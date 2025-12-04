System ochrony zdrowia w czasie wojny. Czy polskie szpitale przetrwają?

Czy polski system ochrony zdrowia jest gotowy na wojnę?

W piątek, 5 grudnia, o godzinie 9.30 w auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się konferencja "System Ochrony Zdrowia w czasie wojny". Wezmą w niej udział między innymi ministrowie zdrowia i obrony z Polski oraz Ukrainy, a także lekarze frontowi, którzy od dwóch lat ratują życie pod ostrzałem. To najważniejsze w tym roku wydarzenie poświęcone medycynie wojennej i organizacji systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych. Do Polski przyjedzie delegacja wysokiej rangi urzędników, dyrektorów szpitali i ekspertów z Ukrainy pracujących na co dzień w warunkach bezpośredniego zagrożenia podczas rosyjskiej agresji.

Najważniejsze wydarzenie roku poświęcone medycynie wojennej

Swój udział zapowiedzieli m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej; Krzysztof Gawkowski, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji; Jolanta Sobierańska-Grenda, Minister Zdrowia; Wiktor Laszko, Minister Zdrowia Ukrainy; Ihor Kuzin, Zastępca Ministra Zdrowia Ukrainy, Główny Państwowy Lekarz Sanitarny.

Chodzi o to, by przygotować polski system ochrony zdrowia na najczarniejszy scenariusz, ucząc się na doświadczeniach Ukrainy. Specjaliści spróbują odpowiedzieć na pytania: czy polskie szpitale przetrwają, gdy zgaśnie światło, zabraknie leków, co gdy na SOR trafi setka rannych w kilka minut? "Myślę, że rzecz, która jest niezwykle istotna, a która wyraża się słowami »bezpieczeństwo lekowe«, to uniezależnianie się od innych krajów w zakresie dostępu do podstawowych substancji, które służą produkcji leków" - mówi dla Radia Eska prof. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Przez wiele lat byliśmy uśpieni pokojem"

"My przez wiele, wiele lat tak naprawdę byliśmy uśpieni tym pokojem, który w Europie panował. Natomiast okazało się, że w 2022 roku wszelkie konwencje, wszelkie umowy przestały obowiązywać" - komentuje z kolei dla Eski prof. Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat nad wydarzeniem ma Radio ESKA (VOX FM/Portal Obronny/SuperExpress).

