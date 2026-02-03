Minister obrony narodowej objął honorowym patronatem Warszawskie Targi Obronne, które odbędą się w czerwcu.

Wydarzenie to ma na celu integrację środowisk związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Jakie innowacyjne rozwiązania i dyskusje czekają na uczestników? Sprawdź szczegóły!

Portal Obronny organizuje Warszawskie Targi Obronne

Warszawskie Targi Obronne organizowane są przez PortalObronny.pl należący do Grupy ZPR Media. W trakcie dwudniowego wydarzenia, które odbędzie się 19 i 20 czerwca 2026 w Expo XXI, zaprezentowana zostanie szeroka oferta sprzętu, wyposażenia i rozwiązań służących podnoszeniu kompetencji w zakresie bezpieczeństwa. Targi staną się również miejscem bezpośrednich spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami a producentami oraz dystrybutorami broni i wyposażenia indywidualnego.

Warszawskie Targi Obronne to wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu, obronności i budowaniu odporności państwa. Integralną częścią targów będzie blok konferencyjny, w którym eksperci, przedstawiciele administracji, służb mundurowych i sektora prywatnego będą dyskutować o wyzwaniach polskiego przemysłu obronnego, roli biznesu w systemie bezpieczeństwa państwa oraz kształtowaniu postaw proobronnych w społeczeństwie. Bowiem misją wydarzenia jest tworzenie przestrzeni wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, która pozwala kształtować postawy proobronne i rozwijać kompetencje w obszarze bezpieczeństwa.

Warszawskie Targi Obronne pod patronatem ministra obrony narodowej

Dzięki objęciu przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wydarzenia patronatem, na targach spodziewać się można reprezentantów nie tylko resortu obrony, ale też przedstawicieli generalicji. Ale nie tylko, bowiem Warszawskie Targi Obronne są skierowane do:

producentów i dystrybutorów broni oraz wyposażenia indywidualnego;

strzelców sportowych;

kolekcjonerów;

środowisk proobronnych, preppersów, miłośników survivalu i bushcraftu;

wszystkich zainteresowanych świadomym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe.

Dodajmy, że Warszawskie Targi Obronne mają oficjalną stronę: warszawskietargiobronne.pl, na której znajdują się wszystkie informacje na temat wydarzenia, w tym informacje dla wystawców i partnerów imprezy. Bieżące informacje na temat wydarzenia będzie można śledzić na social mediach WTO: na Facebooku, Instagramie i na profilu Portalu Obronnego na platformie LinkedIn.

Garda: Strzelectwo Sportowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.