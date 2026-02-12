Wielka Brytania zwiększa wsparcie dla Ukrainy. Nowy pakiet obronny o wartości ponad 0,5 mld funtów

Wielka Brytania ogłosiła nowy pakiet wsparcia obronnego dla Ukrainy o wartości ponad 0,5 mld funtów, mający na celu wzmocnienie zdolności obronnych kraju.

Pakiet obejmuje 150 mln funtów na inicjatywę PURL, która umożliwia krajom NATO finansowanie zakupu broni dla Ukrainy z amerykańskich zapasów.

Wielka Brytania przekaże Ukrainie 1000 rakiet LMM (Martlet) o wartości 390 mln funtów, które mogą być wystrzeliwane z lądu i powietrza, zwiększając elastyczność operacyjną.

Jest to kontynuacja wcześniejszego wsparcia, w ramach którego Wielka Brytania przekazała już Ukrainie pociski LMM oraz zapowiedziała dostarczenie kolejnych partii w 2024 i 2025 roku.

Głównym elementem ogłoszonego pakietu jest przeznaczenie 150 mln funtów na inicjatywę PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Celem tego mechanizmu, uruchomionego w sierpniu 2025 roku, jest umożliwienie krajom NATO finansowania zakupu broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazywania jej Ukrainie.

Jak informował Reuters w środę wieczorem, plany te zostały potwierdzone przez brytyjskie Ministerstwo Obrony. Inicjatywa PURL ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu Ukrainie ciągłości dostaw uzbrojenia, zwłaszcza w obliczu wstrzymania bezpośredniej pomocy wojskowej przez USA. Ambasador USA przy NATO, Matthew Whitaker, poinformował we wtorek, że sojusznicy przeznaczyli na ten cel już ponad 4,5 mld dolarów.

Dodatkowo, Wielka Brytania przekaże Ukrainie 1000 rakiet LMM (Martlet). Wartość tych pocisków to 390 mln funtów. Minister obrony, John Healey, w swoim oświadczeniu podkreślił znaczenie tego wsparcia: „W miarę jak zbliża się piąta rocznica pełnoskalowej inwazji Putina, Wielka Brytania i nasi sojusznicy są bardziej niż kiedykolwiek zaangażowani we wspieranie Ukrainy. Jestem dumny z nieustającej wiodącej roli Wielkiej Brytanii i z przyjemnością potwierdzam nowy pakiet pomocy w zakresie obrony powietrznej o wartości 0,5 mld funtów, w tym 150 mln funtów na PURL, aby pomóc Ukraińcom w obronie przed nieustannymi atakami dronów i pocisków Putina”.

Charakterystyka pocisków LMM i dotychczasowe wsparcie

Pociski LMM (Martlet), produkowane przez firmę Thales z siedzibą w Belfaście, są wszechstronnym uzbrojeniem. Mogą być wystrzeliwane zarówno z lądu, jak i z powietrza, co zwiększa ich elastyczność operacyjną. Ważą 13 kg, osiągają prędkość do 510 m/sek. i mają zasięg do 8 km. Wielka Brytania już wcześniej, po inwazji Rosji w lutym 2022 roku, przekazała Ukrainie nieujawnioną liczbę tych pocisków w ramach doraźnej pomocy.

We wrześniu 2024 roku, po objęciu władzy przez Partię Pracy, nowy rząd ogłosił przekazanie kolejnych 650 pocisków, a w marcu 2025 roku zapowiedział dostarczenie 5000 kolejnych. Najnowsza transza 1000 pocisków LMM stanowi kontynuację i rozszerzenie tego wsparcia, umacniając zdolności obronne Ukrainy w walce z agresorem.