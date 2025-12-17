Nowoczesna linia amunicji i produkcja Tatr. Czy Polska dołączy do regionalnego hubu?

Uruchomienie w Dubnicy nad Váhom nowej linii elaboracji amunicji artyleryjskiej metodą ślimakowania to przełomowy moment dla słowackiego przemysłu zbrojeniowego. Jak podkreśla Jakub Krchňavý, prezes ZVS Holding, jest to „najnowocześniejsza instalacja tego rodzaju w Europie”, która pozwoli na „istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji i realizację pełnego potencjału Republiki Słowackiej w zakresie dostarczania amunicji do sojuszników w ramach ogłoszonej ostatnio Słowackiej Inicjatywy Amunicyjnej”. Inwestycja o wartości 100 mln euro, przygotowana w półtora roku, znacząco wzmocni zdolności spółki do produkcji amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm. Zautomatyzowany system ślimakowania umożliwia elaborację amunicji kalibrów od 81 mm do 155 mm, a zmodernizowany zakład wyposażono w specjalne środki bezpieczeństwa, w tym ściany ochronne o grubości 80 cm. Warunki operacyjne pozwalają na pracę w trybie dwuzmianowym przez siedem dni w tygodniu.

Decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską w Europie oraz niedawno podpisaną umowę ramową z Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej o wartości do 58 mld euro. Ta umowa stanowi kluczowy element Słowackiej Inicjatywy Amunicyjnej, a nowa linia elaboracji amunicji jest jednym z filarów wspierających wypełnienie przez Słowację długoterminowych zobowiązań wobec partnerów z Unii Europejskiej i NATO.

Za produkcję amunicji wielkokalibrowej na Słowacji odpowiada firma MSM Group, będąca częścią grupy CSG. MSM Group integruje wertykalnie łańcuch produkcyjny, posiadając spółki zaangażowane w produkcję amunicji i komponentów w Hiszpanii, Serbii i Grecji. Warto podkreślić rolę MSM North America, która w tym roku podpisała duży kontrakt z Wojskami Lądowymi Stanów Zjednoczonych (U.S. Army) na budowę nowoczesnego zakładu elaboracji amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm (tzw. Future Artillery Complex).

Wkład MSM Group w słowacką gospodarkę dynamicznie rośnie. Podatki i inne daniny wpłacone do budżetu Słowacji wzrosły z niespełna 10 mln euro w 2022 r. do 28 mln euro w 2023 r., a w 2024 r. osiągnęły 65 mln euro. Prognozy na 2025 r. wskazują na około 140 mln euro. Podobnie dynamicznie rośnie liczba zatrudnionych – z 761 osób w 2023 r. do 1 029 w 2024 r. Szacuje się, że w 2025 r. liczba pracowników osiągnie 1 600, a w 2026 r. przekroczy 2 000.

Powrót produkcji Tatr na Słowację i rekordowy kontrakt

Równolegle z rozwojem produkcji amunicji, CSG i Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej ogłosiły transfer technologii i wiedzy w zakresie produkcji pojazdów Tatra do zakładu produkcyjnego w Moldavie nad Bodvou. Decyzja ta jest bezpośrednio związana z rekordowym kontraktem o wartości ponad miliarda dolarów na dostawę 4 000 pojazdów wojskowych Tatra T-810 M w ciągu czterech lat dla klienta z Azji Południowo-Wschodniej. Kontrakt został podpisany przez spółkę Tatra Defence Slovakia, a produkcja pojazdów będzie realizowana przez spółkę MSM Land Systems, operatora zakładu w Moldavie nad Bodvou. Obie firmy należą do grupy CSG.

Jak przypomniał Robert Kaliňák, wicepremier i minister obrony Republiki Słowackiej,

„Historycznie Słowacja była ważnym producentem pojazdów Tatra. Poza wszystkim sama marka również jest słowacka. Pierwsze pojazdy z podwoziem Tatra były testowane w naszych górach”.

Powrót produkcji pojazdów Tatra na dużą skalę na Słowację ma przynieść kilkaset nowych miejsc pracy do Moldavy, wspierając rozwój regionów, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W Moldavie nad Bodvou powstanie ponad 300 nowych miejsc pracy, co przekształci miasto w nowy, ważny ośrodek produkcji pojazdów wojskowych na Słowacji.

Jan Marinov, dyrektor dywizji CSG Defence, wyjaśnił, że

„Macierzysty zakład produkcyjny Tatra w Kopřivnicy w Czechach nie jest w stanie sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na pojazdy Tatra, nawet przy stale zwiększanych zdolnościach. I dokładnie dlatego rekordowy kontrakt na dostawę 4 000 pojazdów T-810 M w ciągu czterech lat został zawarty przez Tatra Defence Slovakia. Przetransferowanie produkcji na Słowację to nie luksus. To konieczność”.

Michal Baláž, prezes MSM Land Systems, podkreślił, że zakład w Moldavie musi szybko przygotować się na radykalne zwiększenie produkcji. Jest to wyzwanie, ponieważ pojazdy Tatra nie są jedynym programem produkcyjnym firmy. MSM Land Systems jest również zaangażowany w naprawy haubic ciągnionych i samobieżnych, a także bojowych wozów piechoty. Zatrudnienie i wyszkolenie ponad 300 nowych pracowników będzie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie szansą na rozwój.

Polska partnerem w regionalnym hubie amunicyjnym?

Wojciech Grzonka, prezes Czechoslovak Group Polska, wyraził determinację CSG do realizacji inwestycji w Polsce, w tym ustanowienia mocy produkcyjnych w zakresie amunicji kal. 155 mm oraz innych kalibrów.

„Polski przemysł zbrojeniowy, zarówno prywatny, jak i będący pod nadzorem Skarbu Państwa, jest dla nas naturalnym i pożądanym partnerem, abyśmy wspólnie budowali regionalny hub amunicyjny, który będzie w stanie na dekady zdominować rynek amunicji nie tylko w Polsce, ale także w tej części Europy” – powiedział Grzonka.

CSG rozważa różne modele biznesowe, takie jak tworzenie spółek joint venture, rozszerzenie dotychczasowej kooperacji licencyjnej z polskim przemysłem i transfer technologii, a także inwestycje kapitałowe z przedsiębiorstwami, które mogą zostać włączone w łańcuch dostaw CSG. Jak podkreślił Wojciech Grzonka, prowadzone są już konkretne działania i rozmowy na ten temat.

Potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego jest również dostrzegany w kontekście pojazdów marki Tatra.

„Widzimy duży potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego i także odnośnie do pojazdów marki Tatra planujemy budowę lub pozyskanie dodatkowych mocy produkcyjnych w Polce m.in. poprzez akwizycje, transfer technologii do polskich podmiotów oraz współpracę licencyjną” – dodał Grzonka.

W grę wchodzą również wspólne opracowania przeznaczone na rynki trzecie, dotyczące np. aplikacji systemów uzbrojenia wytwarzanych w Polsce.

Te działania dowodzą, że CSG i Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej wspólnie dążą do stworzenia kompleksowego ekosystemu zbrojeniowego, łączącego wytwarzanie amunicji, produkcję pojazdów wojskowych oraz zdolności w zakresie usług wsparcia. Rozwój firm ZVS Holding i MSM Land Systems świadczy o dynamicznym wzroście słowackiego przemysłu zbrojeniowego, który ma przynieść wymierne rezultaty dla Słowacji, Europy i w skali globalnej.

Na podstawie komunikatu prasowego Czechoslovak Group (CSG)