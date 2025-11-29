Polska wystrzeliła swojego pierwszego wojskowego satelitę szpiegowskiego.

Portal Obronny rozmawiał o tym z generałem Ireneuszem Starzyńskim, I Zastępcą Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Satelita wyposażony w radar SAR zapewni całodobową obserwację globu, niezależnie od warunków, wzmacniając obronność kraju.

Jakie konkretnie zagrożenia pomoże monitorować i jak wpłynie na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej?

- Radar SAR pozwala na obserwację dowolnego miejsca na globie, niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych - wyjaśniał generał Starzyński. Dzięki temu systemowi polskie wojsko będzie mogło skuteczniej monitorować infrastrukturę krytyczną, przesyły podmorskie i zagrożenia ze strony innych państw, w tym Rosji.

Znaczenie radaru SAR dla bezpieczeństwa narodowego

Generał podkreśla, że radar SAR to nie tylko narzędzie wywiadowcze, ale kluczowy element systemu obrony, który pozwala na stały dozór morski i ochronę infrastruktury krytycznej. - Bez obserwacji, monitoringu i dozoru każdego dnia i każdej nocy nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa - mówił. Integracja technologii satelitarnych z nowoczesnymi systemami informacyjnymi jest dużym wyzwaniem, ale pozwala na szybkie reagowanie na zagrożenia i wczesne wykrycie ewentualnych działań niepożądanych.

Ważnym elementem rozwoju tych technologii jest sztuczna inteligencja, która automatycznie przetwarza ogromne ilości danych, umożliwiając natychmiastowe podejmowanie decyzji. - Chcemy mieć tę informację natychmiast, tu i teraz - podkreślał generał, zaznaczając, że dzięki AI armia zyska większą zdolność do szybkiego reagowania na wyzwania cybernetyczne i militarne, zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i na morzu.

Monitorowanie kluczowej infrastruktury morskiej

Radar SAR umożliwia również skuteczne zabezpieczenie polskiego wybrzeża i morskich instalacji krytycznych. - Chcemy zabezpieczyć nasze morze przed różnymi zagrożeniami, zwłaszcza ze strony Rosji - mówił generał Starzyński. Technologia satelitarna pozwala na dokładne określenie położenia podmorskich kabli, przesyłów i innych ważnych elementów infrastruktury, które wymagają szczególnej ochrony.

W sytuacji, gdy tradycyjne metody obserwacji są często utrudnione ze względu na odległość i specyfikę środowiska morskiego, radar SAR daje przewagę, umożliwiając całodobowy monitoring i alarmowanie o potencjalnych zagrożeniach w czasie rzeczywistym.

Integracja sektora prywatnego i armii

Generał podkreśla, że realizacja tak zaawansowanego projektu nie byłaby możliwa bez współpracy z prywatnym sektorem technologicznym, w tym wypadku firmą Iceye. - Mieliśmy barierę mentalną, by uwierzyć, że młode firmy mogą stworzyć coś bardzo poważnego dla państwa i jego sił zbrojnych - wyznaje. Współpraca z startupami i firmami prywatnymi przyspiesza rozwój.