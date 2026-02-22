Chiński smok pod wodą. Pekin buduje okręty atomowe w rekordowym tempie

W latach 2021-2025 Chiny po raz pierwszy w historii zwodowały więcej atomowych okrętów podwodnych niż USA, co stanowi wyzwanie strategiczne dla Stanów Zjednoczonych. Produkcja ta jest napędzana przez rozbudowę stoczni w Huludao.

Chińska marynarka wojenna wzbogaciła się o okręty Typu 094 (Jin) – strategiczne okręty podwodne przenoszące pociski balistyczne z głowicami jądrowymi oraz o myśliwskie okręty podwodne z napędem jądrowym i pociskami kierowanymi Typ 093B (Shang III).

Pomimo imponującego tempa produkcji, chińskie okręty nadal charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem hałasu, co czyni je łatwiejszymi do wykrycia.

Chiny planują rozpoczęcie produkcji nowego strategicznego okrętu podwodnego Typ 096 w tej dekadzie, co ma stanowić jakościowy skok i zniwelować obecne niedostatki technologiczne.

W ciągu zaledwie pięciu lat, w okresie od 2021 do 2025 roku, chiński przemysł stoczniowy dokonał bezprecedensowego skoku, radykalnie zwiększając tempo budowy atomowych okrętów podwodnych. Skala tej produkcji jest większa niż w całej poprzedniej dekadzie (2011–2020), kiedy to zwodowano siedem jednostek. Jak wynika z analizy zdjęć satelitarnych i danych wywiadowczych, Pekin nie tylko nadrobił zaległości, ale i osiągnął tempo, które do niedawna wydawało się zarezerwowane dla amerykańskich stoczni. To sygnał, że strategiczna rywalizacja Chiny-USA wkracza w nowy, znacznie bardziej intensywny etap, rozgrywający się w morskich głębinach.

Stocznia w Huludao – serce atomowej potęgi Chin

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa stocznia Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. (BSHIC) w Huludao, położona w północnych Chinach. To właśnie tam powstają wszystkie chińskie okręty podwodne o napędzie atomowym. Jeszcze do niedawna jej moce produkcyjne były niższe niż amerykańskich odpowiedników. Jednak w latach 2019–2022 stocznia przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę, w ramach której powstała między innymi druga, ogromna hala montażowa. Inwestycje te pozwoliły na znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych, co bezpośrednio przełożyło się na liczbę wodowanych jednostek. Analiza komercyjnych zdjęć satelitarnych z początku 2026 roku potwierdza intensywną aktywność w kluczowych lokalizacjach, takich jak:

Stocznia w Huludao,

1. Baza Okrętów Podwodnych w Jianggezhuang,

Ośrodek testowy w Xiaopingdao,

Baza Okrętów Podwodnych w Zatoce Yalong na wyspie Hajnan.

Nowe okręty w chińskiej flocie: co buduje Pekin?

Dynamiczny rozwój nie dotyczy tylko liczby, ale i typów budowanych okrętów. Chińska marynarka wojenna (PLAN) wzbogaciła się o kluczowe jednostki, które wzmacniają jej potencjał zarówno w zakresie odstraszania nuklearnego, jak i konwencjonalnej walki na morzu.

Typ 094 (Jin) – kręgosłup triady nuklearnej

Najważniejszym elementem rozbudowy jest zwodowanie siódmej i ósmej jednostki typu 094 (w kodzie NATO: Jin). Są to strategiczne okręty podwodne przenoszące pociski balistyczne z głowicami jądrowymi (SSBN). Ukończenie tych okrętów w 2024 i 2025 roku stanowi kamień milowy w budowie przez Pekin wiarygodnej triady nuklearnej czyli zdolności do odpowiedzi jądrowej z lądu, powietrza i morza.

Typ 093B (Shang III) – myśliwy z pociskami manewrującymi

Równolegle stocznia w Huludao wyprodukowała co najmniej pięć, a prawdopodobnie nawet siedem nowych myśliwskich okrętów podwodnych z napędem jądrowym i pociskami kierowanymi (SSGN) – Typ 093B (w kodzie NATO: Shang III). Jest to ulepszona wersja jednostek Typu 093A, wyposażona w system pionowego startu (VLS) dla pocisków manewrujących. Co więcej, na początku 2026 roku zaobserwowano wodowanie pierwszego okrętu zupełnie nowej, większego typu SSGN. W przeciwieństwie do amerykańskich okrętów, które często przenoszą pociski do atakowania celów lądowych, chińskie jednostki Typu 093B prawdopodobnie zostaną uzbrojone w nowoczesne, naddźwiękowe pociski przeciwokrętowe. Jest to zgodne z głównym celem chińskiej marynarki, jakim jest przygotowanie do walki z równorzędnym przeciwnikiem na wodach Zachodniego Pacyfiku.

Pekin dogania cel „1+2” szybciej niż zakładano

W 2023 roku Marynarka Wojenna USA opublikowała ambitny plan, zakładający osiągnięcie produkcji na poziomie „1+2” – czyli dostarczania rocznie jednego strategicznego okrętu typu Columbia (SSBN) i dwóch myśliwskich okrętów typu Virginia (SSGN). Dane wskazują, że Chiny, wodując w latach 2024 i 2025 po jednym okręcie Typu 094 i po dwa okręty Typu 093B, już osiągnęły ten sam poziom produkcji „1+2”.

Należy jednak podkreślić, że amerykańskie okręty podwodne są znacznie większe i bardziej zaawansowane technologicznie niż ich chińskie odpowiedniki, co czyni ich budowę bardziej skomplikowaną i czasochłonną. Mimo to, samo osiągnięcie przez Pekin parytetu liczbowego w rocznej produkcji jest alarmującym sygnałem dla planistów z Pentagonu.

Jakość kontra ilość: cicha pięta achillesowa chińskich okrętów

Pomimo imponującego tempa produkcji, chińskie okręty wciąż zmagają się z istotnym problemem, jak względnie wysokim poziomem hałasu. Oceny amerykańskiego wywiadu marynarki wojennej od lat wskazywały, że zarówno okręty Typu 093, jak i 094 są głośniejsze, a zatem łatwiejsze do śledzenia przez siły zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), niż konstrukcje rosyjskie czy amerykańskie, nawet te z czasów zimnej wojny.

Choć kolejne modernizacje z pewnością redukują ten deficyt, ograniczenia wynikające z podstawowej konstrukcji kadłuba są trudne do przezwyciężenia. Z tego powodu uważa się, że chińskie strategiczne okręty Typu 094 prowadzą swoje patrole odstraszające głównie na chronionych wodach Morza Południowochińskiego, gdzie mogą liczyć na osłonę innych sił morskich i powietrznych. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzanie na uzbrojenie pocisków balistycznych JL-3 o większym zasięgu, które pozwalają atakować cele w USA bez konieczności opuszczania bezpiecznego akwenu.

Co przyniesie przyszłość? Nowy Typ 096 na horyzoncie

Wszystko wskazuje na to, że Chiny nie zamierzają zwalniać tempa. W tej dekadzie w stoczni Bohai ma rozpocząć się produkcja zupełnie nowego typu strategicznego okrętu podwodnego – Typ 096. Oczekuje się, że wejdzie on do służby na przełomie lat 20. i 30. XXI wieku i będzie stanowił jakościowy skok, potencjalnie niwelując część obecnych niedostatków technologicznych, zwłaszcza w zakresie wyciszenia. Przyspieszona produkcja i ciągłe dążenie do modernizacji technologicznej jasno pokazują, że podmorska rywalizacja mocarstw będzie w nadchodzących latach kluczowym elementem globalnej równowagi sił między USA a Chinami.