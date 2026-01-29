Regionalne Centrum Kompetencyjne Abrams w pełni gotowe. Nowa hala WZM gotowa na przyjęcie czołgów

Obiekt o imponującej powierzchni 20 000 metrów kwadratowych został oficjalnie oddany do użytku i jest w pełni przygotowany na przyjęcie pierwszych czołgów M1 Abrams - czytamy w komunikacie prasowym WZM. Realizacja tego etapu oznacza, że Regionalne Centrum Kompetencyjne Abrams, zlokalizowane w Poznaniu, może rozpocząć działalność operacyjną. WZM odpowiada za obsługę, naprawy i remonty Abramsów w polskich siłach zbrojnych, a GDLS pozostaje jego strategicznym partnerem.

Decyzja o utworzeniu centrum w strukturach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a konkretnie w WZM S.A., zapadła w odpowiedzi na zakup przez Polskę łącznie 366 czołgów Abrams w wersjach M1A1 FEP i M1A2 SEPv3. Obecnie Wojsko Polskie posiada 117 - M1A2SEPv3 Abrams. Poza tym na wyposażeniu Wojska Polskiego są jeszcze starsze M1A11FEP Abrams, których dostawy już się zakończyły i jest ich 116. Docelowo wszystkie pojazdy polskiej armii zostaną doprowadzone do standardu M1A2SEPv3, najnowszego używane obecnie przez US Army. Zapewnia on nie tylko wyższy poziom ochrony, ale też większą celność ognia, szczególnie prowadzonego w ruchu oraz możliwość wykorzystania nowocześniejszej amunicji. Proces ten potrwa jednak lata. Posiadanie krajowego zaplecza do ich serwisowania, napraw i przyszłych modernizacji jest fundamentem dla utrzymania pełnej gotowości bojowej tych maszyn.

Nowoczesna infrastruktura dla najnowocześniejszych czołgów

Adaptacja hali na potrzeby obsługi tak zaawansowanego sprzętu wymagała kompleksowych prac modernizacyjnych. Inwestycja objęła nie tylko termomodernizację całego obiektu, ale również wymianę posadzki na nową, o wysokiej wytrzymałości, zdolną sprostać obciążeniom generowanym przez ważące kilkadziesiąt ton pojazdy.

Gruntowny remont przeszły również powierzchnie socjalne dla pracowników, a kluczowym elementem modernizacji była kompleksowa wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych – od elektrycznej, przez wentylacyjną, po teletechniczną. Dzięki temu hala spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności pracy.

Suwnice zdolne unieść całego Abramsa

Jednym z najbardziej widowiskowych i jednocześnie najważniejszych elementów wyposażenia nowej hali są zmodernizowane suwnice. Cztery urządzenia o jednostkowym udźwigu 50 ton przeszły gruntowną modernizację. Co istotne, dwie z nich mogą pracować w tandemie, co gwarantuje możliwość bezpiecznego podnoszenia i transportu całych czołgów Abrams wewnątrz hali. Taka zdolność znacząco usprawnia procesy logistyczne i serwisowe, umożliwiając demontaż wieży czy przemieszczanie kompletnych pojazdów na poszczególne stanowiska obsługowe.

Strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski

Nadrzędnym celem, dla którego powołano Regionalne Centrum Kompetencyjne Abrams, jest zapewnienie Siłom Zbrojnym RP pełnej suwerenności w zakresie utrzymania floty tych czołgów. Oznacza to zdolność do realizacji, bieżących obsług i przeglądów technicznych i skomplikowanych napraw i remontów głównych oraz przyszłych modyfikacji i modernizacji, które pozwolą utrzymać czołgi Abrams na najwyższym światowym poziomie przez cały cykl ich życia, szacowany na 30-50 lat.

Posiadanie takich kompetencji w kraju jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Zapewnia szybkie i niezależne wsparcie dla jednostek pancernych, eliminując konieczność wysyłania sprzętu do serwisowania za granicę, co byłoby procesem czasochłonnym i kosztownym.

Centrum Kompetencyjne jako element szerszej współpracy

Utworzenie centrum w Poznaniu to efekt strategicznej współpracy polskiego przemysłu obronnego z amerykańskimi partnerami. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., działające w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisały szereg umów z producentem czołgów, koncernem General Dynamics Land Systems (GDLS), które regulują transfer technologii i know-how. Pierwsze szkolenia dla polskich specjalistów rozpoczęły się już w czerwcu 2025 roku.

Potencjał centrum wykracza jednak poza potrzeby wyłącznie polskiej armii. Zgodnie z założeniami, będzie ono mogło świadczyć usługi również dla wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i innych krajach regionu, a także dla pozostałych państw europejskich, które posiadają lub zakupią czołgi Abrams. Czyni to z poznańskiego ośrodka hub serwisowy o znaczeniu międzynarodowym. Rozwój centrum wpisuje się także w szersze plany PGZ dotyczące utworzenia w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Pancernego, które ma integrować potencjał kilku lokalnych spółek zbrojeniowych.

Abrams potrzebuje serwisu

W listopadzie Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. oraz 2. Regionalna Baza Logistyczna zawarły strategiczną umowę ramową dotyczącą serwisowania i remontu silników AGT1500 będących na wyposażeniu czołgów M1A1 FEP i M1A2 SEPv3 Abrams w Siłach Zbrojnych RP. Porozumienie, podpisane 14 listopada 2025 roku w Warszawie, ma na celu zapewnienie ciągłości eksploatacji kluczowego sprzętu wojskowego, a jego obowiązywanie przewidziano na lata 2028-2034.

We wrześniu firma General Dynamics Land Systems (GDLS) podpisała osiem umów z Polską na dostawę części zamiennych do czołgów Abrams. Umowy obejmują łącznie 52 unikalne komponenty stosowane w czołgach Abrams.

W maju 2025 roku obie strony podpisały umowę ramową dotyczącą wsparcia rosnącej floty czołgów Abrams w Polsce oraz pojazdów używanych w innych państwach Europy. Pierwszym elementem tej współpracy był program szkoleniowy dla polskiego sektora przemysłowego, uruchomiony w czerwcu 2025 roku. Szkolenia prowadzone przez specjalistów GDLS mają zapewnić najwyższe standardy obsługi i utrzymania sprzętu.

Równolegle rozwijany jest tzw. ekosystem Team Abrams. W kwietniu 2025 roku BAE Systems i WZM podpisały umowę licencyjną dotyczącą wsparcia pojazdów zabezpieczenia technicznego M88A2, które również obsługiwane będą w Regionalnym Centrum Kompetencyjnym w Poznaniu.

Abramsy w Wojsku Polskim

Pierwsze Abramsy w wersji M1A2 SEPv3 dotarły do Polski na początku 2025 r. Dostawa obejmowała 28 pojazdów, które po przybyciu do kraju zostały skierowane do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, gdzie wykonano ich tzw. deprocessing, czyli poszerzony przegląd zerowy po długotrwałym transporcie morskim. Dostawy wciąż trwają i zgodnie z informacjami Ministerstwa Obrony Narodowej zakończą się do 2026 r. Po ich zrealizowaniu Abramsy M1A2 SEPv3 staną się cennym uzupełnieniem i wzmocnieniem wojsk pancernych.

Polska zamówiła 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 na mocy umowy podpisanej w kwietniu 2022 r. o wartości ok. ok. 4,75 mld dolarów. Obejmuje ona czołgi wraz ze sprzętem towarzyszącym, w tym 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, a także pakiet szkoleniowy i logistyczny oraz zapas amunicji. Czołgi Abrams w najnowszej wersji SEPv3 trafią przede wszystkim do 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, która właśnie pochwaliła się ich dostawami.

Abrams M1A2 SEPv3 został wyposażony w mocny silnik turbinowym o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką mobilność mimo masy przekraczającej 66 ton. Czołg uzbrojony jest w armatę gładkolufową kalibru 120 mm M256, współpracującą z nowoczesnymi systemami kierowania ogniem. Dodatkowo, na jego wyposażeniu znajduje się karabin maszynowy kalibru 7,62 mm sprzężony z armatą, karabin 12,7 mm na wieżyczce dowódcy oraz system zdalnie sterowanego uzbrojenia CROWS-LP. Czołg posiada również zaawansowane systemy ochrony, w tym pancerz kompozytowy wzbogacony o warstwy ze zubożonego uranu, systemy przeciwdziałania zakłóceniom, a także nowoczesne środki łączności i zarządzania polem walki.

Wsparcie dla Abramsów

28 listopada Agencja Uzbrojenia informowała na platformie X, że podpisano umowę na dostawę dodatkowego zabezpieczenia logistycznego dla czołgów M1A1 i M1A2 w postaci 11 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules i kilkunastu warsztatów naprawy uzbrojenia i obsługi pojazdów. Jak napisała Agencja Uzbrojenia na X, kontrakt opiewa na kwotę około 100 milionów dolarów netto na dostawę do 2029 roku.

W kwietniu Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu i BAE Systems podpisały umowę na transfer technologii do obsługi wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Podpisana umowa umożliwi WZM S.A. obsługę, naprawę, a także modyfikację wozów M88A2 Hercules, które są niezbędne do obsługi czołgów Abrams.