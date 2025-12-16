Włochy i Niemcy łączą siły. Stworzą mobilną artylerię, która odmieni pole walki

oprac. Piotr Miedziński
2025-12-16 15:05

KNDS Deutschland i włoska firma Leonardo połączyły siły, aby stworzyć innowacyjny mobilny system artyleryjski. Podpisany w Amsterdamie list intencyjny zapowiada zacieśnienie współpracy przemysłowej, której celem jest wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i skrócenie czasu wprowadzania nowoczesnych rozwiązań na rynek. Nowy system, łączący zaawansowaną technologię artyleryjską KNDS z elektroniką i platformą kołową Leonardo, ma szansę znacząco zwiększyć siłę bojową armii.

Autor: Leonardo/ Materiały prasowe

Podpisanie listu intencyjnego (LOI) przez Floriana Hohenwartera, nowego dyrektora generalnego KNDS Deutschland, oraz Roberto Cingolaniego, dyrektora generalnego i prezesa Leonardo, otwiera nowy rozdział w europejskiej współpracy obronnej. Firmy zamierzają wspólnie opracować mobilny system artyleryjski, który będzie stanowił odpowiedź na rosnące potrzeby współczesnego pola walki. To strategiczne partnerstwo ma na celu nie tylko stworzenie zaawansowanego technologicznie produktu, ale także wzmocnienie odporności europejskiego łańcucha dostaw w sektorze zbrojeniowym.

Innowacje na miarę XXI wieku

Podstawą nowego systemu artyleryjskiego będzie moduł artyleryjski KNDS, znany z precyzji i skuteczności. Zostanie on zintegrowany z ulepszoną wersją chronionej platformy kołowej Leonardo. Włoska firma wniesie do projektu również swoje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie elektroniki, technologii C5I (Command, Control, Communications, Computers, Cyber-Defense and Intelligence) oraz technologii obrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV). Połączenie tych elementów ma znacząco zwiększyć siłę bojową i efektywność operacyjną całego systemu.

Wzmacnianie europejskiej interoperacyjności

Florian Hohenwarter podkreśla, że podpisany list intencyjny to „ważny krok w kierunku poprawy interoperacyjności europejskich sił lądowych i współpracy europejskiego przemysłu”. Wzmacnianie wspólnych zdolności obronnych jest kluczowe w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Roberto Cingolani dodaje, że współpraca ta „potwierdza nasze zaangażowanie w rozwój zintegrowanych zdolności, które będą w stanie sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku w nowych scenariuszach operacyjnych”. Firmy planują zaoferować swoje wspólne rozwiązanie w ramach nadchodzącego programu zamówień włoskiej armii, co może być pierwszym krokiem do szerszego zastosowania tego innowacyjnego systemu w europejskich siłach zbrojnych.

