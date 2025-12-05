ORP Albatros i Necko w sercu bałtyckich manewrów. Polska Marynarka Wojenna na Freezing Winds 2025

oprac. Piotr Miedziński
2025-12-05 13:25

Polska Marynarka Wojenna po raz drugi wzięła udział w prestiżowych międzynarodowych ćwiczeniach Freezing Winds 2025, prowadzonych przez Finlandię na wodach północnego Bałtyku. W manewrach, trwających blisko dwa tygodnie (od 24 listopada do 4 grudnia 2025 roku), uczestniczyły okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża: ORP Albatros oraz ORP Necko. Celem ćwiczeń było wzmocnienie gotowości obronnej regionu, doskonalenie procedur współdziałania oraz prowadzenie operacji przeciwdziałających zagrożeniom na morskich szlakach komunikacyjnych.

Freezing Winds to coroczne przedsięwzięcie NATO, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w północnym regionie Morza Bałtyckiego. Manewry te koncentrują się na zdolnościach do reagowania na potencjalne zagrożenia militarne, gromadząc liczne jednostki nawodne, lotnictwo oraz siły wsparcia z krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Głównym obszarem działań jest Zatoka Fińska oraz południowa część Zatoki Botnickiej. W tegorocznej edycji, która zgromadziła około 5000 żołnierzy, skupiono się na doskonaleniu procedur współdziałania oraz prowadzeniu operacji przeciwdziałających zagrożeniom na morskich szlakach komunikacyjnych. Jak podano w komunikacie:, „W trakcie ćwiczenia m.in. doskonalono umiejętności poszukiwania min, prowadzono obronę przed desantem oraz zwalczano akty dywersji podmorskiej infrastruktury krytycznej”. Oprócz działań na morzu, Finowie zaplanowali również epizody na lądzie, w przestrzeni powietrznej i cybernetycznej.

Polskie okręty w akcji: ORP Albatros i ORP Necko

Polską Marynarkę Wojenną reprezentowały dwa kluczowe okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Pierwszym z nich był niszczyciel min ORP Albatros z 13. Dywizjonu Trałowców. Drugą jednostką był trałowiec ORP Necko, który od lipca bieżącego roku operuje pod szyldem PKW Noteć i wchodzi w skład Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Jest to jeden z dwóch zespołów przeciwminowych Sojuszu, które stale operują na akwenach Europy. Udział tych jednostek w Freezing Winds 2025 jest potwierdzeniem zaangażowania Polski w budowanie bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego.

Wyzwania i doświadczenia: Nawigacja w Morzu Archipelagowym

Udział w ćwiczeniach w tak specyficznym środowisku, jakim jest Morze Archipelagowe, stanowił unikalne wyzwanie dla załóg polskich okrętów. Komandor podporucznik Michał Bober, dowódca ORP Albatros, podkreślił w komunikacie że:

„Operowanie i prowadzenie nawigacji pośród tysięcy wysp i wysepek Morza Archipelagowego stanowiło olbrzymie wyzwanie nie tylko dla obsady mostka nawigacyjnego, ale również dla operatorów autonomicznych i zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych. Poszukiwanie oraz identyfikacja zagrożeń dla żeglugi, czyhających na dnie torów wodnych o mocno ograniczonej szerokości, zmiennej głębokości oraz dużym natężeniu ruchu jednostek, zdecydowanie pozytywnie wpłynęły na już i tak bogaty wachlarz wiedzy i umiejętności załogi okrętu”.

Te doświadczenia są niezwykle cenne w kontekście zwiększania zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej RP.

Polska rola w NATO: Wzmacnianie stabilności Bałtyku

Udział Polski w Freezing Winds 2025 to nie tylko demonstracja siły i gotowości, ale także podkreślenie strategicznego znaczenia współpracy z sojusznikami. Polska Marynarka Wojenna, poprzez aktywne uczestnictwo w tego typu manewrach, potwierdza swoje stałe zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Gotowość Sił Zbrojnych RP do współpracy z sojusznikami i wzmacniania stabilności w strategicznie istotnym obszarze północnego Bałtyku jest kluczowa dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Finlandia, jako pełnoprawny członek NATO, po raz trzeci kierowała całością ćwiczenia, co podkreśla ewolucję Freezing Winds z wewnętrznego przedsięwzięcia fińskich sił morskich do międzynarodowych manewrów o znaczeniu strategicznym. Polska Marynarka Wojenna po raz pierwszy wzięła udział w ćwiczeniu w listopadzie 2023 roku w ramach PKW Czernicki 2023, gdzie dużą część komponentu morskiego stanowiły sojusznicze siły przeciwminowe pod polskim dowództwem. Wówczas w manewrach uczestniczyły ORP Kontradmirał X. Czernicki, ORP Drużno i ORP Hańcza.

Na podstawie komunikatu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

