartpunkt środki na zobowiązania do 2041 roku, które, podobnie jak budżety na lata 2025 i 2026, muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez parlament, i stanowią kwotę bazową, którą w razie potrzeby można uzupełnić o dalsze zamówienia.

Wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ambitne plany Niemiec

Plany zakupowe Niemiec wpisują się w szerszy trend wzmacniania zdolności obronnych, który nasilił się po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku. W ostatnich miesiącach media donosiły o szeregu decyzji dotyczących modernizacji Bundeswehry. Na przykład w grudniu 2024 roku Haushaltsausschuss (komisja budżetowa Bundestagu) zatwierdziła 38 projektów zbrojeniowych o wartości około 21 miliardów euro, obejmujących m.in. zakup rakiet Patriot PAC-3 MSE, czterech okrętów podwodnych U212CD oraz fregat F127.

Media donosiły także o tym, że Niemcy zamierzają zakupić nowe czołgi Leopard 2A8, które zastąpią starsze modele i te przekazane na Ukrainę. W planach są także pojazdy Boxer.

W lipcu 2025 roku ogłoszono także plany znacznego zwiększenia zdolności obrony przeciwlotniczej, w tym zakupu kilkuset systemów Skyranger oraz rakiet Iris-T SLM i Stinger. Rheinmetall, jeden z głównych beneficjentów specjalnego funduszu Bundeswehry, otrzymał kontrakty na kwotę 42 miliardów euro, co stanowi niemal połowę tego funduszu. Firma ta dostarcza m.in. amunicję artyleryjską.

Polityczne wsparcie dla zbrojeń

Kanclerz Friedrich Merz, który objął urząd w 2025 roku, wielokrotnie podkreślał konieczność wzmocnienia Bundeswehry. W jednym z wystąpień stwierdził:

„W obliczu nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy, Niemcy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Naszym celem jest uczynić Bundeswehrę najsilniejszą konwencjonalną siłą militarną na kontynencie, zdolną do skutecznej obrony naszych granic i sojuszników w ramach NATO.”

Merz odniósł się również do potrzeby przyspieszenia procesów zakupowych, krytykując wcześniejsze opóźnienia w dostawach sprzętu. Jego stanowisko podziela minister obrony Boris Pistorius, który w grudniu 2024 roku chwalił pracę Bundeswehr-Beschaffungsamt (urzędu ds. zakupów Bundeswehry) za „skuteczną realizację Zeitenwende”. Pistorius podkreślił:

„Dziś stawiamy kamień milowy w modernizacji naszych sił zbrojnych. Zatwierdzenie rekordowej liczby projektów zbrojeniowych to dowód, że Niemcy poważnie traktują swoje zobowiązania wobec NATO i bezpieczeństwa europejskiego.”

Pomimo ambitnych planów, Niemcy stoją przed wyzwaniami związanymi z realizacją programu zbrojeniowego. Krytycy, w tym inspektor armii gen. Alfons Mais, zwracają uwagę na opóźnienia w dostawach oraz rosnące koszty.

Ponadto, pojawiały się głosy krytyki dotyczące braku przejrzystości w wydatkowaniu specjalnego funduszu. ZDF ujawniło, że szczegółowe dane na temat beneficjentów kontraktów były trudne do uzyskania, co rodzi pytania o efektywność zarządzania środkami publicznymi.