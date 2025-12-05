ORP Albatros i Necko w sercu bałtyckich manewrów. Polska Marynarka Wojenna na Freezing Winds 2025

Freezing Winds to coroczne przedsięwzięcie NATO, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w północnym regionie Morza Bałtyckiego. Manewry te koncentrują się na zdolnościach do reagowania na potencjalne zagrożenia militarne, gromadząc liczne jednostki nawodne, lotnictwo oraz siły wsparcia z krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Głównym obszarem działań jest Zatoka Fińska oraz południowa część Zatoki Botnickiej. W tegorocznej edycji, która zgromadziła około 5000 żołnierzy, skupiono się na doskonaleniu procedur współdziałania oraz prowadzeniu operacji przeciwdziałających zagrożeniom na morskich szlakach komunikacyjnych. Jak podano w komunikacie:, „W trakcie ćwiczenia m.in. doskonalono umiejętności poszukiwania min, prowadzono obronę przed desantem oraz zwalczano akty dywersji podmorskiej infrastruktury krytycznej”. Oprócz działań na morzu, Finowie zaplanowali również epizody na lądzie, w przestrzeni powietrznej i cybernetycznej.

Polskie okręty w akcji: ORP Albatros i ORP Necko

Polską Marynarkę Wojenną reprezentowały dwa kluczowe okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Pierwszym z nich był niszczyciel min ORP Albatros z 13. Dywizjonu Trałowców. Drugą jednostką był trałowiec ORP Necko, który od lipca bieżącego roku operuje pod szyldem PKW Noteć i wchodzi w skład Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Jest to jeden z dwóch zespołów przeciwminowych Sojuszu, które stale operują na akwenach Europy. Udział tych jednostek w Freezing Winds 2025 jest potwierdzeniem zaangażowania Polski w budowanie bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego.

Polskie okręty znów pokazały klasę na zimnych wodach północnego Bałtyku. ORP Albatros i ORP Necko weszły w skład jednego z najważniejszych morskich ćwiczeń NATO – Freezing Winds 2025, organizowanych przez Finlandię. Manewry, w których udział wzięło ok. 5 tys. żołnierzy, to… pic.twitter.com/aNrXHgcWsF— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) December 5, 2025

Wyzwania i doświadczenia: Nawigacja w Morzu Archipelagowym

Udział w ćwiczeniach w tak specyficznym środowisku, jakim jest Morze Archipelagowe, stanowił unikalne wyzwanie dla załóg polskich okrętów. Komandor podporucznik Michał Bober, dowódca ORP Albatros, podkreślił w komunikacie że:

„Operowanie i prowadzenie nawigacji pośród tysięcy wysp i wysepek Morza Archipelagowego stanowiło olbrzymie wyzwanie nie tylko dla obsady mostka nawigacyjnego, ale również dla operatorów autonomicznych i zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych. Poszukiwanie oraz identyfikacja zagrożeń dla żeglugi, czyhających na dnie torów wodnych o mocno ograniczonej szerokości, zmiennej głębokości oraz dużym natężeniu ruchu jednostek, zdecydowanie pozytywnie wpłynęły na już i tak bogaty wachlarz wiedzy i umiejętności załogi okrętu”.

Te doświadczenia są niezwykle cenne w kontekście zwiększania zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej RP.

Polska rola w NATO: Wzmacnianie stabilności Bałtyku

Udział Polski w Freezing Winds 2025 to nie tylko demonstracja siły i gotowości, ale także podkreślenie strategicznego znaczenia współpracy z sojusznikami. Polska Marynarka Wojenna, poprzez aktywne uczestnictwo w tego typu manewrach, potwierdza swoje stałe zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Gotowość Sił Zbrojnych RP do współpracy z sojusznikami i wzmacniania stabilności w strategicznie istotnym obszarze północnego Bałtyku jest kluczowa dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Finlandia, jako pełnoprawny członek NATO, po raz trzeci kierowała całością ćwiczenia, co podkreśla ewolucję Freezing Winds z wewnętrznego przedsięwzięcia fińskich sił morskich do międzynarodowych manewrów o znaczeniu strategicznym. Polska Marynarka Wojenna po raz pierwszy wzięła udział w ćwiczeniu w listopadzie 2023 roku w ramach PKW Czernicki 2023, gdzie dużą część komponentu morskiego stanowiły sojusznicze siły przeciwminowe pod polskim dowództwem. Wówczas w manewrach uczestniczyły ORP Kontradmirał X. Czernicki, ORP Drużno i ORP Hańcza.

Na podstawie komunikatu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża