Lotnicze ataki USA i Jordanii na Państwo Islamskie w Syrii. Akcja odwetowa trwa

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-01-11 11:30

US Air Force przeprowadziło 10 stycznia kolejne naloty na obiekty Państwa Islamskiego na terytorium Syrii. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) poinformowało, że w ataku, który był częścią operacji Hawkeye Strike rozpoczętej na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa, wzięło udział 20 amerykańskich samolotów. Zaatakowano 35 celów, współdziałając w tym zakresie z siłami powietrznymi Jordanii.

F-15E Strike Eagle

i

Autor: Departament Wojny USA/ Materiały prasowe
  • Amerykańskie siły powietrzne przeprowadziły naloty na cele Państwa Islamskiego w Syrii, w odpowiedzi na atak terrorystyczny.
  • W operacji Hawkeye Strike, zainicjowanej przez prezydenta Trumpa, wzięło udział 20 samolotów USA i siły powietrzne Jordanii.
  • Rzecznik CENTCOM zapowiada bezwzględne ściganie sprawców ataków na amerykańskich żołnierzy.
  • Jakie są dalsze konsekwencje tych działań w skomplikowanej sytuacji Syrii?

Operacja Hawkeye Strike rozpoczęła się 19 grudnia 2025 roku na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa, po tym jak 13 grudnia 2025 roku w Palmirze zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy i cywilny tłumacz w wyniku ataku terrorystycznego."Nasze przesłanie pozostaje mocne: jeśli skrzywdzisz naszych żołnierzy, znajdziemy cię i zabijemy w dowolnym miejscu na świecie, bez względu na to, jak bardzo starasz się uniknąć sprawiedliwości" – podkreślił rzecznik CENTCOM w sobotnim oświadczeniu.

Polecany artykuł:

ISIS znów celem Zachodu. Wspólna akcja Londynu i Paryża w Syrii

W operacji wzięły również udział siły powietrzne Jordanii, której władze, cytowana przez agencję AFP, oświadczyły, że uderzenia na cele IS w Syrii "zostały skoordynowane z (krajami) partnerskimi w ramach międzynarodowej koalicji" przeciwko temu ugrupowaniu. Celem sobotnich nalotów było "zneutralizowanie potencjału terrorystów i uniemożliwienie im odbudowania" swoich zdolności.

Sytuacja w Syrii nadal pozostaje skomplikowana. Władze centralne posiadają bardzo ograniczoną kontrolę nad terytorium kraju. Zwalczanie Państwa Islamskiego przeplatają się z wewnętrznymi konfliktami oraz działaniami Turcji i innych krajów, które prowadzą nie tylko wojnę z terrioryzmem, ale również wspierają własne interesy. Dotyczy to np. zwalczania Kurdów na terytorium Syrii, czy wspieranie określonych ruchów politycznych i religijnych.

Polecany artykuł:

USA uderzają w cele Państwa Islamskiego w Syrii. Odwet po śmiertelnym ataku

Na przykład w rejonie Aleppo, nasilają się walki między siłami rządowymi, wspieranymi przez Turcję, a kurdyjskimi bojownikami. Gubernator miasta, cytowany przez agencję AFP, poinformował, że od wtorku około 150 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Liczba ofiar nie jest realne znana.

Portal Obronny SE Google News
Sonda
Czy w Syrii zapanuje pokój, czy rozgrzeje się wojna domowa?
JORDANIA
WOJNA W SYRII
PAŃSTWO ISLAMSKIE
STANY ZJEDNOCZONE