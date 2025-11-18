Pierwszy polski satelita wojskowy niedługo na orbicie. Rafał Modrzewski: „Nikt poza Polską nie ma nad nim kontroli”

Początek nowej ery polskiego wywiadu

Polskie Siły Zbrojne do tej pory opierały się głównie na współpracy międzynarodowej oraz zakupie usług satelitarnych od zewnętrznych dostawców. Sytuacja zmienia się wraz z wystrzeleniem pierwszego całkowicie polskiego satelity, który rozpocznie budowę narodowej konstelacji satelitarnej. To wydarzenie stanowi ważnym moment w rozwoju obronności i daje Polsce niezależność informacyjną w zakresie obrazowania satelitarnego.​

Po co wojsku własne satelity? „Najważniejsza jest tutaj wojna w Ukrainie i wnioski z niej płynące. Bardzo dużo danych satelitarnych zostało wykorzystanych do obrony Ukrainy. Dziś powszechnie uważa się, że przyszłość sił zbrojnych opiera się na wywiadzie satelitarnym - bez niego nie da się skutecznie planować obrony ani prowadzić działań ofensywnych” - zaznaczył Rafał Modrzewski.

Jak podkreślił rozmówca Portalu Obronnego, wywiad satelitarny staje się kluczowym narzędziem we współczesnych działaniach wojskowych. Możliwość samodzielnego pozyskiwania i analizowania zobrazowań z własnych satelitów daje przewagę i bezpieczeństwo, jakie trudno osiągnąć korzystając wyłącznie z zagranicznych usług lub wymiany danych.

Sześć satelitów to dopiero początek

Nowa narodowa konstelacja, składająca się docelowo z sześciu satelitów, zapewni Polsce podstawowy poziom bezpieczeństwa strategicznego. "To bardzo dobry punkt startowy" - ocenił Rafał Modrzewski. Dodał przy tym, że rozważane jest dalsze rozwijanie konstelacji: „Myślę, że to pytanie bardziej do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ze strony spółki na pewno jest duża chęć dalszej współpracy i rozszerzania konstelacji. Ma to sens, ale najpierw trzeba nauczyć się ją odpowiednio wykorzystywać” - podkreślił.​

Co potrafią polskie satelity? Nowoczesne satelity ICEYE bazują na technologii radarowej SAR, co pozwala na obserwację niezależnie od warunków pogodowych i o każdej porze dnia. „Satelita zwiadowczy pozwala pozyskiwać informacje o tym, co dzieje się zarówno po naszej stronie granicy, jak i poza granicami Polski. Działa w technologii obserwacyjnej, umożliwiającej wykonywanie zdjęć, i co kluczowe - w technologii radarowej. Dzięki temu może wykonywać zdjęcia niezależnie od pogody czy pory dnia. Możemy obserwować teren w nocy, przez chmury, dym i inne przeszkody, a uzyskane obrazy zawsze są czytelne” - tłumaczył CEO Iceye.​

Satelity, z których będzie korzystać Wojsko Polskie, mają możliwość obrazowania każdego miejsca na świecie. „Satelita może wykonać zdjęcia każdego miejsca na świecie - Polski, Japonii, Chin czy Stanów Zjednoczonych. Informacje te trafiają następnie do sztabu lub Agencji Wywiadu, gdzie są analizowane, by ustalić, co dokładnie dzieje się w obserwowanym obszarze” - wyjaśnił Rafał Modrzewski.​

Polskie „oczy w kosmosie”

W mediach coraz częściej mówi się o ICEYE jako o „polskich oczach w kosmosie”. Czy takie sformułowanie faktycznie oddaje rzeczywistość? „Myślę, że jest w tym sporo prawdy. Satelity obserwacyjne rzeczywiście są naszymi „oczami w kosmosie” i są niezbędne do planowania obrony czy działań militarnych. Umożliwiają szybkie obrazowanie sytuacji niezależnie od pogody i pory dnia. Cieszy nas to określenie i jesteśmy z niego dumni" - przyznał rozmówca Portalu Obronnego.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że w ostatnich miesiącach ICEYE notuje gwałtowny wzrost zainteresowania swoimi rozwiązaniami zarówno z Polski, jak i ze strony państw sojuszniczych NATO. Produkcja satelitów jest zwiększana z roku na rok, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. „W ubiegłym roku produkowaliśmy 20 satelitów rocznie, w przyszłym będzie to już ponad 50” - podkreśla Rafał Modrzewski. To wysiłek całego zespołu, za co bardzo dziękuję naszym pracownikom. To nie tylko powód do dumy, ale także obowiązek - patriotyczny i europejski. Uważamy, że to działanie oczywiste, a nie trudny wybór” - dodaje.​

W Muzeum Wojska Polskiego, w Warszawie do 23 listopada 2025 r. można oglądać immersyjną wystawę edukacyjną „Czujność z orbity”, przygotowaną przez Iceye w partnerstwie z Polską Agencją Kosmiczną oraz Polską Grupą Zbrojeniową. Wystawa pokazuje historię obserwacji Ziemi z kosmosu oraz wojskowe i cywilne zastosowania satelitów. Ekspozycja została objęta patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej.