Ukraiński pilot o Mirage 2000

Na nagranie opublikowane przez Ukraińskie Siły Powietrzne zwrócił uwagę serwis The Aviationist. W materiale pilot, wcześniej latający na radzieckich myśliwcach Su-27, opisuje sześciomiesięczne szkolenie we Francji, podczas którego przeszedł od wersji dwumiejscowej Mirage 2000B do jednomiejscowej Mirage 2000-5. Podkreślił on, że jego „wrażenia z tego samolotu są niezwykle pozytywne”.

Pilot potwierdził także oznaczenia na kadłubie przedstawiające zestrzelone rosyjskie pociski Ch-101 i dodał, że sześć kolejnych zwycięstw nie zostało jeszcze naniesionych z powodu braku szablonów na polowych lotniskach. Ze względu na ryzyko rosyjskiego uderzenia w miejsca stacjonowania ukraińskich myśliwców, maszyny są często przenoszone w nowe lokalizacje.

Z nagrania wynika, że ukraińskie myśliwce Mirage wykonują misje z dwoma pociskami R-550 Magic 2, służącymi głównie do walki na krótkich dystansach, dwoma zbiornikami paliwa i działkami 30 mm. Technik wyjaśnił, że zbiorniki malowane w niebiesko-żółte barwy mają ułatwiać identyfikację w powietrzu i nie są, jak twierdzą niektórzy, bombami. Według niego Magic 2 to „główna część uzbrojenia” samolotu, a prawdopodobieństwo trafienia „praktycznie sięga 100 proc.”. Francja nie przekazała dotąd Ukrainie nowocześniejszych pocisków MICA IR ani MICA RF, które w jej własnej flocie zastąpiły Magic 2.

Mirage 2000 a F-16 i Rafale

Pilot ukraińskiego myśliwca przyznał też, że brak rakiet średniego zasięgu to kluczowe ograniczenie Mirage 2000 w porównaniu z ukraińskimi F-16. Jak podkreślił, potrzebne są „broń o większym zasięgu” i rozwiązania „pośrednie między skutecznością a kosztami”, aby odpowiadać na dużą skalę zagrożeń z powietrza.

W końcowej części nagrania pilot ocenia przyszłe możliwości modernizacyjne ukraińskiego lotnictwa. Wskazuje, że w razie przesiadki wybrałby Rafale, którego obsługa byłaby dla niego najszybsza dzięki podobieństwom konstrukcyjnym. Warto tutaj przypomnieć, że prezydenci Francji i Ukrainy w połowie listopada 2025 r. podpisali list intencyjny dotyczący zakupu nawet 100 francuskich myśliwców Rafale.

Jest to część wysiłków Ukrainy na rzecz unowocześnienia i rozbudowy posiadanej foty myśliwców. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Kijów planuje stworzyć flotę liczącą aż 250 nowoczesnych samolotów. Wśród rozważanych maszyn - oprócz wspomnianych myśliwców Rafale - znajdują się także myśliwce F-16 i Gripeny. Ukraina podpisała niedawno umowę obronną ze Szwecją, obejmującą potencjalny zakup ponad 100 samolotów Gripen. Szwedzki premier, Ulf Kristersson szacuje, że nowe egzemplarze mogłyby trafić do Ukrainy w ciągu trzech lat.

Ukrainian Pilot on the Effectiveness of the Mirage2000Ukraine🤝France@FranceenUkraine pic.twitter.com/wGuGmYG4CP— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) November 26, 2025

Mirage 2000 w służbie Ukrainie

W czerwcu 2024 r., podczas uroczystości 80. rocznicy D-Day w Normandii, Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja przekaże Ukrainie myśliwce Mirage 2000-5F. Była to odpowiedź na apele Kijowa o nowoczesne samoloty bojowe w obliczu wzmożonych rosyjskich ataków. Macron nie podał wówczas dokładnej liczby maszyn, ale zapowiedział, że będą to zmodernizowane Mirage 2000-5F. Francja zobowiązała się wówczas przeszkolić ukraińskich pilotów i personel naziemny. Proces ten miał trwać 5-6 miesięcy.

Dokładna liczba przekazanych Mirage 2000-5F nie jest znana, ale warto zwrócić jednak uwagę, że francuski raport Chiffres clés de la défense 2025, przedstawił dane, z których wynika, że na początku 2024 r. Francja dysponowała 28 egzemplarzami myśliwców Mirage 2000-5F. Do końca grudnia ubiegłego roku liczba ta spadła do 23. Ta różnica pięciu samolotów sugeruje, że to właśnie tyle maszyn mogło zostać wycofanych ze służby i potencjalnie przekazanych Ukrainie.

Dostawy maszyn miały rozpocząć się na początku 2025 r. Terminu tego najwyraźniej dotrzymano, ponieważ już 6 lutego 2025 r. minister obrony Francji Sébastien Lecornu poinformował, że pierwsze Mirage 2000-5F dotarły na Ukrainę. Niedługo później, bo 7 marca 2025 r. pozyskane przez Ukraińców Mirage 2000-5F brały udział w odparciu dużego rosyjskiego ataku z użyciem 67 pocisków manewrujących i 194 dronów. Tego dnia ukraińskie siły powietrzne - właśnie przy udziale Mirage’ów i F-16 - zestrzeliły m.in. 34 pociski i 100 dronów.

Najgłośniejszym sukcesem tej operacji było zniszczenie rosyjskiego pocisku Ch-101 przez myśliwiec Mirage 2000-5F, fakt ten potwierdziły ukraińska armia i opublikowane zdjęcia samolotu w ukraińskim malowaniu z tryzubem. To właśnie o tej operacji wspomina ukraiński pilot na nagraniu opublikowanym przez Siły Powietrzne Ukrainy. Zestrzelenie Ch-101 potwierdza też symbol umieszczony na jednym z przekazanych Ukrainie myśliwców Mirage 2000-5F.