Boeing potwierdza: 96 śmigłowców AH-64E dla Polski. MON szykuje pilotów i zaplecze

Redakcja serwisu
2025-11-27 16:18

Polska zamawia rekordową liczbę śmigłowców szturmowych AH-64E Apache. Boeing potwierdził produkcję aż 96 maszyn dla Sił Zbrojnych RP w ramach kontraktu FMS o wartości 4,6 mld dol., co czyni to zamówienie największym w historii programu wśród państw spoza USA. Dostawy ruszą w 2028 r., a MON już szkoli pilotów i techników, korzystając z ośmiu dzierżawionych Apache’y.

96 śmigłowców AH-64E dla Polski. Rekordowe zamówienie w Boeing

W ramach kontraktu Foreign Military Sales (FMS) Boeing wyprodukuje śmigłowce szturmowe AH-64E Apache dla kilku klientów międzynarodowych, w tym 96 maszyn dla Sił Zbrojnych RP. Kontrakt o wartości 4,6 miliarda dolarów zawarty został pomiędzy firmą Boeing a Armią Stanów Zjednoczonych. Zamówienie złożone przez Polskę obejmuje największą w historii programu liczbę śmigłowców Apache zamówionych przez klienta spoza Stanów Zjednoczonych.

Rozpoczęcie dostaw planowane jest na 2028 rok. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) już szkoli pilotów i personel techniczny do obsługi Apache’y. Obecnie MON dzierżawi osiem maszyn od armii amerykańskiej.

„Ta niezwykle ważna umowa pozwala nam rozpocząć budowę jednej z największych i najpotężniejszych flot śmigłowców Apache, jakie świat kiedykolwiek widział” – powiedziała Christina Upah, wiceprezes ds. programów śmigłowców szturmowych w Boeing. „Współpracując ściśle z Siłami Zbrojnymi RP, koncentrujemy się na zdyscyplinowanej realizacji tego zamówienia, aby wzmocnić zdolności obronne Polski i sprostać zapotrzebowaniu na ten najnowocześniejszy śmigłowiec szturmowy”.

Dzięki umowie offsetowej ogłoszonej w zeszłym roku między Boeingiem a polskim Ministerstwem Obrony Narodowej, lokalny przemysł odegra kluczową rolę w utrzymaniu i wsparciu floty Apache’y. Boeing wdroży również programy szkoleniowe i pomoże w rozwoju laboratorium kompozytowego.

MSPO2025: Boeing Apache

Historyczne tło: 50 lat Apache i jego rozwój do wersji E

Boeing niedawno świętował 50. rocznicę pierwszego lotu Apache'a w swoim zakładzie produkcyjnym w Mesie. Aktualnie te śmigłowce są już dostępne w wersji E. To sprawdzona i najbardziej zaawansowana konfiguracja, która na polu walki zapewnia niezrównaną siłę ognia, wytrzymałość bojową, łączność i interoperacyjność. W ostatnich miesiącach Boeing dostarczył nowe Apache klientom na całym świecie, w tym australijskiej armii, indyjskiej armii i królewskim siłom powietrznym Maroka. Polska jest 19. globalnym użytkownikiem tego śmigłowca. Obecnie na całym świecie operuje ponad 1300 śmigłowców Apache, a za ich utrzymanie i szkolenia odpowiada Boeing Global Services.

Na podstawie informacji prasowej.

