Jak kontrolować rakietę kosmiczną? Tajemnice awioniki polskiego Bursztyna

Polska rakieta Bursztyn przekroczyła granicę kosmosu, co jest świadectwem rosnącego potencjału polskich inżynierów.

Kluczowym elementem rakiety jest komputer pokładowy, który steruje całym lotem, odpowiadając za precyzję każdej operacji.

Konstrukcja elektroniki rakietowej wymaga sprostania ekstremalnym wyzwaniom, takim jak przeciążenia i temperatury.

Polska droga do kosmosu – Za kulisami rakiety BURSZTYN

Kluczowym elementem rakiety Burszytn jest komputer pokładowy, "serce rakiety, mózg rakiety", który steruje sekwencją zdarzeń, od uruchomienia silników po rozłożenie spadochronów. Jest to o tyle istotne, że samą rakietą nie da się sterować w sposób „klasyczny”. Jedyny wpływ na jej tor lotu ma położenie podczas startu oraz odpowiednie wyznaczenie czasu każdej z operacji – od uruchomienia silników, przez ich wyłączanie, oddzielanie członów, aż po wytracenie prędkości i lądowanie części „roboczej”, kryjącej aparaturę badawczą.

"Za całą tę sekwencję zdarzeń odpowiada właśnie komputer pokładowy. Wraz z urządzeniami dodatkowymi, bo oczywiście komputer pokładowy nie działa tutaj sam" – dodaje Jan Matyszewski. Ważny jest każdy przewód, każdy przełącznik i inicjator. Nie tylko pod kątem niezawodności, ale też czasu reakcji czy odporności na ekstremalne czynniki które na niego działają – wysoka i niska temperatura, przeciążenie, nieważkość, zmiany ciśnienia. Każdy błąd może pogrzebać miesiące i lata pracy.

Szczególnie konstrukcja komputera pokładowego to wyzwanie, ze względu na ekstremalne przeciążenia, wodoszczelność i temperatury. "Mamy na pewno bardzo duże przeciążenia podczas startu. To znaczy, że siły działające na to urządzenie, komputer pokładowy i inne urządzenia mogą być porównane np. rzuceniem nim i uderzenia o ziemię" – tłumaczy Maciej Filipowicz.

Elektronika rakiety Bursztyn, początkowo projektowana niemal od zera, ewoluowała wraz z postępem projektu. "Elektronika jest następstwem zarówno struktury, napędów, jak i potrzeb, które też w trakcie trwania projektu się zmieniały" – podkreśla Matyszewski. Istotnym wyzwaniem był system separacji silników pomocniczych, który musiał działać z dokładnością do milisekund, zapewniając maksymalną synchronizację. Każda różnica czasu mogła wpłynąć na destabilizacje lub zmianę toru lotu rakiety.

W czasie lotu potrzebna jest bezwzględna niezawodność. Dlatego przed każdym startem, systemy rakiety przechodzą rygorystyczne testy laboratoryjne i funkcjonalne. Są wśród nich testy wibracyjne, udarowe i temperaturowe. Dodatkowo głowica rakiety była zrzucana ze śmigłowca, aby przetestować system spadochronowy i aerodynamikę w czasie kluczowej, ostatniej fazy lotu.

Projekt Bursztyn to nie tylko technologiczny sukces, ale także inspiracja dla przyszłych pokoleń inżynierów. "Przyłóżcie się trochę do matematyki, do fizyki, do chemii. To może w przyszłości będziecie projektować na przykład rakiety kosmiczne" – zachęca redaktor. Juliusz Sabak. "Bardzo dużo radości sprawia też obserwowanie tego, co się zaprojektowało i podziwianie, że działa tak jak chcieliśmy, żeby zadziałało” – dodaje Jan Matyszewski.