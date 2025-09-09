Nowa era monitoringu satelitarnego. ICEYE rewolucjonizuje obrazowanie SAR

Satelity Gen4 zostały zaprojektowane z myślą o masowym wdrożeniu i operowaniu w dużych konstelacjach, co świadczy o strategicznym podejściu ICEYE do przyszłości monitoringu Ziemi. Zwiększona przepustowość obrazowania pozwala na wykonanie do 500 obrazów na dobę przez każdy satelitę, z czego połowa może objąć obszar o szerokości 2000 km podczas jednego przelotu na orbicie.

Kluczowe cechy satelitów Gen4 to:

Rozdzielczość obrazów do 16 cm : Umożliwia niespotykaną dotąd szczegółowość, dostarczając klarowniejszych informacji i zwiększając pewność analiz.

: Umożliwia niespotykaną dotąd szczegółowość, dostarczając klarowniejszych informacji i zwiększając pewność analiz. Pole widzenia wysokiej rozdzielczości do 400 km : Zwiększenie zasięgu obrazowania o 250% (z 150 km do 400 km) pozwala na monitorowanie rozległych obszarów, takich jak całe okrętowe grupy zadaniowe czy ważne lądowe przejścia graniczne, w ramach jednego przelotu.

: Zwiększenie zasięgu obrazowania o 250% (z 150 km do 400 km) pozwala na monitorowanie rozległych obszarów, takich jak całe okrętowe grupy zadaniowe czy ważne lądowe przejścia graniczne, w ramach jednego przelotu. Skrócony czas rewizyty do mniej niż 15 minut : Dzięki zwiększonej przepustowości obrazowania i możliwości jednoczesnej rejestracji i downlinku danych z prędkością do 700 Mbps, informacje są dostępne niemal w czasie rzeczywistym.

: Dzięki zwiększonej przepustowości obrazowania i możliwości jednoczesnej rejestracji i downlinku danych z prędkością do 700 Mbps, informacje są dostępne niemal w czasie rzeczywistym. Zoptymalizowana konstrukcja: Umożliwia masowe wdrożenie i operowanie w dużych konstelacjach, co znacząco zwiększa globalne pokrycie i częstotliwość obserwacji.

Większa i mocniejsza antena Gen4 zapewnia silniejszy sygnał i ostrzejsze szczegóły, co jest kluczowe dla osiągnięcia tak wysokiej jakości obrazów. Te udoskonalenia dodatkowo podnoszą skuteczność produktu Detect & Classify, który łączy obrazy SAR o wysokiej rozdzielczości z zaawansowaną sztuczną inteligencją, automatycznie wykrywając i klasyfikując jednostki pływające, samoloty i pojazdy z dokładnością powyżej 90%.

Suwerenność i globalne partnerstwa

Dla klientów narodowych i rządów, satelity Gen4 mogą być zakupione jako w pełni suwerenna zdolność, niezależna od kontroli ITAR. ICEYE oferuje Gen4 jako element kompletnego, zabezpieczonego systemu, który może zostać wystrzelony, wdrożony i eksploatowany w ciągu 12 miesięcy. Pakiet ten obejmuje segment naziemny, kompleksowe szkolenia oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, co zapewnia pełną autonomię i bezpieczeństwo operacji.

Pierwsza fala satelitów Gen4 została już wystrzelona w ramach misji SpaceX TR13 w marcu bieżącego roku, co umacnia pozycję ICEYE jako kluczowego partnera dla rządów oraz klientów z sektora obrony i wywiadu na całym świecie. Firma obecnie obsługuje największą na świecie konstelację satelitów SAR, skutecznie umieszczając wysokowydajne sensory na ekonomicznych platformach. Dzięki temu, że satelity są definiowane programowo, ICEYE może nieustannie rozwijać ich możliwości z poziomu naziemnych ośrodków, eliminując potrzebę budowy nowego sprzętu.

Wizja przyszłości z ICEYE

Rafał Modrzewski, CEO i Współzałożyciel ICEYE, podkreśla znaczenie tej innowacji:

„Po latach intensywnych badań i innowacji z radością ogłaszamy, że nasz satelita nowej generacji, Gen4, jest teraz dostępny komercyjnie. To znaczący krok naprzód w dostarczaniu naszym klientom większej liczby obrazów — ostrzejszych, szybciej dostępnych i bardziej elastycznych.”

Modrzewski dodał również:

„Gen4 to nie tylko skok technologiczny; stanowi bowiem klarowny przykład tego, jak ICEYE nadal przesuwa granice branży satelitów SAR. To przełom w sposobie, w jaki rządy oraz użytkownicy z sektora obronnego, jak i agencje wywiadowcze mogą podejmować obserwacje, rozumieć i odpowiadać na wydarzenia na całym świecie.”

Wprowadzenie satelitów Gen4 to kolejny dowód na to, że ICEYE konsekwentnie wyznacza nowe standardy w dziedzinie monitoringu satelitarnego, dostarczając narzędzi niezbędnych do skutecznego reagowania na dynamicznie zmieniające się wyzwania globalne.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE