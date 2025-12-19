MON kupuje systemy elektronicznej walki i rozpoznania. Szef MON mówi o „walce wielodomenowej”

2025-12-19 13:49

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w podpisaniu trzech umów 19 grudnia 2025 roku. Dwie z nich dotyczą dostaw dla Wojska Polskie systemów walki elektronicznej z Turcji i Szwecji. „Dzisiaj system walki na polu bitwy musi być wszechstronny. Nie może się ograniczać do jednej, tradycyjnej domeny” – podkreślił minister, wskazując na konieczność budowy zintegrowanego systemu obrony państwa. Trzecia umowa doty dostaw symulatorów dla załóg zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL. Łączna wartość pakietu umów to ponad 2,6 mld zł.

  Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał trzy umowy o wartości ponad 2,6 mld zł na wzmocnienie Wojska Polskiego.
  Dwie umowy dotyczą systemów walki elektronicznej ze Szwecji i Turcji, zwiększając zdolności rozpoznania i przeciwdziałania.
  Trzeci kontrakt obejmuje symulatory dla czołgów Leopard 2PL, zapewniając realistyczne szkolenie załóg.
Przełom w domenie rozpoznania i walki radioelektronicznej

Głównym punktem wydarzenia jest radykalne zwiększenie zdolności Wojska Polskiego w zakresie walki elektronicznej. Agencja Uzbrojenia zawarła kontrakty ze szwedzkim koncernem Saab oraz turecką firmą ASELSAN. Pierwsza z firm dostarczy zaawansowany systemu rozpoznania elektronicznego, który pozwoli na pasywne wykrywanie i lokalizowanie emisji sygnałów radarów, radiostacji i innych systemów przeciwnika.

Turecki producent ma zapewnić dostawę Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawczo-Zakłócającego. To narzędzie, które nie tylko monitoruje przestrzeń, ale daje zdolności do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, w tym zakłócanie i fałszowanie sygnału systemom komunikacji i bezzałogowców przeciwnika.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że inwestycje te są odpowiedzią na współczesne realia wojny: „To, co jest dzisiaj przedmiotem naszego największego zainteresowania, to działania związane z bezpieczeństwem, z walką radioelektroniczną, z rozpoznaniem oraz ze wszystkimi działaniami, które mają na celu budowę zintegrowanego systemu obrony państwa polskiego”. Jak wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez naszą redakcję, systemy stanowią element programu zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający przeznaczony do walki elektronicznej Kaktus w jego najnowszej odsłonie, być może przeznaczonej też dla statków powietrznych Wojsk Lądowych.

Realistyczne szkolenie: Symulatory Leopard 2PLM1

Trzeci kontrakt został powierzony polskiej firmie Autocomp Management. Przedmiotem umowy jest 6 zestawów nowoczesnych symulatorów dla załóg czołgów Leopard 2PLM1. Jest to zmodyfikowany przez polski przemysł wariant, do któego doprowadzono wszystkie wozy Leopard 2A4, Rozwiązanie to pozwoli na prowadzenie intensywnych i bezpiecznych ćwiczeń bez konieczności zużywania resursów rzeczywistych maszyn oraz drogiej amunicji.  Podczas uroczystości szef MON wielokrotnie zaznaczał, że nowoczesna armia musi wykraczać poza tradycyjny podział sił zbrojnych i sięgać po najnowsze rozwiązania. „Walka rozgrywa się zarówno na lądzie, w powietrzu, na morzu, w cyberprzestrzeni, w działaniach związanych z kosmosem, z użyciem sztucznej inteligencji. Rozpoznanie tego, co się dzieje, oraz szybkie zareagowanie daje zwycięstwo” – argumentował wicepremier.

