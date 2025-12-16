- Niemieckie Ministerstwo Obrony znacząco rozszerza flotę śmigłowców H145M, zamawiając dodatkowe maszyny.
- Łączna liczba zamówionych H145M dla Bundeswehry wzrosła do 82 egzemplarzy
- Te śmigłowce będą pełnić kluczowe role, od szkolenia pilotów po wsparcie bojowe, a nawet zastąpią śmigłowce uderzeniowe Tiger.
- Jakie są unikalne cechy H145M i dlaczego Polska również rozważała jego zakup?
"Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że Niemcy zdecydowały się zamówić dodatkowe 20 śmigłowców H145M LKH. To kolejne zobowiązanie ze strony jednego z naszych krajów macierzystych jest mocnym sygnałem zaufania do wyjątkowych osiągów i wielozadaniowych możliwości H145M" – powiedział Stefan Thomé, dyrektor zarządzający Airbus Helicopters w Niemczech, komentując najnowsze zamówienie.
Historia H145M w niemieckiej służbie
Pierwszy śmigłowiec H145M LKH został dostarczony do Niemiec w listopadzie 2024 roku, niespłena rok po podpisaniu pierwotnego kontraktu, a kolejne maszyny sukcesywnie trafiały do służby. Nowe śmigłowce będą wykorzystywane do szerokiego spektrum zadań, obejmujących szkolenie pilotów, rozpoznanie, operacje sił specjalnych oraz lekkie wsparcie bojowe, dzięki integracji różnorodnego uzbrojenia, w tym pocisków przeciwpancernych Spike. Ta ostatnia zdolność umożliwi H145M tymczasowe zastąpienie śmigłowców uderzeniowych Tiger, które są obecnie sukcesywnie wycofywane. Z łącznej liczby 82 zamówionych maszyn, 72 przeznaczone jest dla Bundeswenry, natomiast 10 egzemplarzy wzmocni siły specjalne Luftwaffe.
Warto przypomnieć, że Niemcy już wcześniej, przed obecnym zamówieniem, eksploatowały śmigłowce H145. W 2015 roku Bundeswehra zamówiła 15 śmigłowców H145M LUH SOF (Light Utility Helicopter Special Operations Forces) specjalnie skonfigurowanych dla sił specjalnych. Maszyny te, wyposażone w specjalistyczne systemy obserwacyjne i desantowe, stały się kluczowym elementem operacji specjalnych. Dodatkowo, niemieckie siły powietrzne wykorzystują śmigłowce H145 w misjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), co świadczy o ich niezawodności i zdolności do działania w trudnych warunkach.
H145M – wszechstronny wojskowy śmigłowiec
Airbus Helicopters H145M jest wojskową wersją sprawdzonego, lekkiego, dwusilnikowego śmigłowca H145. Globalna flota rodziny H145 wylatała już ponad osiem milionów godzin, co świadczy o jej niezawodności i dojrzałości technologicznej. Maszyna jest wykorzystywana przez siły zbrojne i inne służby mundurowe na całym świecie. Na przykład US Army używa niemal 500 śmigłowców z rodziny H145, produkowanych w Stanach Zjednoczonych pod oznaczeniem UH-72 Lakota. UH-72 wylatały już łącznie ponad 1,5 miliona godzin.
Innymi wojskowymi użytkownikami rodziny H145 są m.in. Węgry, Serbia, Luksemburg, Tajlandia, Ekwador, Honduras i Cypr, który jako pierwszy otrzymał śmigłowce H145M dostosowane do użycia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Zastąpiły one w tym wyspiarskim kraju maszyny Mi-35. Do ostatnich zamówień należą m.in. 17 maszyn dla Belgii, sześć dla Brunei oraz cztery dla Irlandii.
Napędzany dwoma silnikami Safran Arriel 2E, lekki śmigłowiec wielozadaniowy H145M to jeden z flagowych produktów koncernu Airbus Helicopters. Jest on wyposażony jest w cyfrowy system sterowania silnikami FADEC. Ponadto śmigłowiec posiada cyfrową awionikę Helionix, która – obok innowacyjnego zarządzania danymi lotu – obejmuje wysokowydajnego, czteroosiowego autopilota, znacząco zmniejszającego obciążenie pilotów podczas misji. H145M charakteryzuje się maksymalną masą startową 3 800 kg oraz prędkością maksymalną około 268 km/h. Zasięg śmigłowca to ponad 660 km, a pułap operacyjny sięga około 6 096 m (20 000 stóp).
H145M może zabrać na pokład do 10 osób (2 pilotów plus 8 pasażerów/żołnierzy). Dzięki modułowemu systemowi Hforce, w wersji bojowej istnieje możliwość integracji zasobników z karabinami maszynowymi, działkami, rakietami niekierowanymi i kierowanymi (np. Spike ER/LR) oraz systemów samoobrony i ostrzegania o opromieniowaniu laserowym i radarowym. Szczególnie niski poziom hałasu sprawia, że H145M jest najcichszym śmigłowcem w swojej klasie, co wynika m.in. z zastosowania nowego, pięciopłatkowy wirnika z głowicą oparta na elastomerach i zastąpieniu śmigła ogonowego fenestronem. W połączeniu z wysoką manewrowością i zdolnością do działania w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych, czyni to H145M niezwykle wszechstronną maszyną.
H145M a sprawa polska
Śmigłowiec H145M był również rozważany jako potencjalne rozwiązanie dla polskich Sił Zbrojnych, zapotrzebowania na lekkie śmigłowce wielozadaniowe, mające zastąpić maszyny takie jak Mi-2 i W-3 Sokół. Airbus Helicopters prezentował H145M wielokrotnie w Polsce, między innymi podczas targów MSPO w Kielcach. Obecnie H145M jest elementem oferty konsorcjum Airbus Helicopter, CAE i Babcock w zakresie systemu szkolenia zaawansowanego dla załóg śmigłowców.
Tego typu nowoczesne rozwiązanie jest pilnie potrzebne, w celu szkolenia pilotów dla nowoczesnych śmigłowców wprowadzonych pub mających wejść na wyposażenie polskich sił zbrojnych, takich jak AW149, AW101 czy AH-64E Apache. Lekki śmigłowiec w pierwszej kolejności powinien zapewnić szybki i nowoczesny system szkolenia personelu, a następnie wejść do jednostek jako następca Mi-2 i W-3. Te pierwsze są już w zasadzie na wyczerpaniu, natomiast cała rodzina W-3 Sokół, w tym również W-3PL Głuszec, powinny być systematycznie zastępowane przez nowoczesna maszyny.