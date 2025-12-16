Niemieckie Ministerstwo Obrony znacząco rozszerza flotę śmigłowców H145M, zamawiając dodatkowe maszyny.

Łączna liczba zamówionych H145M dla Bundeswehry wzrosła do 82 egzemplarzy

Te śmigłowce będą pełnić kluczowe role, od szkolenia pilotów po wsparcie bojowe, a nawet zastąpią śmigłowce uderzeniowe Tiger.

Jakie są unikalne cechy H145M i dlaczego Polska również rozważała jego zakup?

"Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że Niemcy zdecydowały się zamówić dodatkowe 20 śmigłowców H145M LKH. To kolejne zobowiązanie ze strony jednego z naszych krajów macierzystych jest mocnym sygnałem zaufania do wyjątkowych osiągów i wielozadaniowych możliwości H145M" – powiedział Stefan Thomé, dyrektor zarządzający Airbus Helicopters w Niemczech, komentując najnowsze zamówienie.

Historia H145M w niemieckiej służbie

Pierwszy śmigłowiec H145M LKH został dostarczony do Niemiec w listopadzie 2024 roku, niespłena rok po podpisaniu pierwotnego kontraktu, a kolejne maszyny sukcesywnie trafiały do służby. Nowe śmigłowce będą wykorzystywane do szerokiego spektrum zadań, obejmujących szkolenie pilotów, rozpoznanie, operacje sił specjalnych oraz lekkie wsparcie bojowe, dzięki integracji różnorodnego uzbrojenia, w tym pocisków przeciwpancernych Spike. Ta ostatnia zdolność umożliwi H145M tymczasowe zastąpienie śmigłowców uderzeniowych Tiger, które są obecnie sukcesywnie wycofywane. Z łącznej liczby 82 zamówionych maszyn, 72 przeznaczone jest dla Bundeswenry, natomiast 10 egzemplarzy wzmocni siły specjalne Luftwaffe.

Warto przypomnieć, że Niemcy już wcześniej, przed obecnym zamówieniem, eksploatowały śmigłowce H145. W 2015 roku Bundeswehra zamówiła 15 śmigłowców H145M LUH SOF (Light Utility Helicopter Special Operations Forces) specjalnie skonfigurowanych dla sił specjalnych. Maszyny te, wyposażone w specjalistyczne systemy obserwacyjne i desantowe, stały się kluczowym elementem operacji specjalnych. Dodatkowo, niemieckie siły powietrzne wykorzystują śmigłowce H145 w misjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), co świadczy o ich niezawodności i zdolności do działania w trudnych warunkach.

H145M – wszechstronny wojskowy śmigłowiec

Airbus Helicopters H145M jest wojskową wersją sprawdzonego, lekkiego, dwusilnikowego śmigłowca H145. Globalna flota rodziny H145 wylatała już ponad osiem milionów godzin, co świadczy o jej niezawodności i dojrzałości technologicznej. Maszyna jest wykorzystywana przez siły zbrojne i inne służby mundurowe na całym świecie. Na przykład US Army używa niemal 500 śmigłowców z rodziny H145, produkowanych w Stanach Zjednoczonych pod oznaczeniem UH-72 Lakota. UH-72 wylatały już łącznie ponad 1,5 miliona godzin.

Innymi wojskowymi użytkownikami rodziny H145 są m.in. Węgry, Serbia, Luksemburg, Tajlandia, Ekwador, Honduras i Cypr, który jako pierwszy otrzymał śmigłowce H145M dostosowane do użycia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Zastąpiły one w tym wyspiarskim kraju maszyny Mi-35. Do ostatnich zamówień należą m.in. 17 maszyn dla Belgii, sześć dla Brunei oraz cztery dla Irlandii.

Napędzany dwoma silnikami Safran Arriel 2E, lekki śmigłowiec wielozadaniowy H145M to jeden z flagowych produktów koncernu Airbus Helicopters. Jest on wyposażony jest w cyfrowy system sterowania silnikami FADEC. Ponadto śmigłowiec posiada cyfrową awionikę Helionix, która – obok innowacyjnego zarządzania danymi lotu – obejmuje wysokowydajnego, czteroosiowego autopilota, znacząco zmniejszającego obciążenie pilotów podczas misji. H145M charakteryzuje się maksymalną masą startową 3 800 kg oraz prędkością maksymalną około 268 km/h. Zasięg śmigłowca to ponad 660 km, a pułap operacyjny sięga około 6 096 m (20 000 stóp).

H145M może zabrać na pokład do 10 osób (2 pilotów plus 8 pasażerów/żołnierzy). Dzięki modułowemu systemowi Hforce, w wersji bojowej istnieje możliwość integracji zasobników z karabinami maszynowymi, działkami, rakietami niekierowanymi i kierowanymi (np. Spike ER/LR) oraz systemów samoobrony i ostrzegania o opromieniowaniu laserowym i radarowym. Szczególnie niski poziom hałasu sprawia, że H145M jest najcichszym śmigłowcem w swojej klasie, co wynika m.in. z zastosowania nowego, pięciopłatkowy wirnika z głowicą oparta na elastomerach i zastąpieniu śmigła ogonowego fenestronem. W połączeniu z wysoką manewrowością i zdolnością do działania w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych, czyni to H145M niezwykle wszechstronną maszyną.

H145M a sprawa polska

Śmigłowiec H145M był również rozważany jako potencjalne rozwiązanie dla polskich Sił Zbrojnych, zapotrzebowania na lekkie śmigłowce wielozadaniowe, mające zastąpić maszyny takie jak Mi-2 i W-3 Sokół. Airbus Helicopters prezentował H145M wielokrotnie w Polsce, między innymi podczas targów MSPO w Kielcach. Obecnie H145M jest elementem oferty konsorcjum Airbus Helicopter, CAE i Babcock w zakresie systemu szkolenia zaawansowanego dla załóg śmigłowców.

Tego typu nowoczesne rozwiązanie jest pilnie potrzebne, w celu szkolenia pilotów dla nowoczesnych śmigłowców wprowadzonych pub mających wejść na wyposażenie polskich sił zbrojnych, takich jak AW149, AW101 czy AH-64E Apache. Lekki śmigłowiec w pierwszej kolejności powinien zapewnić szybki i nowoczesny system szkolenia personelu, a następnie wejść do jednostek jako następca Mi-2 i W-3. Te pierwsze są już w zasadzie na wyczerpaniu, natomiast cała rodzina W-3 Sokół, w tym również W-3PL Głuszec, powinny być systematycznie zastępowane przez nowoczesna maszyny.