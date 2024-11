Wśród tych 62 zamówionych przez Niemcy H145M LKH znajdą się 24 egzemplarze uzbrojone w kierowane pociski przeciwpancerne Spike LR2. Po wycofaniu ze służby wszystkich śmigłowców Tiger do roku 2032, czyli 6 lat wcześniej niż planowano, to na lekkich H145M będzie opierać się zdolność do zwalczania czołgów przez lotnictwo Bundeswehry. Zgodnie z umową dostawa pierwszego H145M LKH w konfiguracji lekkiego śmigłowca szturmowego uzbrojonego w pociski kierowane jest planowana na 2025 r. Oprócz tego nowe maszyny będą wykonywać zadania z zakresu m.in. szkolenia, rozpoznania, transportu wojsk specjalnych i lekkich misji uderzeniowych.

„Jesteśmy niezawodnym partnerem Bundeswehry. Dostawa pierwszego H145M LKH w mniej niż rok od zawarcia umowy potwierdza nasze zaangażowanie. H145M LKH będzie w niemieckich sił zbrojnych prawdziwie wielozadaniową maszyną, umożliwiającą realizację wielu ważnych zadań” – powiedział Stefan Thomé, dyrektor zarządzający Airbus Helicopters w Niemczech, podczas uroczystości w zakładach koncerny w Donauwörth.

Pierwszy śmigłowiec został przeznaczony do wykonywania zadań szkoleniowych w bazie wojsk lądowych w Bückeburgu. Szkolenie pilotów Bundeswehry na nowy typ maszyny ruszyło już w sierpniu 2024 roku. Było to tym łatwiejsze, że Bundeswehra jest już użytkownikiem 24 śmigłowców H145 starszych wersji w jednostkach specjalnych i poszukiwawczo-ratowniczych.

Standardowa wersja zamówionych przez Niemcy H145M LKH posiada ujednolicone wyposażenie, w tym system zarządzania uzbrojeniem HForce, opracowany przez Airbus Helicopters. Pozwoli to Bundeswehrze szkolić pilotów na tym samym typie śmigłowca, który będzie używany do różnych zadań, w tym do walki. Dzięki temu kosztowne przekwalifikowywanie na kolejny typ zostanie wyeliminowane, pozwalając załogom szybciej osiągnąć i łatwiej utrzymać gotowość operacyjną.

H145M to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy, który umożliwia realizację szerokiego spektrum misji. W ciągu zaledwie kilku minut można go przekonfigurować z wersji do lekkiego wsparcia ogniowego z uzbrojeniem strzeleckim i kierowanymi pociskami rakietowymi, a także z systemem samoobrony na przykład w wariant do operacji specjalnych posiadający wyposażenie do szybkiego desantu na linach. Pakiety wyposażenia obejmują też wciągarki i osprzęt do przewozu ładunków zewnętrznych.

Maszyna jest napędzana dwoma jednostkami Turbomeca Arriel 2E, posiada cyfrowy układ sterowania silnikami (FADEC). H145M został też wyposażony w cyfrowy system awioniki Helionix, który oprócz licznych zaawansowanych rozwiązań do zarządzania danymi lotu obejmuje skuteczny 4-osiowy autopilot, redukujący obciążenie załogi podczas misji. Dodatkowo system HForce pozwala na łatwe zarządzanie uzbrojeniem oraz systemami obserwacyjnymi i samoobrony. Szczególnie niski ślad akustyczny sprawia, że H145M jest najcichszym śmigłowcem w swojej klasie.