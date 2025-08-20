Nowoczesna armia na miarę przyszłości. Wojsko Polskie zaprezentuje potencjał militarny na MSPO

W sercu Kielc, na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych, rozciągnie się imponująca ekspozycja polskiej armii, będąca częścią XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). Hasło „Nowoczesne Siły Zbrojne tworzą silną i bezpieczną przyszłość” doskonale odda charakter wydarzenia, które przyciągnie uwagę zarówno specjalistów, jak i pasjonatów militariów. Od bezzałogowych systemów, przez technologie cybernetyczne, po zaawansowane symulatory – wystawa stanie się manifestacją technologicznej i operacyjnej Wojska Polskiego.
Wielowymiarowa prezentacja sił zbrojnych
Ekspozycja, organizowana przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, będzie największym w Polsce pokazem potencjału militarnego. Na zwiedzających czekać będzie kilkadziesiąt jednostek wojskowych, w tym Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, nowo utworzony Inspektorat Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, Żandarmeria Wojskowa oraz wojskowe ośrodki badawcze.
W specjalnie przygotowanej hali nr 9 oraz na terenie zewnętrznym będzie można nie tylko podziwiać najnowocześniejszy sprzęt, ale także wziąć udział w interaktywnych pokazach, w tym symulacjach z użyciem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) czy zaawansowanych systemów szkoleniowych prezentowanych przez Wojskową Akademię Techniczną i Akademię Wojsk Lądowych.
Każdy dzień wystawy poświęcony będzie innej domenie operacyjnej.
- 2 września skoncentruje się na wojskach lądowych;
- 3 września – na siłach powietrznych;
- 4 września – na marynarce wojennej;
- 5 września – na misjach zagranicznych.
Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć wyposażenie indywidualne żołnierzy, np. z 5. Pułku Dowodzenia z Krakowa, poznać zadania Centrum Operacji Powietrznych czy uczestniczyć w pokazach medycyny pola walki przygotowanych przez marynarzy z Gdyni.
Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa
Wystawa podkreśli znaczenie nowych obszarów militarnych, takich jak bezzałogowe systemy i cyberprzestrzeń. Inspektorat Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia zaprezentuje m.in. drony Bayraktar TB2, Fly Eye oraz autonomiczne pojazdy HUGIN i RQ-21A, które zrewolucjonizują współczesne pole walki. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pokaże, jak nowoczesne systemy dowodzenia, takie jak BMS LEGION, SOKÓŁ czy sieci 5G, wspierają zarządzanie kryzysowe i ochronę danych.
Nie zabraknie innowacji w medycynie wojskowej. Departament Wojskowej Służby Zdrowia zaprezentuje technologie wspierające zdrowie żołnierzy, w tym makietę wirówki przeciążeniowej oraz symulator SumuLBNP. Nowością będą stanowiska oferujące porady dietetyczne i terapię manualną, które poprawią kondycję fizyczną i psychiczną personelu wojskowego.
Ciężki sprzęt i edukacja
Na zewnętrznych terenach wystawowych pojawią się ciężkie maszyny: systemy przeciwlotnicze PILICA i POPRAD, wozy minowania BAOBAB, mosty MS-20 oraz zestawy dekontaminacyjne APIS-2INFORMATOR. Nie zabraknie również czołgów i kołowych transporterów opancerzonych, które będą symbolem siły polskiej armii.
Ważnym elementem wystawy stanie się edukacja. Wojskowe uczelnie, takie jak Akademia Sztuki Wojennej czy Wojskowa Akademia Techniczna, zaprezentują nowoczesne programy nauczania, symulatory i systemy dowodzenia. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zaprosi na interaktywną ekspozycję poświęconą misjom zagranicznym, z multimedialnym stołem edukacyjnym i ergometrem promującym ideę Invictus Games.
XXXIII edycja MSPO odbędzie się w dniach 2-5 września 2025 roku w Targach Kielce, przy ul. Zakładowej 1. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży obronnej w Europie, które co roku gromadzi liderów sektora, przedstawicieli rządów i entuzjastów militariów.
Na podstawie komunikatu Targi Kielce