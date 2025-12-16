WOT i Gwardia Narodowa Illinois. Wspólne szkolenia i wymiana doświadczeń

Gwardia Narodowa stanu Illinois jest kluczowym partnerem Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspólne wizyty, zarówno delegacji CSWOT w Stanach Zjednoczonych, jak i przyjazdy amerykańskich żołnierzy do Torunia, potwierdzają rosnące zainteresowanie intensyfikacją współpracy z WOT. Działania te, prowadzone od 2021 roku, są dowodem na zaufanie i uznanie, jakie Polska zyskała w oczach swoich amerykańskich sojuszników.

“Dotychczasowa współpraca z amerykańskimi gwardzistami pozwoliła naszym żołnierzom nie tylko na rozwój nowych umiejętności, ale również na wymianę doświadczeń. Dzięki współpracy z 129th Regional Training Institute możemy rozwijać oraz intensyfikować realizowane szkoleńa, jak również tworzyć nowe kursy, które umożliwią polskim Terytorialsom poszerzenie nabytej już wiedzy” – powiedział płk. Marcin Piwowarczyk, komendant CSWOT.

W ramach współpracy, instruktorzy z Gwardii Narodowej stanu Illinois prowadzą kursy z zakresu obsługi przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin, udzielania pierwszej pomocy na polu walki (Combat Medic), szkolenia snajperskiego oraz obserwatorów pola walki (Remote Field Observer). Kursy te będą realizowane zarówno w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i w innych regionach Polski. W każdym z kursów udział weźmie kilkudziesięciu Terytorialsów z różnych Brygad Obrony Terytorialnej.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się, z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz żołnierzy zawodowych do pełnienia funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Na podstawie informacji prasowej.