19 i 20 czerwca odbędą się Warszawskie Targi Obronne, pierwsze tego typu wydarzenie w stolicy, poświęcone bezpieczeństwu i obronności.

Targi połączą wystawiennictwo z konferencją branżową, integrując kluczowe środowiska odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

To idealna okazja dla firm z sektora obronności i bezpieczeństwa do prezentacji oferty, innowacyjnych rozwiązań i nawiązania kontaktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach dla wystawców i jak wziąć udział? Przeczytaj artykuł!

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca 2026

19 i 20 czerwca w Warszawie, w Expo XXI, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Warszawskie Targi Obronne. Organizatorem jest Portal Obronny i Grupa ZPR Media. Patronat honorowy nad targami objął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Warszawskie Targi Obronne (WTO) połączą wystawiennictwo z konferencją branżową, koncentrując się na wybranych zagadnieniach bezpieczeństwa państwa. Mają na celu integrację kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa - administracji publicznej, Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych, przemysłu obronnego i przedstawicieli środowisk proobronnych oraz osób zainteresowanych świadomym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe.

Misją WTO jest tworzenie przestrzeni wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, która pozwala kształtować postawy proobronne i rozwijać kompetencje w obszarze bezpieczeństwa.

Kto może zostać wystawcą podczas Warszawskich Targów Obronnych?

Wystawcami Warszawskich Targów Obronnych są podmioty profesjonalne działające w obszarze bezpieczeństwa, strzelectwa, ochrony oraz technologii cywilnych i dual-use, w tym producenci, dystrybutorzy, dostawcy technologii oraz firmy szkoleniowe i usługowe, kierujące swoją ofertę do rynku cywilnego i użytkowników profesjonalnych. Jeśli zatem twoja firma działa w sektorze obronności, bezpieczeństwa, branży związanej z bronią palną lub obszarach pokrewnych, to idealny moment, aby zgłosić swój udział w Warszawskich Targach Obronnych. Możesz to zrobić przez stronę Warszawskich Targów Obronnych lub bezpośrednio TUTAJ.

Udział w WTO to okazja do prezentacji produktów i nowoczesnych rozwiązań

Warto podkreślić, że udział w WTO to okazja do prezentacji produktów i rozwiązań w środowisku, które ceni funkcjonalność, jakość i praktyczne zastosowanie. Wydarzenie tworzy przestrzeń do bezpośrednich spotkań, pokazów sprzętu, wymiany doświadczeń oraz rozmów z decydentami i użytkownikami, co sprzyja zarówno sprzedaży, jak i budowaniu długofalowych relacji z klientami. Obecność na targach pozwala umacniać pozycję marki, prezentować nowości oraz nawiązywać kontakty z odbiorcami, którzy aktywnie śledzą rynek i poszukują nowych rozwiązań.

Jakie są korzyści dla wystawców podczas Warszawskich Targów Obronnych?

Korzyści dla wystawców podczas Warszawskich Targów Obronnych jest wiele. Oto najważniejsze z nich:

dwutorowy zasięg: pierwszy dzień B2B/B2G - relacje i rozmowy biznesowe; drugi dzień B2C – prezentacja oferty klientom cywilnym;

prezentacja najnowszych technologii: sprzęt, wyposażenie i innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa;

dotarcie do decydentów i ekspertów - możliwość spotkań z osobami decydującymi o wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii w sektorze bezpieczeństwa i obronności;

budowanie relacji biznesowych: networking z producentami, dystrybutorami i użytkownikami końcowymi, dedykowana strefa networkingowa;

widoczność w mediach i branży - promocja marki i wizerunku w profesjonalnym otoczeniu;

dostęp do konferencji i paneli eksperckich - uczestnictwo w strategicznych dyskusjach branżowych.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i wszelkie informacje na temat WTO znajdują się na stronie: warszawskietargiobronne.pl. Zapraszamy!

