Polska dołącza do elitarnego grona. Nowa era wojskowej łączności satelitarnej dla Sił Zbrojnych RP

4 grudnia bieżącego roku, w siedzibie Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS) w Warszawie, doszło do podpisania Memorandum of Understanding (MoU), które otwiera nowy rozdział w historii polskiej wojskowej łączności. Sygnatariuszami dokumentu byli generał brygady Marcin Górka, dyrektor Departamentu Innowacji, oraz Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Thomas Rose. W uroczystości wziął udział również sekretarz stanu Cezary Tomczyk.

„System WGS zapewni Siłom Zbrojnym RP zaawansowaną ochronę przed zakłóceniami, umożliwiając utrzymanie łączności nawet w bezpośredniej bliskości źródeł zagłuszania” – informuje komunikat. Dostęp do amerykańskiej konstelacji satelitarnej to kluczowy krok w budowaniu zdolności do prowadzenia globalnej i w pełni bezpiecznej łączności. Porozumienie to stanowi komplementarny element do planowanego narodowego systemu wojskowej łączności satelitarnej oraz zasobów pozyskiwanych z unijnych programów rządowej łączności satelitarnej.

Czy Polska powinna budować swoje satelity?

Globalny zasięg i bezpieczeństwo: Co zyska polskie wojsko?

Niezwłocznie po wejściu w życie porozumienia, Siły Zbrojne RP uzyskają dostęp do bezpiecznych i niezawodnych zasobów łączności satelitarnej w całej globalnej konstelacji Wideband Global SATCOM (WGS). Oznacza to, że każdy rodzaj i komponent Sił Zbrojnych RP będzie mógł korzystać z dwunastu wojskowych satelitów komunikacji, rozmieszczonych na orbicie geostacjonarnej. Te satelity zapewniają globalny zasięg i bardzo szybką przepustowość połączenia, co jest niezwykle istotne w kontekście współczesnych działań wojennych i operacji pokojowych.

Idea programu WGS: Współdzielenie zasobów i międzynarodowa współpraca

Idea programu WGS opiera się na współdzieleniu zasobów konstelacji satelitarnej w pasmach X i Mil-Ka. Obejmuje to również współfinansowanie budowy kolejnych satelitów na zasadzie procentowego udziału w dostępie do zasobów satelitarnych. Jest to model współpracy, który pozwala na efektywne wykorzystanie kosztownych technologii i zapewnia dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie łączności satelitarnej.

Uczestnikami projektu WGS są obecnie: Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Norwegia, Dania, Belgia, Niderlandy, Luksemburg oraz Czechy. Dołączenie Polski do tego grona świadczy o wzmacnianiu pozycji kraju na arenie międzynarodowej oraz o rosnącym zaangażowaniu w globalne struktury bezpieczeństwa. Każdy z uczestników programu posiada dostęp do zasobów, bazując na wewnętrznych potrzebach operacyjnych, co gwarantuje elastyczność i dostosowanie do specyficznych wymagań narodowych armii.