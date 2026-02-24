Polska kluczowym sojusznikiem Ukrainy. Ponad 18 mld zł pomocy

Od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Polska aktywnie angażuje się w dostarczanie sprzętu wojskowego. W początkowej fazie konfliktu na Ukrainę trafiły głównie poradzieckie konstrukcje, które były jeszcze w użyciu w polskim wojsku. Mowa tu o armatohaubicach Goździk, czołgach T-72 czy wozach bojowych piechoty BWP-1. Sprzęt ten, pomimo swojego wieku, okazał się niezwykle wartościowy dla Ukraińców, ponieważ był analogiczny do tego, którym dysponowała ich armia, co pozwoliło na szybkie wdrożenie go do walki bez potrzeby długotrwałych szkoleń. Jeszcze przed inwazją, Polska wysłała transporty z amunicją.

W latach 2022-2024, kiedy to donacje z polskich magazynów wojska były największe, przekazano, zgodnie z raportem KPRM z października 2025 roku, imponującą liczbę sprzętu. Łącznie było to 318 czołgów oraz 586 różnego typu innych pojazdów pancernych. Wśród nich znalazły się czołgi T-72 w różnych wersjach, czołgi PT-91, a także czołgi Leopard 2A4. Ponadto, Ukraina otrzymała wozy bojowe BWP-1, rozpoznawcze BRDM-2 oraz transportery KTO Rosomak. Jeśli chodzi o artylerię, przekazano 137 różnego typu systemów artyleryjskich, w tym poradzieckie 2S1 Goździk i BM-21 Grad, a także nowoczesne polskie Kraby i Raki. Warto podkreślić, że armatohaubice Krab szybko zdobyły uznanie ukraińskich artylerzystów dzięki swojej skuteczności i niezawodności.

Polskie Samoloty i Śmigłowce w Służbie Ukrainy

Poza pojazdami opancerzonymi, Polska przekazała Ukrainie również część swoich maszyn powietrznych. Było to 10 samolotów i 10 helikopterów. Wśród nich znalazły się myśliwce MiG-29, które, podobnie jak w przypadku pojazdów pancernych, były maszynami analogicznymi do tych używanych przez ukraińskich pilotów przed wojną. Dodatkowo, Ukraina otrzymała śmigłowce szturmowe Mi-24. Obecnie trwają prace nad przekazaniem kolejnych kilku MiGów-29, co ma na celu wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej. Te samoloty w polskim lotnictwie dobiegają już swoich dni i są planowane do zastąpienia m.in. przez maszyny FA-50 z Korei Południowej. W zamian za przekazanie myśliwców, Ukraina ma być gotowa podzielić się z Polską swoją technologią dotyczącą dronów i systemów antydronowych, rozwiniętą i sprawdzoną na froncie.

Precyzyjne dane na temat innego wsparcia materiałowego, takiego jak amunicja (w tym rakiety powietrze-powietrze, amunicja artyleryjska i mniejszych kalibrów), broń ręczna (w tym używane z sukcesami przez Ukraińców pociski przeciwlotnicze Piorun) czy wyposażenie indywidualne żołnierzy (hełmy, kamizelki kuloodporne), są trudne do dokładnego oszacowania. Na Ukrainę trafiły także rozpoznawcze drony FlyEye oraz amunicja krążąca Warmate, oba wyprodukowane przez polską Grupę WB i wykorzystywane z sukcesami przez obrońców.

Finansowe Aspekty Polskiego Wsparcia

Zgodnie z raportem KPRM, do marca 2025 roku łączna wartość pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę, wliczając inne formy wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekroczyła 18 mld zł. Już w samym 2022 roku wartość przekazanego sprzętu wojskowego, bez uwzględniania innych form wsparcia militarnego, wyniosła 7,23 mld zł. W latach 2023-2024 suma ta wyniosła 5,63 mld zł.

Warto zaznaczyć, że polski sprzęt trafiał na Ukrainę nie tylko w formie donacji, ale również w ramach zakupów. W latach 2022-2023 wyeksportowano sprzęt o łącznej wartości 2,216 mld euro. Około 0,5 mld euro stanowiło częściowe wykonanie kontraktu na 54 armatohaubice Krab (dostawa 36 pojazdów). Ukraina zakupiła w Polsce również m.in. 60 transporterów opancerzonych MT-LB, 92 armatohaubice 2S1 Goździk, 89 moździerzy kal. 82 mm, 22 moździerze M74 kal. 120 mm, 4 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe BM-21 Grad, 19 samochodów opancerzonych AMZ Dzik i jeden BRDM-2.

Szkolenia i Wsparcie Logistyczne – Niewidzialna Ręka Pomocy

Donacje sprzętu to tylko jedna strona medalu. Równie istotną rolę odgrywają szkolenia ukraińskich żołnierzy, w które Polska angażuje się nieustannie, współpracując z innymi europejskimi partnerami. W ramach unijnej misji EUMAM oraz natowskiej misji NSATU, polscy i zagraniczni instruktorzy przeszkolili już kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy ukraińskich na polskich i niemieckich poligonach. Szkolenia te trwają niemal bez przerwy, a oprócz Polaków prowadzą je także żołnierze z Francji i Norwegii, którzy rozpoczęli szkolenia na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu w ramach polsko-norweskiej inicjatywy Camp Jomsborg.

W Bydgoszczy funkcjonuje JATEC, czyli Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Celem tej jednostki, uruchomionej na początku 2025 roku, jest rozwijanie interoperacyjności wojska ukraińskiego z siłami NATO oraz dzielenie się wnioskami z trwającej wojny.

Polska wspiera Ukrainę także w obszarze cyfrowym. Polski resort cyfryzacji finansuje terminale Starlink, które są kluczowe dla łączności na froncie. Do tej pory Polska sfinansowała i przekazała Ukrainie ponad 29 tys. terminali amerykańskiej firmy Space X, zarządzanej przez miliardera Elona Muska.

Polska jako Hub Logistyczny

Nie do przecenienia jest również rola Polski jako logistycznego hubu. Przez Polskę przechodzi znakomita większość zachodniego wsparcia, które od 2022 roku trafia na Ukrainę. Szczególną rolę odgrywa tu port lotniczy w podrzeszowskiej Jasionce, na którym regularnie lądują samoloty ze sprzętem wojskowym oraz wsparciem humanitarnym. Następnie jest on transportowany za ukraińską granicę różnymi metodami. Ta strategiczna lokalizacja i sprawna logistyka czynią Polskę niezastąpionym ogniwem w łańcuchu wsparcia dla Ukrainy. Łącznie do Ukrainy trafiło już 47 polskich pakietów wsparcia wojskowego, a obecnie na ukończeniu jest 48. pakiet.