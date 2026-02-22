Chiński smok pod wodą. Pekin buduje okręty atomowe w rekordowym tempie

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-02-22 14:07

Najnowsza analiza Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych (IISS) nie pozostawia złudzeń: w latach 2021–2025 Chiny po raz pierwszy w historii zwodowały więcej okrętów podwodnych o napędzie atomowym niż Stany Zjednoczone, przewyższając je zarówno pod względem liczby, jak i łącznego tonażu. Ten bezprecedensowy skok produkcyjny, napędzany przez rozbudowę stoczni w Huludao, stanowi rosnące wyzwanie strategiczne dla USA.

  • W latach 2021-2025 Chiny po raz pierwszy w historii zwodowały więcej atomowych okrętów podwodnych niż USA, co stanowi wyzwanie strategiczne dla Stanów Zjednoczonych. Produkcja ta jest napędzana przez rozbudowę stoczni w Huludao.
  • Chińska marynarka wojenna wzbogaciła się o okręty Typu 094 (Jin) – strategiczne okręty podwodne przenoszące pociski balistyczne z głowicami jądrowymi oraz o myśliwskie okręty podwodne z napędem jądrowym i pociskami kierowanymi Typ 093B (Shang III).
  • Pomimo imponującego tempa produkcji, chińskie okręty nadal charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem hałasu, co czyni je łatwiejszymi do wykrycia.
  • Chiny planują rozpoczęcie produkcji nowego strategicznego okrętu podwodnego Typ 096 w tej dekadzie, co ma stanowić jakościowy skok i zniwelować obecne niedostatki technologiczne.

W ciągu zaledwie pięciu lat, w okresie od 2021 do 2025 roku, chiński przemysł stoczniowy dokonał bezprecedensowego skoku, radykalnie zwiększając tempo budowy atomowych okrętów podwodnych. Skala tej produkcji jest większa niż w całej poprzedniej dekadzie (2011–2020), kiedy to zwodowano siedem jednostek. Jak wynika z analizy zdjęć satelitarnych i danych wywiadowczych, Pekin nie tylko nadrobił zaległości, ale i osiągnął tempo, które do niedawna wydawało się zarezerwowane dla amerykańskich stoczni. To sygnał, że strategiczna rywalizacja Chiny-USA wkracza w nowy, znacznie bardziej intensywny etap, rozgrywający się w morskich głębinach.

Stocznia w Huludao – serce atomowej potęgi Chin

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa stocznia Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. (BSHIC) w Huludao, położona w północnych Chinach. To właśnie tam powstają wszystkie chińskie okręty podwodne o napędzie atomowym. Jeszcze do niedawna jej moce produkcyjne były niższe niż amerykańskich odpowiedników. Jednak w latach 2019–2022 stocznia przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę, w ramach której powstała między innymi druga, ogromna hala montażowa. Inwestycje te pozwoliły na znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych, co bezpośrednio przełożyło się na liczbę wodowanych jednostek. Analiza komercyjnych zdjęć satelitarnych z początku 2026 roku potwierdza intensywną aktywność w kluczowych lokalizacjach, takich jak:

  • Stocznia w Huludao,
  • 1. Baza Okrętów Podwodnych w Jianggezhuang,
  • Ośrodek testowy w Xiaopingdao,
  • Baza Okrętów Podwodnych w Zatoce Yalong na wyspie Hajnan.

Nowe okręty w chińskiej flocie: co buduje Pekin?

Dynamiczny rozwój nie dotyczy tylko liczby, ale i typów budowanych okrętów. Chińska marynarka wojenna (PLAN) wzbogaciła się o kluczowe jednostki, które wzmacniają jej potencjał zarówno w zakresie odstraszania nuklearnego, jak i konwencjonalnej walki na morzu.

Typ 094 (Jin) – kręgosłup triady nuklearnej

Najważniejszym elementem rozbudowy jest zwodowanie siódmej i ósmej jednostki typu 094 (w kodzie NATO: Jin). Są to strategiczne okręty podwodne przenoszące pociski balistyczne z głowicami jądrowymi (SSBN). Ukończenie tych okrętów w 2024 i 2025 roku stanowi kamień milowy w budowie przez Pekin wiarygodnej triady nuklearnej czyli zdolności do odpowiedzi jądrowej z lądu, powietrza i morza.

Typ 093B (Shang III) – myśliwy z pociskami manewrującymi

Równolegle stocznia w Huludao wyprodukowała co najmniej pięć, a prawdopodobnie nawet siedem nowych myśliwskich okrętów podwodnych z napędem jądrowym i pociskami kierowanymi (SSGN) – Typ 093B (w kodzie NATO: Shang III). Jest to ulepszona wersja jednostek Typu 093A, wyposażona w system pionowego startu (VLS) dla pocisków manewrujących. Co więcej, na początku 2026 roku zaobserwowano wodowanie pierwszego okrętu zupełnie nowej, większego typu SSGN. W przeciwieństwie do amerykańskich okrętów, które często przenoszą pociski do atakowania celów lądowych, chińskie jednostki Typu 093B prawdopodobnie zostaną uzbrojone w nowoczesne, naddźwiękowe pociski przeciwokrętowe. Jest to zgodne z głównym celem chińskiej marynarki, jakim jest przygotowanie do walki z równorzędnym przeciwnikiem na wodach Zachodniego Pacyfiku.

Pekin dogania cel „1+2” szybciej niż zakładano

W 2023 roku Marynarka Wojenna USA opublikowała ambitny plan, zakładający osiągnięcie produkcji na poziomie „1+2” – czyli dostarczania rocznie jednego strategicznego okrętu typu Columbia (SSBN) i dwóch myśliwskich okrętów typu Virginia (SSGN). Dane wskazują, że Chiny, wodując w latach 2024 i 2025 po jednym okręcie Typu 094 i po dwa okręty Typu 093B, już osiągnęły ten sam poziom produkcji „1+2”.

Należy jednak podkreślić, że amerykańskie okręty podwodne są znacznie większe i bardziej zaawansowane technologicznie niż ich chińskie odpowiedniki, co czyni ich budowę bardziej skomplikowaną i czasochłonną. Mimo to, samo osiągnięcie przez Pekin parytetu liczbowego w rocznej produkcji jest alarmującym sygnałem dla planistów z Pentagonu.

Jakość kontra ilość: cicha pięta achillesowa chińskich okrętów

Pomimo imponującego tempa produkcji, chińskie okręty wciąż zmagają się z istotnym problemem, jak względnie wysokim poziomem hałasu. Oceny amerykańskiego wywiadu marynarki wojennej od lat wskazywały, że zarówno okręty Typu 093, jak i 094 są głośniejsze, a zatem łatwiejsze do śledzenia przez siły zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), niż konstrukcje rosyjskie czy amerykańskie, nawet te z czasów zimnej wojny.

Choć kolejne modernizacje z pewnością redukują ten deficyt, ograniczenia wynikające z podstawowej konstrukcji kadłuba są trudne do przezwyciężenia. Z tego powodu uważa się, że chińskie strategiczne okręty Typu 094 prowadzą swoje patrole odstraszające głównie na chronionych wodach Morza Południowochińskiego, gdzie mogą liczyć na osłonę innych sił morskich i powietrznych. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzanie na uzbrojenie pocisków balistycznych JL-3 o większym zasięgu, które pozwalają atakować cele w USA bez konieczności opuszczania bezpiecznego akwenu.

Co przyniesie przyszłość? Nowy Typ 096 na horyzoncie

Wszystko wskazuje na to, że Chiny nie zamierzają zwalniać tempa. W tej dekadzie w stoczni Bohai ma rozpocząć się produkcja zupełnie nowego typu strategicznego okrętu podwodnego – Typ 096. Oczekuje się, że wejdzie on do służby na przełomie lat 20. i 30. XXI wieku i będzie stanowił jakościowy skok, potencjalnie niwelując część obecnych niedostatków technologicznych, zwłaszcza w zakresie wyciszenia. Przyspieszona produkcja i ciągłe dążenie do modernizacji technologicznej jasno pokazują, że podmorska rywalizacja mocarstw będzie w nadchodzących latach kluczowym elementem globalnej równowagi sił między USA a Chinami.

Garda: kmdr Witkiewicz o Orce

