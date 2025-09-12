Do Polski dotarła kolejna, trzecia w tym roku dostawa sprzętu pancernego z USA, obejmująca 52 wozy bojowe.

Transport zawiera 38 najnowszych czołgów M1A2 SEPv3 oraz 14 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules.

Sprzęt trafi do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, znacząco wzmacniając jej potencjał obronny.

Dostawa dotarła do naszego kraju na pokładzie statku towarowego bezpośrednio z USA 11 września w godzinach nocnych. Na pokładzie znajdowało się 38 najnowocześniejszych czołgów M1A2 SEPv3 oraz 14 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Sprzęt ten przeznaczony jest dla 1. Warszawskie Brygady Pancernej, wchodzącej w skład „Żelaznej Dywizji” czyli 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Kolejne uzbrojenie dla wojsk pancernych dotarło do Polski. Przyjęliśmy jeden z największych transportów morskich obejmujący 38 czołgów M1A2 #Abrams i 14 wozów zabezpieczenia technicznego. Niedługo nowy sprzęt trafi do naszych jednostek. pic.twitter.com/ykQedM1vma— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 11, 2025

Wraz z tym transportem do Wojska Polskiego trafiło łącznie 85 czołgów M1A2SEPv3, 116 starszych, ale zmodernizowanych M1A1FEP oraz 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Pozwala to na systematyczny proces przezbrajania i szkolenia w warszawskiej brygadzie, do której trafiają te pojazdy.

Kontrakt za 4,65 mld dolarów

Tym samym do naszego kraju dotarła niemal 1/3 z 250 zamówionych czołgów Abrams w wersji M1A2 SEPv3. Oprócz nich kontrakt o wartości 4,75 mld USD obejmuje też dostawę 26 wozach zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz 17 mostach szturmowych M1074 JAB (ang. Join Assault Bridge). W pakiecie znalazł się też niezbędny sprzęt obsługowy, wchodzący w skład tzw. pakietu startowego Abramsów i amunicja ćwiczebna oraz bojowa, w tym podkalibrowe KE-W A3/A4 oraz nowe Advanced Multi Purpose (AMP) mająca zastąpić cztery inne rodzaje amunicji

W skład kontraktu na 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEPv3 weszły również symulatory i pojazdy wsparcia technicznego, mowa o Poza wyposażeniem technicznym pozyskano również amunicję w postaci KE-W A1 APFSDS-T, która wchodziła w skład tzw. pakietu startowego zakupu Abramsów. Ponadto zakupiono pociski szkole M865 TPCSDS-T, a także bardziej zaawansowane typy amunicji, jak podkalibrowe KE-W A3/A4 oraz M1147 Advanced Multi Purpose (AMP) mająca zastąpić cztery inne typy pocisków.

Czołg M1A2 SEP v3

M1A2 SEP v.3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams, wzbogacona o tak zwany System Enhancement Package (SEP) w jego 3 iteracji, który zapewnia lepszą ochronę i większą celność prowadzonego ognia oraz korzysta z nowych typów amunicji.

Główne uzbrojenie czołgu Abrams stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Wysoką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowany system kierowania ogniem. Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm.

Czołg M1A2 ABRAMS charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji SEP v.3 może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu TROPHY. Napęd czołgu stanowi silnik turbinowy Honeywall AGT1500C o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką prędkość maksymalną oraz mobilność w każdym terenie. Pod względem konstrukcji jest to turbina gazowa, podobna do stosowanych w śmigłowcach bojowych. Najnowsza wersja została dodatkowo wyposażona w pomocniczą jednostkę napędową (APU).

M88A2, czyli nezbędny pomocnik Abramsa

M88A2 Hercules to gąsienicowy, opancerzony amerykański wóz zabezpieczenia technicznego (wozów ewakuacyjnych) na bazie czołgów M60. Służy do podnoszenia, wyciągania i holowania uszkodzonych lub zepsutych pojazdów wojskowych, zwłaszcza czołgów M1 Abrams.

Jest to on w stanie holować w trudnym terenie czołg o masie 70 ton i podnieść za pomocą zabudowanego dźwigu ponad 30 ton ładunku.Pojazd zapewnia wsparcie logistyczne na polu walki, pomagając utrzymać sprawność jednostek pancernych, remonty a przede wszystkim umożliwia ewakuacji czołgu Abrams w warunkach bojowych.