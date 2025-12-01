Kolejne Abramsy M1A2 dopłynęły do Polski. To już czwarta dostawa

Początek grudnia przyniósł dla Wojska Polskiego od razu prezenty. Jak przekazał sekretarz stanu w MON Paweł Bejda na platformie X, do Polski dopłynęła kolejna dostawa 32 czołgów M1A2 Abrams. Jak napisał Bejda:

"Czwarta dostawa najnowszych Abramsów. W tej chwili, w jednym z polskich portów trwa rozładunek 32 czołgów M1A2. Docelowo wejdą na wyposażenie Wojska Polskiego, ale najpierw przejdą deprocessing w zakładach PGZ".

Czwarta dostawa najnowszych Abramsów. W tej chwili, w jednym z polskich portów trwa rozładunek 32 czołgów M1A2. Docelowo wejdą na wyposażenie Wojska Polskiego, ale najpierw przejdą deprocessing w zakładach PGZ.

Jak zaznaczył Bejda czołgi przejdą najpierw tzw. deprocessing, czyli poszerzony przegląd zerowy po długotrwałym transporcie morskim. Oznacza to poszerzony przegląd, który ma na celu przywrócenie pełnej sprawności operacyjnej sprzętu po podróży. W trakcie transportu uzbrojenie (np. czołgi, wozy bojowe) jest zabezpieczane specjalnymi środkami antykorozyjnymi, smarami, pokrywami ochronnymi i innymi konserwantami, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią, słoną wodą czy wibracjami. Deprocessing polega na usunięciu tych zabezpieczeń, dokładnym sprawdzeniu i testowaniu komponentów, a także wstępnej kalibracji systemów.

Obecnie Wojsko Polskie posiada 86 - M1A2SEPv3 Abrams, jeśli dodamy 32 nowe sztuki, które właśnie przypłynęły, to ta liczba zwiększy się do 118 maszyn. Poza tym na wyposażeniu Wojska Polskiego są jeszcze starsze M1A11FEP Abrams, których dostawy już się zakończyły i jest ich 116. Docelowo wszystkie pojazdy polskiej armii zostaną doprowadzone do standardu M1A2SEPv3, najnowszego używane obecnie przez US Army. Zapewnia on nie tylko wyższy poziom ochrony, ale też większą celność ognia, szczególnie prowadzonego w ruchu oraz możliwość wykorzystania nowocześniejszej amunicji. Proces ten potrwa jednak lata.

Abrams potrzebuje serwisu

W listopadzie Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. oraz 2. Regionalna Baza Logistyczna zawarły strategiczną umowę ramową dotyczącą serwisowania i remontu silników AGT1500 będących na wyposażeniu czołgów M1A1 FEP i M1A2 SEPv3 Abrams w Siłach Zbrojnych RP. Porozumienie, podpisane 14 listopada 2025 roku w Warszawie, ma na celu zapewnienie ciągłości eksploatacji kluczowego sprzętu wojskowego, a jego obowiązywanie przewidziano na lata 2028-2034.

We wrześniu firma General Dynamics Land Systems (GDLS) podpisała osiem umów z Polski na dostawę części zamiennych do czołgów Abrams. Umowy obejmują łącznie 52 unikalne komponenty stosowane w czołgach Abrams. Aby utrzymać gotowość bojową rozwijającej się floty Abramsów, firma wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi (WZM) rozbudowuje Regionalne Centrum Kompetencyjne w Poznaniu. WZM odpowiada za obsługę, naprawy i remonty Abramsów w polskich siłach zbrojnych, a GDLS pozostaje jego strategicznym partnerem.

W maju 2025 roku obie strony podpisały umowę ramową dotyczącą wsparcia rosnącej floty czołgów Abrams w Polsce oraz pojazdów używanych w innych państwach Europy. Pierwszym elementem tej współpracy był program szkoleniowy dla polskiego sektora przemysłowego, uruchomiony w czerwcu 2025 roku. Szkolenia prowadzone przez specjalistów GDLS mają zapewnić najwyższe standardy obsługi i utrzymania sprzętu.

Równolegle rozwijany jest tzw. ekosystem Team Abrams. W kwietniu 2025 roku BAE Systems i WZM podpisały umowę licencyjną dotyczącą wsparcia pojazdów zabezpieczenia technicznego M88A2, które również obsługiwane będą w Regionalnym Centrum Kompetencyjnym w Poznaniu.

Abramsy w Wojsku Polskim

Pierwsze Abramsy w wersji M1A2 SEPv3 dotarły do Polski na początku 2025 r. Dostawa obejmowała 28 pojazdów, które po przybyciu do kraju zostały skierowane do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, gdzie wykonano ich tzw. deprocessing, czyli poszerzony przegląd zerowy po długotrwałym transporcie morskim. Dostawy wciąż trwają i zgodnie z informacjami Ministerstwa Obrony Narodowej zakończą się do 2026 r. Po ich zrealizowaniu Abramsy M1A2 SEPv3 staną się cennym uzupełnieniem i wzmocnieniem wojsk pancernych.

Polska zamówiła 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 na mocy umowy podpisanej w kwietniu 2022 r. o wartości ok. ok. 4,75 mld dolarów. Obejmuje ona czołgi wraz ze sprzętem towarzyszącym, w tym 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, a także pakiet szkoleniowy i logistyczny oraz zapas amunicji. Czołgi Abrams w najnowszej wersji SEPv3 trafią przede wszystkim do 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, która właśnie pochwaliła się ich dostawami.

Abrams M1A2 SEPv3 został wyposażony w mocny silnik turbinowym o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką mobilność mimo masy przekraczającej 66 ton. Czołg uzbrojony jest w armatę gładkolufową kalibru 120 mm M256, współpracującą z nowoczesnymi systemami kierowania ogniem. Dodatkowo, na jego wyposażeniu znajduje się karabin maszynowy kalibru 7,62 mm sprzężony z armatą, karabin 12,7 mm na wieżyczce dowódcy oraz system zdalnie sterowanego uzbrojenia CROWS-LP. Czołg posiada również zaawansowane systemy ochrony, w tym pancerz kompozytowy wzbogacony o warstwy ze zubożonego uranu, systemy przeciwdziałania zakłóceniom, a także nowoczesne środki łączności i zarządzania polem walki.

Wsparcie dla Abramsów

28 listopada Agencja Uzbrojenia informowała na platformie X, że podpisano umowę na dostawę dodatkowego zabezpieczenia logistycznego dla czołgów M1A1 i M1A2 w postaci 11 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules i kilkunastu warsztatów naprawy uzbrojenia i obsługi pojazdów. Jak napisała Agencja Uzbrojenia na X, kontrakt opiewa na kwotę około 100 milionów dolarów netto na dostawę do 2029 roku.

W kwietniu Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu i BAE Systems podpisały umowę na transfer technologii do obsługi wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Podpisana umowa umożliwi WZM S.A. obsługę, naprawę, a także modyfikację wozów M88A2 Hercules, które są niezbędne do obsługi czołgów Abrams.