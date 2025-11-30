Bojowy wóz piechoty Lynx KF41, zaprezentowany w 2018 roku, jest obecnie postrzegany przez Rheinmetall jako kluczowy produkt w swojej ofercie. Jak podkreślił prezes Armin Papperger podczas prezentacji 18 listopada, pojazd ten ma stać się "nową gwiazdą" firmy. Rheinmetall zidentyfikował osiem potencjalnych rynków dla Lynxa, z czego dwa – Węgry i Włochy – zostały już rozwinięte.

Chociaż Papperger nie podał konkretnych ram czasowych ani prawdopodobieństwa realizacji tych prognoz, jego optymizm jest wyraźny. Warto jednak odnotować, że podczas prezentacji doszło do kilku nieścisłości. Papperger pomylił Indonezję z Polską, a także błędnie stwierdził, że umowa na zakup Lynxa została już podpisana w Rumunii. To ostatnie oświadczenie zostało następnie zdementowane przez rumuński rząd.

Wzrost produkcji kluczowych pojazdów opancerzonych

Potencjalne zamówienia na bojowe wozy opancerzone Boxer dla Niemiec szacowane są na 3000 do 6000 sztuk. Jednocześnie potencjalne zamówienie na bojowe wozy piechoty Lynx firmy Rheinmetall wynosi około 6000 sztuk, z czego 3800 miałoby trafić do USA, jeśli firma wygra przetarg. Jak dotąd tylko Węgry i Włochy zdecydowały się na zakup bojowych wozów piechoty opartych Lynx. We wrześniu 2020 roku węgierskie Ministerstwo Obrony przyznało firmie Rheinmetall kontrakt na dostawę bojowych wozów piechoty Lynx i powiązanych usług o wartości ponad dwóch miliardów euro. Na początku listopada 2025 roku Włochy poszły w ich ślady, składając zamówienie na pierwszą partię 21 bojowych wozów piechoty Lynx za pośrednictwem Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, spółki joint venture, w której Leonardo i Rheinmetall mają udziały po połowie. Dostawa pierwszych pojazdów ma rozpocząć się pod koniec 2025 roku. Według aktualnych informacji, włoskie siły zbrojne planują zakup pięciu różnych wariantów Lynxa, przeznaczonych do 16 różnych zadań. Jak przedstawia portal Hartpunkt

Prognozowany popyt ma się kształtować następująco:

Modernizacja zakładów i automatyzacja procesów

Aby sprostać tak ogromnemu zapotrzebowaniu, Rheinmetall musi znacząco zwiększyć swoje moce produkcyjne. Obecna całkowita zdolność produkcyjna firmy dla bojowych wozów piechoty Boxer, Lynx i Puma szacowana jest na 600 sztuk rocznie, podczas gdy obecne tempo produkcji wynosi 400 pojazdów rocznie. Prognozy wskazują, że od 2030 roku popyt na te pojazdy opancerzone osiągnie 1000 sztuk rocznie.

Dyrektor operacyjny Rheinmetall, René Gansauge, wyjaśnił, że firma ma dwutorowy plan działania. Pierwszym sposobem jest tworzenie nowych, lokalnych zakładów produkcyjnych. Przykładem jest plan wyposażenia włoskich sił zbrojnych w ponad 1000 bojowych wozów piechoty Lynx, który jest powiązany z firmą Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV).

Drugim sposobem na zwiększenie produkcji jest modernizacja i specjalizacja istniejących zakładów. Linie produkcyjne Boxera znajdują się obecnie w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Australii. Co ciekawe, australijska linia produkcyjna działa w trybie "odwrotnym", wysyłając niemieckie pojazdy bojowe zmontowane w Australii z powrotem do Niemiec.

Rheinmetall planuje znacząco zwiększyć produkcję Boxera w Niemczech. Fabryka w Kassel ma specjalizować się w produkcji 500 Boxerów rocznie. Obecnie zakład ten produkuje i serwisuje różne pojazdy opancerzone, w tym Boxera, Fuchsa, Kodiaka, Keilera i Büffela. Skupienie się na jednym zadaniu pozwoli na wprowadzenie nowych, zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, które są nieopłacalne przy niskim popycie.

"Kiedy Rheinmetall i KNDS Deutschland otrzymają duże, gwarantowane, długoterminowe zamówienie, będą mogły rozpocząć modernizację zakładu. Obejmuje to wprowadzenie zautomatyzowanych lub półautomatycznych linii spawalniczych i lakierniczych, a także innych procesów produkcyjnych, jeśli będzie to uzasadnione" – wyjaśnił René Gansauge. Ta strategia ma na celu optymalizację procesów i zwiększenie efektywności, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku zbrojeniowego.

Rheinmetall szykuje się na tłuste lata

Firma prognozuje sprzedaż na poziomie około 50 miliardów euro (58 miliardów dolarów) do 2030 roku, w porównaniu z około 10 miliardami euro w 2024 roku. Rheinmetall poinformował, że większość sprzedaży w 2030 roku będzie pochodzić z segmentów systemów pojazdowych oraz broni i amunicji.

Jak powiedział dyrektor ds. zasobów ludzkich, firma chce teraz także skupić się na pozyskaniu pracowników zwolnionych przez przemysł samochodowy i innych dużych pracodawców, aby obsadzić stanowiska niezbędne do realizacji planów ekspansji. Europejscy producenci broni starają się jak najszybciej zwiększyć produkcję, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu kontynentu na amunicję, czołgi, myśliwce i inny sprzęt wojskowy. Jednocześnie państwa starają się wzmocnić swoje arsenały, jednocześnie kontynuując zaopatrywanie Ukrainy w sprzęt obronny niezbędny do walki z Rosją.

Monica Wertheim, dyrektor ds. globalnych operacji kadrowych firmy Zmiana powiedziała w wywiadzie dla The Wall Street Journal, że w pierwszej połowie 2025 roku Rheinmetall otrzymał 120 000 aplikacji na ponad 3000 ogłoszeń o pracę w Niemczech. Według danych firmy, Rheinmetall otrzymał w zeszłym roku 257 000 CV na całym świecie, w porównaniu ze 180 000 w 2023 roku. W pierwszej połowie tego roku firma otrzymała 165 000 aplikacji i spodziewa się uzyskać ponad 275 000 w całym roku.

Firma planuje ogłosić w tym roku około 8000 ogłoszeń o pracę na całym świecie, czyli o 8% więcej niż w roku ubiegłym, z czego około połowa to nowe stanowiska. Firma poszukuje inżynierów elektryków i mechaników, programistów i kierowników projektów, a także wykwalifikowanych pracowników fizycznych, takich jak operatorzy maszyn i urządzeń, spawaczy i mechaników.

Firma planuje zwiększyć zatrudnienie na całym świecie do 40 000 pracowników do 2027 roku, w porównaniu z 30 640.. Jeśli cel zostanie osiągnięty, Rheinmetall zatrudni więcej pracowników w ciągu najbliższych dwóch i pół roku niż w ciągu ostatniej dekady. Pod koniec 2014 roku firma zatrudniała około 20 200 osób.