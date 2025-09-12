- Do Polski dotarła kolejna, trzecia w tym roku dostawa sprzętu pancernego z USA, obejmująca 52 wozy bojowe.
- Transport zawiera 38 najnowszych czołgów M1A2 SEPv3 oraz 14 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules.
- Sprzęt trafi do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, znacząco wzmacniając jej potencjał obronny.
- Sprawdź, co jeszcze zawiera kontrakt na Abramsy i jak wpłynie na polską armię!
Dostawa dotarła do naszego kraju na pokładzie statku towarowego bezpośrednio z USA 11 września w godzinach nocnych. Na pokładzie znajdowało się 38 najnowocześniejszych czołgów M1A2 SEPv3 oraz 14 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Sprzęt ten przeznaczony jest dla 1. Warszawskie Brygady Pancernej, wchodzącej w skład „Żelaznej Dywizji” czyli 18 Dywizji Zmechanizowanej.
Wraz z tym transportem do Wojska Polskiego trafiło łącznie 85 czołgów M1A2SEPv3, 116 starszych, ale zmodernizowanych M1A1FEP oraz 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Pozwala to na systematyczny proces przezbrajania i szkolenia w warszawskiej brygadzie, do której trafiają te pojazdy.
Kontrakt za 4,65 mld dolarów
Tym samym do naszego kraju dotarła niemal 1/3 z 250 zamówionych czołgów Abrams w wersji M1A2 SEPv3. Oprócz nich kontrakt o wartości 4,75 mld USD obejmuje też dostawę 26 wozach zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz 17 mostach szturmowych M1074 JAB (ang. Join Assault Bridge). W pakiecie znalazł się też niezbędny sprzęt obsługowy, wchodzący w skład tzw. pakietu startowego Abramsów i amunicja ćwiczebna oraz bojowa, w tym podkalibrowe KE-W A3/A4 oraz nowe Advanced Multi Purpose (AMP) mająca zastąpić cztery inne rodzaje amunicji
Polecany artykuł:
W skład kontraktu na 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEPv3 weszły również symulatory i pojazdy wsparcia technicznego, mowa o Poza wyposażeniem technicznym pozyskano również amunicję w postaci KE-W A1 APFSDS-T, która wchodziła w skład tzw. pakietu startowego zakupu Abramsów. Ponadto zakupiono pociski szkole M865 TPCSDS-T, a także bardziej zaawansowane typy amunicji, jak podkalibrowe KE-W A3/A4 oraz M1147 Advanced Multi Purpose (AMP) mająca zastąpić cztery inne typy pocisków.
Czołg M1A2 SEP v3
M1A2 SEP v.3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams, wzbogacona o tak zwany System Enhancement Package (SEP) w jego 3 iteracji, który zapewnia lepszą ochronę i większą celność prowadzonego ognia oraz korzysta z nowych typów amunicji.
Główne uzbrojenie czołgu Abrams stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Wysoką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowany system kierowania ogniem. Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm.
Polecany artykuł:
Czołg M1A2 ABRAMS charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji SEP v.3 może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu TROPHY. Napęd czołgu stanowi silnik turbinowy Honeywall AGT1500C o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką prędkość maksymalną oraz mobilność w każdym terenie. Pod względem konstrukcji jest to turbina gazowa, podobna do stosowanych w śmigłowcach bojowych. Najnowsza wersja została dodatkowo wyposażona w pomocniczą jednostkę napędową (APU).
M88A2, czyli nezbędny pomocnik Abramsa
M88A2 Hercules to gąsienicowy, opancerzony amerykański wóz zabezpieczenia technicznego (wozów ewakuacyjnych) na bazie czołgów M60. Służy do podnoszenia, wyciągania i holowania uszkodzonych lub zepsutych pojazdów wojskowych, zwłaszcza czołgów M1 Abrams.
Jest to on w stanie holować w trudnym terenie czołg o masie 70 ton i podnieść za pomocą zabudowanego dźwigu ponad 30 ton ładunku.Pojazd zapewnia wsparcie logistyczne na polu walki, pomagając utrzymać sprawność jednostek pancernych, remonty a przede wszystkim umożliwia ewakuacji czołgu Abrams w warunkach bojowych.