MSPO 2025: MASKPOL prezentuje najnowszą kamizelkę taktyczną ROCK 4.0 – Innowacje i lekkość w służbie

Ewolucję kamizelek systemu ROCK obserwujemy od 2022 roku, kiedy to zadebiutował pierwszy model – ROCK ONE, wyróżniony prestiżową nagrodą DEFENDER za innowacyjność i funkcjonalność. Kontynuując konsekwentnie kierunek rozwoju tej uznanej konstrukcji, podczas tegorocznego MSPO firma z Konieczek, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaprezentuje brakujący element systemu – kamizelkę ROCK 4.0.

ROCK 4.0 – Kompaktowa konstrukcja dla dynamicznych działań

Nowa kamizelka balistyczna ROC 4.0 to najnowszy, noszak płyt balistycznych w ofercie MASKPOL-u. Została zaprojektowana z myślą o działaniach szybkich i dynamicznych, szczególnie w terenie zurbanizowanym. W porównaniu do wcześniejszych modeli kamizelka ROC 4.0 wyróżnia się kompaktową, minimalistyczną konstrukcją oraz niską wagą.

Kamizelka została wykonana z trwałego, odpornego na ścieranie i duże obciążenia laminatu Cordura® 5000/500D. Nowością w modelu ROC 4.0 jest możliwość dowolnej konfiguracji systemu QR – użytkownik może wybrać i samodzielnie zamontować dowolne klamry o szerokości 40 mm (dostępne na rynku) lub zrezygnować z nich na rzecz taśm rzepowych. Dotyczy to zarówno szelek, jak i cummerbundów.

Zarówno przednia, jak i tylna część noszaka zostały wykonane w technologii laser cut MOLLE. Przedni panel mocowany jest za pomocą klamer typu G-hook, co pozwala uzyskać jednolitą, nisko profilową powierzchnię bez wystających elementów – maksymalizując tym samym możliwości wykorzystania systemu MOLLE.

Tylna część noszaka wyposażona została w system szybkiego montażu dodatkowych paneli za pomocą zamków rozdzielnych. Rozwiązanie to jest kompatybilne z innymi produktami linii MAPA Tactical jak również z nowym systemem przenoszenia.

Cummerbundy zostały wykonane z laminatu Cordura® 500/500D w połączeniu z nowoczesnym materiałem kompozytowym CURV. Taka kombinacja zapewnia odpowiednią sztywność pasa, przekładającą się na zwiększony komfort użytkowania. Zewnętrzna strona cummerbundów pokryta jest systemem laser cut MOLLE, natomiast strona wewnętrzna miękkim rzepem typu pętelka, umożliwiającym podpięcie dodatkowej osłony balistycznej. Nowy sposób mocowania płyt balistycznych opiera się na zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych taśm rzepowych, które zapewniają stabilne osadzenie płyty. System ten umożliwia użytkowanie różnych modeli płyt dostępnych na rynku.

Komfort i funkcjonalność w każdym detalu

Z myślą o komforcie oraz higienie użytkowania, kamizelka została wyposażona w wymienne panele dystansowe, które poprawiają cyrkulację powietrza pomiędzy kamizelką a ciałem użytkownika. Masa kamizelki bez balistyki nie przekracza jednego kilograma.

Poza kamizelką ROCK 4.0 zaprezentowany zostanie także system przenoszenia, bazujący na znanym już plecaku PATROL. MASKPOL rozwinął linię o trzy nowe konstrukcje, tworząc system składający się z plecaków o pojemności od 10 do 80 litrów.

XXXIII edycja MSPO odbędzie się w dniach 2-5 września 2025 roku w Targach Kielce, przy ul. Zakładowej 1. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży obronnej w Europie, które co roku gromadzi liderów sektora, przedstawicieli rządów i entuzjastów militariów.

Na podstawie komunikatu prasowego MASKPOL