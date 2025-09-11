Mobilne Centrum Operacji Satelitarnych ICEYE: Rewolucja w pozyskiwaniu danych ISR dla wojska

ISR Cell został zaprojektowany z myślą o kompatybilności plug-and-play z każdą misją ICEYE, niezależnie od tego, czy jest to misja suwerenna, czy obsługiwana przez firmę. Jego kluczową innowacją jest przeniesienie punktu dostępu do danych wywiadowczych z poziomu scentralizowanych jednostek dowodzenia do wymiaru działań taktycznych. System ten, już sprawdzony w ćwiczeniach wojskowych, stanowi fundament oferty ICEYE skierowanej do klientów z sektora obronnego. Tym samym ICEYE konsekwentnie realizuje swoje ambicje, by stać się głównym dostawcą krytycznej infrastruktury ISR dla państw sojuszniczych.

Pekka Laurila podkreśla znaczenie ISR Cell dla współczesnych operacji wojskowych: „Daje dowódcy narzędzia klasy strategicznej w ciągu minut, a nie godzin czy dni, co zasadniczo zmienia sposób planowania i prowadzenia współczesnych operacji wojskowych”. Ten bezpośredni dostęp do informacji ma kluczowe znaczenie w dynamicznie zmieniającym się środowisku operacyjnym, gdzie czas reakcji jest często decydującym czynnikiem.

Rozwiązanie Wąskich Gardeł w Zbieraniu Danych

ISR Cell stanowi bezpośrednie rozwiązanie problemu głównego wąskiego gardła w całym ekosystemie zbierania danych rozpoznawczych. Umożliwia szybkie i niezawodne wykorzystywanie coraz bardziej złożonych danych. Na każdym szczeblu dowodzenia system zapewnia bezpośredni dostęp do:

przydziału zadań satelitom;

możliwości odbioru danych (downlink);

analizy zobrazowań wspomaganej sztuczną inteligencją;

bezpiecznej dystrybucji informacji wywiadowczych — na miejscu i w ramach harmonogramów taktycznych.

Funkcjonalność ta, dotąd ograniczona do strategicznego szczebla łańcucha dowodzenia, może być teraz szybko rozmieszczona w środowiskach wysokiego ryzyka i pełnić rolę krytycznego, zapasowego rozwiązania w przypadku awarii stacjonarnego, scentralizowanego segmentu naziemnego. To zwiększa odporność i elastyczność operacyjną w szerokim spektrum zastosowań taktycznych.

Przewaga nad Konwencjonalnym Wywiadem Satelitarnym

W odróżnieniu od konwencjonalnego wywiadu satelitarnego, który jest optymalizowany pod kątem decyzji strategicznych lub operacyjnych realizowanych w ciągu godzin lub dni, ISR Cell został zaprojektowany tak, aby dostarczać niezbędne informacje na taktycznym poziomie łańcucha decyzyjnego. Informacje są gotowe do przekazania dowodzącym nie w ciągu dni czy godzin, lecz w ciągu kilkunastu minut.

Systemy operujące w domenie powietrznej, takie jak samoloty czy drony, mogą być wykorzystywane do uzyskania informacji w czasie rzeczywistym, lecz ich użyteczność ograniczają:

zasięg,

pozostawanie w zasięgu odbioru sygnału z jednostki sterowania,

podatność na środki przeciwdziałania, np. w zakresie walki radioelektronicznej.

ISR Cell eliminuje te ograniczenia, dostarczając wywiad z kosmosu bezpośrednio na poziom taktyczny. Poza zastosowaniami na obszarach objętych konfliktem, gdzie ISR Cell zapewnia dostęp do taktycznego, satelitarnego ISR, system ten zwiększa odporność i elastyczność operacyjną w szerokim spektrum zastosowań taktycznych, w tym w realizacji zadań na miejscu i w zakresie niezależnego odbioru danych z satelity. Tworzy to niezbędną warstwę odporności na ziemi dla coraz ważniejszej krytycznej infrastruktury kosmicznej.

Globalne Partnerstwa i Przyszłość

ICEYE w ostatnim czasie znacząco umocnił swoją pozycję w sektorze wojskowym i obronnym, zawierając kilka kluczowych porozumień. Firma dostarczy technologię satelitarną SAR i zdolności satelitarnego ISR między innymi:

Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej,

Portugalskim Siłom Powietrznym,

Królewskim Siłom Powietrznym Holandii,

Ministerstwu Obrony Finlandii.

Pekka Laurila dodał: „Mobilne Centra Operacji Satelitarnych (ISR Cell) ICEYE osiągnęły już stadium produkcyjne, a pierwsze dostawy dla klientów zaplanowano na początek 2026 r. Ta kluczowa zdolność, w połączeniu z naszymi najnowszymi satelitami Gen4, sprawia, że wywiad satelitarny jest bardziej efektywny i bezpośrednio dostępny w każdym węźle decyzyjnym, umożliwiając szybsze i niezawodne prowadzenie działań ISR na poziomie całych zaangażowanych w daną operację sił.” To potwierdza zaangażowanie ICEYE w ciągły rozwój i dostarczanie przełomowych rozwiązań dla sektora obronnego na całym świecie.

Na podstawie komunikatu ICEYE