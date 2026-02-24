Zielone światło dla myśliwca US Navy F/A-XX. Zaczyna się miliardowy wyścig zbrojeniowy

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-02-24 15:00

Pentagon, po uzyskaniu aprobaty Białego Domu, zdecydował o znacznym przyspieszeniu prac nad programem F/A-XX – myśliwcem szóstej generacji przeznaczonym dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych - informuje Bloomberg. Decyzja ta, ujawniona w dokumencie skierowanym do Kongresu, stanowi zwrot w dotychczasowej polityce, która zakładała spowolnienie projektu z obawy o przeciążenie bazy przemysłowej. W centrum uwagi znaleźli się dwaj amerykańscy giganci zbrojeniowi, Boeing i Northrop Grumman, którzy rywalizują o lukratywny kontrakt na budowę tej zaawansowanej maszyny.

Zielone światło dla myśliwca US Navy F/A-XX. Miliardowy wyścig zbrojeniowy

i

Autor: Boeing/ Materiały prasowe Koncepcja Od Boeinga F/A-XX
  • Pentagon przyspiesza program F/A-XX, myśliwca szóstej generacji dla Marynarki Wojennej USA, mimo wcześniejszych obaw o przeciążenie przemysłu obronnego.
  • Boeing i Northrop Grumman rywalizują o kontrakt na budowę F/A-XX, na co Pentagon przeznaczy 750 milionów dolarów z pakietu podatkowo-wydatkowego.
  • Decyzja o przyspieszeniu programu ma na celu utrzymanie przewagi technologicznej nad Chinami, które rozwijają swoją marynarkę i lotnictwo pokładowe

Decyzja o przyspieszeniu programu F/A-XX zapadła pomimo wcześniejszych wahań w Pentagonie. Obawiano się, że amerykański przemysł obronny nie będzie w stanie efektywnie prowadzić prac nad dwoma myśliwcami szóstej generacji jednocześnie, zwłaszcza że Boeing jest już głównym wykonawcą myśliwca F-47 dla Sił Powietrznych. Jednak strategiczna konieczność utrzymania przewagi technologicznej, zwłaszcza w kontekście rosnących zdolności militarnych Chin, przeważyła szalę.

Na placu boju o kontrakt na F/A-XX pozostali Boeing oraz Northrop Grumman. Obie firmy mają ogromne doświadczenie w konstruowaniu samolotów pokładowych. Boeing od lat produkuje myśliwce z rodziny F/A-18, natomiast Northrop Grumman ma w swoim portfolio legendarny F-14 Tomcat i jest liderem w technologiach stealth, co udowodnił przy projekcie bombowca B-21 Raider.

Finansowanie w centrum uwagi: Skąd pochodzą środki?

Przyspieszenie prac nad F/A-XX stało się możliwe dzięki znaczącemu zastrzykowi finansowemu. Pentagon poinformował Kongres, że w ramach ogromnego pakietu podatkowo-wydatkowego planuje przeznaczyć 750 milionów dolarów na "przyspieszenie prac nad samolotem F/A-XX". Środki te mają wesprzeć kluczowe prace projektowe, ograniczenie ryzyka technologicznego i ostatecznie doprowadzić do wyboru jednego wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za pełny rozwój i produkcję myśliwca.

Kwota ta stanowi wyraźny kontrast w stosunku do wcześniejszych, znacznie niższych wniosków budżetowych. Przykładowo, w formalnym budżecie obronnym na rok 2026, który opiewa na 893 miliardy dolarów, marynarka wojenna wnioskowała o zaledwie 74 miliony dolarów na ten cel, w porównaniu do 454 milionów rok wcześniej. Dodatkowe fundusze pochodzą z odrębnego pakietu, w ramach którego na różne cele przeznaczono łącznie prawie 152 mld dolarów. 

Polecany artykuł:

F/A-XX już wkrótce? Pentagon ma wybrać myśliwiec dla US Navy

Powiązane inwestycje w obronność

Warto zaznaczyć, że decyzja o F/A-XX zapada w kontekście szerszych inwestycji w modernizację sił zbrojnych. W tym samym dokumencie Departament Obrony zaplanował wydanie ponad 24 miliardów dolarów na obronę przeciwrakietową, w tym na tarczę "Golden Dome". Środki te zostaną przeznaczone między innymi na rozwój i rozmieszczenie kosmicznych i rakietowych systemów przechwytujących, wzmocnienie wojskowych zdolności obrony przeciwrakietowej, przyspieszenie rozwoju systemów obrony przed bronią hipersoniczną oraz ulepszenie naziemnych radarów obrony przeciwrakietowej.

Decyzja o przyspieszeniu programu F/A-XX jest sygnałem, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, aby utrzymać dominację w powietrzu i na morzu na nadchodzące dekady. Wybór wykonawcy tej przełomowej maszyny będzie jedną z najważniejszych decyzji dla amerykańskiego przemysłu obronnego w tej dekadzie i ukształtuje przyszłość lotnictwa pokładowego US Navy.

F/A-XX potrzebny jak najszybciej 

W grudniu 2025 roku doktor Rebeccy Grant na łamach Fox News pisała, że amerykańska marynarka wojenna od ponad 15 lat w tajemnicy rozwija program F/A-XX. Według autorki artykułu samolot może okazać się kluczowy w ewentualnym konflikcie z Chinami na Indo-Pacyfiku, ale decyzja o jego wdrożeniu jest niepokojąco opóźniana. Prototypy F/A-XX, przygotowane przez Boeinga i Northrop Grummana,- według niej - stoją gotowe w strzeżonych hangarach – najprawdopodobniej w Missouri i na Florydzie - jak napisała. 

Tymczasem Chiny dynamicznie rozbudowują swoją marynarkę. Trzeci lotniskowiec wszedł do służby 7 listopada 2025 roku, czwarty – większy i napędzany atomowo – jest już w planach, co może dać Pekinowi nawet sześć jednostek tej klasy w najbliższych latach. Chińczycy pracują też nad własnymi stealthowymi myśliwcami pokładowymi. Bez nowoczesnego F/A-XX amerykańskie grupy lotniskowcowe mogą stracić zdolność do prowadzenia skutecznych operacji na ogromnych dystansach Pacyfiku, zwłaszcza że obecne Super Hornety, choć sprawdzone np. w akcjach nad Jemenem, nie wystarczą w starciu z chińską obroną przeciwlotniczą i marynarką.

Polecany artykuł:

Northrop Grumman ujawnia koncepcję myśliwca F/A-XX. Przyszłość programu wciąż n…

Fantazja o myśliwcu F/A-XX marynarki wojennej USA złamała Pentagon?

W artykule opublikowanym na portalu 19FortyFive w 23 lutego Brandon J. Weichert, redaktor z The National Interest ostro krytykuje program F/A-XX - nazywając go „legacy boondoggle” i „morską wünderwaffe”, która stała się nie do utrzymania w realiach budżetowych i przemysłowych. Według niego w obliczu niemal bilionowego budżetu obronnego USA nie da się równolegle rozwijać dwóch zaawansowanych programów myśliwców szóstej generacji – Air Force F-47 i Navy F/A-XX. Według niego baza przemysłowa jest przeciążona, brakuje zaawansowanych materiałów stealth, silników, sensorów, oprogramowania i wykwalifikowanych inżynierów.

Weichert podkreśla, że F/A-XX to przestarzała obsesja na punkcie załogowych samolotów stealth, która nie pasuje do pola walki 2026 roku – zdominowanego przez tanie roje dronów, broń hipersoniczną i bezzałogowe systemy. Według niego morski myśliwiec szóstej generacji daje jedynie marginalne korzyści w porównaniu z kosztami rzędu 100 miliardów dolarów. Według niego program opiera się na przestarzałych reformach z ery Goldwater-Nichols (1986), kiedy świat był bipolarny, a zagrożenia nie obejmowały masowych dronów i systemów antydostępowych.

Zamiast tego proponuje zwrot w stronę tanich, masowo produkowanych stealthowych dronów, które można uruchamiać z F-35C, przechowywać w hangarach lotniskowców i stosować w rojach – dając znacznie większą siłę ognia za ułamek ceny jednego F/A-XX. Weichert apeluje, by marynarka porzuciła F/A-XX, zanim rywale (Chiny, Rosja) wykorzystają zmianę paradygmatu wojny. Według niego przyszłość to drony, hipersoniki i bezzałogowe skrzydłowe – nie kolejny drogi, załogowy myśliwiec. Uważa on, że trwanie przy F/A-XX osłabia siły zbrojne i marnuje zasoby. „Zapomnijcie o F/A-XX. To boondoggle w oczekiwaniu. Marynarka musi przyjąć przyszłość. I zrobić to, zanim zrobią to rywale USA” – konkluduje autor. 

Polecany artykuł:

Przyszłość F/A-XX zagrożona? US Navy walczy o myśliwiec nowej generacji

Program F/A-XX następca wysłużonego F/A-18 Super Hornet

Program F/A-XX ma na celu stworzenie następcy wysłużonego F/A-18 Super Hornet, który od 1999 roku stanowi trzon lotnictwa morskiego USA. Super Hornet, mimo modernizacji, nie spełnia już wymagań współczesnego pola walki – jego zasięg i brak możliwości stealth są niewystarczające w starciu z nowoczesnymi systemami obrony powietrznej. F/A-XX, który ma osiągnąć gotowość operacyjną w latach 30. XXI wieku, będzie wspierać F-35C w misjach uderzeniowych i obronnych. Nowy myśliwiec zaoferuje zasięg większy o ponad 25 procent, zaawansowaną technologię stealth oraz integrację z dronami i sztuczną inteligencją. Budżet programu budził kontrowersje, Marynarka USA początkowo chciała ograniczyć finansowanie w roku fiskalnym 2025, by skupić się na bieżących potrzebach, ale Kongres zapewnił 750 milionów dolarów na ten rok i 1,4 miliarda na rok 2026. Dzięki temu program przejdzie do fazy inżynierii i produkcji do końca 2025 roku.

Początkowo o kontrakt ubiegały się trzy firmy: Boeing, Lockheed Martin i Northrop Grumman. W marcu 2025 roku Lockheed Martin odpadł z rywalizacji – jego projekt nie spełnił kluczowych wymagań Marynarki, takich jak możliwości radaru czy lądowania na pokładzie lotniskowca. Firma koncentruje się teraz na produkcji F-35C, z planowanym zakupem ponad 270 egzemplarzy. W grze pozostali dwaj giganci: Boeing, producent Super Horneta, oraz Northrop Grumman, znany z technologii stealth. Boeing, z fabryką w St. Louis i doświadczeniem z programu F-47 dla Sił Powietrznych, oferuje projekt oparty na zaawansowanych technologiach stealth i adaptacyjnych silnikach. Firma podkreśla synergie kosztowe między programami, choć niektórzy obawiają się, że jednoczesna realizacja dwóch dużych projektów może być wyzwaniem. Northrop Grumman proponuje bezogonowy myśliwiec inspirowany prototypem YF-23, z minimalną sygnaturą radarową. Firma wycofała się z programu NGAD Sił Powietrznych, by skupić się na F/A-XX, choć jej zasoby obciąża program międzykontynentalnych pocisków balistycznych Sentinel, mającego na celu zastąpienie starzejących się pocisków Minuteman III. Obie koncepcje zakładają wersje załogową i bezzałogową oraz współpracę z dronami.

F/A-XX to nie tylko myśliwiec – to platforma sieciocentryczna, która zmieni sposób prowadzenia wojny powietrznej. Wyposażony w zdolności stealth obejmujące wszystkie aspekty podobne do tych w F-35, oraz zasięg większy o 125 procent w porównaniu do Super Horneta, będzie idealny do operacji na rozległych obszarach Pacyfiku. Adaptacyjne silniki, choć Marynarka preferuje tańsze turbowentylatory, oraz sensory o dużej przepustowości umożliwią fuzję danych z satelitów i dronów. Kompatybilność z MQ-25 Stingray zapewni wsparcie w tankowaniu i współpracę z dronami. Największym wyzwaniem pozostają koszty – programy takie jak F-35 pochłonęły dziesiątki miliardów dolarów. Opóźnienia wynikały z debat o zdolnościach przemysłu: Boeing jest zajęty F-47, a Northrop – programem Sentinel. 

Choć między Marynarką Wojenną a kierownictwem Pentagonu dochodziło do nieporozumień w kwestii dalszego rozwoju programu, Marynarka od dłuższego czasu podkreślała swoje kluczowe znaczenie dla przyszłości lotnictwa operującego z lotniskowców.

„Marynarka Wojenna jasno określiła potrzebę posiadania myśliwców szóstej generacji zdolnych do operowania z pokładów lotniskowców. Kluczowe jest, abyśmy jak najszybciej wprowadzili tę technologię, by wyposażyć naszych żołnierzy w narzędzia niezbędne do skutecznego przeciwdziałania licznym nowym zagrożeniom” – stwierdził admirał Daryl Caudle, kandydat na szefa operacji morskich, odpowiadając na pytania dotyczące programu F/A-XX podczas lipcowego przesłuchania w sprawie zatwierdzenia jego nominacji.

Caudle uczestniczył także w obchodach 250-lecia Marynarki Wojennej w Norfolk w Wirginii, gdzie pojawił się w kombinezonie lotniczym u boku prezydenta Donalda Trumpa.

Generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, powiedział ustawodawcom w czerwcu o potrzebie posiadania F/A-XX w związku z obawami dotyczącymi „zagrożenia, jakie stwarza Pacyfik”. Sekretarz wojny USA Pete Hegseth powiedział, że Ameryka „musi być przygotowana na wojnę, aby zachować pokój ”. Podczas spotkania z generałami w Wirginii podkreślił, że gotowość na potencjalny konflikt „nie wynika z chęci walki, ale z potrzeby obrony pokoju, ponieważ tylko ci, którzy są gotowi za nim stanąć, naprawdę go mają”. Tymczasem Pentagon podobno planuje znacząco zwiększyć produkcję pocisków rakietowych i broni w ramach przygotowań do potencjalnego konfliktu z Chinami, wzmacniając w ten sposób swój potencjał obronny i obecność militarną w regionie Azji i Pacyfiku.

ILA 2024 - F-35
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAMOLOT BOJOWY
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
US Navy
USA