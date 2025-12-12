Australia przetestowała drona bojowego MQ-28A Ghost Bat, który z sukcesem zestrzelił cel powietrzny, co jest przełomem w rozwoju "Lojalnych Skrzydłowych".

Współpraca Royal Australian Air Force i Boeinga zaowocowała udanym wystrzeleniem pocisku AIM-120D AMRAAM, demonstrując zdolności bojowe bezzałogowca.

Testy potwierdziły gotowość MQ-28A do udziału w przyszłych operacjach lotniczych, zwiększając skuteczność i bezpieczeństwo załóg.

Jakie są dalsze plany Australii i USA w zakresie rozwoju autonomicznych systemów bojowych i jak wpłyną one na globalne bezpieczeństwo?

Historyczny test na ćwiczeniach Trial Kareela 25-4

Test, przeprowadzony przez Royal Australian Air Force (RAAF) z udziałem koncernu Boeinga, innych firm zbrojeniowych oraz US Air Force w ramach ćwiczenia Trial Kareela 25-4 na poligonie Woomera w południowej Australii. Bezzałogowiec bojowy MQ-28A Ghost Bat wystrzelił pocisk AIM-120 AMRAAM, który zniszczył manewrujący cel powietrzny Phoenix. Jest to bezzałogowiec osiągający prędkość okołodźwiekową, zdolny do symulowania podczas ćwiczeń celów powietrznych takich jak samoloty myśliwskie i pociski manewrujące.

Australijskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że Trial Kareela 25-4 była demonstracją zdolności Collaborative Combat Aircraft (CCA), czyli „Lojalnego Skrzydłowego” do użycia broni powietrze-powietrze przeciwko celowi powietrznemu w realistycznym scenariuszu operacyjnym. „Ta przełomowa demonstracja dowodzi, że MQ-28A jest wiodącą na świecie zdolnością Collaborative Combat Aircraft (CCA) i podkreśla rosnący potencjał MQ-28A w zakresie zapewnienia zdolności operacyjnych dla Królewskich Australijskich Sił Powietrznych” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Thank you to the Australian Government. MQ-28 funding through to 2028 backs new aircraft production and Block 3 aircraft development — prepping for @AusAirForce operations and accelerating capability. pic.twitter.com/6YXa4iuhos— Boeing Australia (@BoeingAustralia) December 9, 2025

Bezzałogowy system MQ-28A Ghost Bat, oracowany we współpracy przemysłu australijskiego i koncernu Boeing operował z myśliwcem RAAF F/A-18E/F Super Hornet oraz samolotem wczesnego ostrzegania i kontroli E-7A Wedgetail.

"Lojalny skrzydłowy" w akcji

Test poprzedził konsultacje USA i Australii w Waszyngtonie między szefami dyplomacji i obrony obu krajów. Amy List, dyrektor zarządzająca Boeing Defense Australia, wyjaśniła, że scenariusz testu odzwierciedlał realną misję. Dron MQ-28A Ghost Bat i myśliwiec F/A-18 wspólnie identyfikowały i śledziły cel powietrzny. Samolot E-7 pełnił rolę koordynatora działań w powietrzu dla drona MQ-28A.

Według australijskiego wojska MQ-28A współpracował z samolotem E-7A Wedgetail jako "lojalny skrzydłowy", wspierany przez myśliwiec F/A-18. Częścią ćwiczenia było sprawdzenie zdolności do wymiany danych pomiędzy platformami i wykorzystania maszyny bezzałogowej do zaatakowania i eliminacji celu powietrznego wykrytego przez samoloty załogowe.

Air Marshal Stephen Gareth Chappell, Szef Sił Powietrznych Australii, opisał przebieg testu: "Mieliśmy E-7 sprawującego kontrolę nad MQ-28 obok F/A-18F Super Hornetów. Cel został wyznaczony i przekazany E-7, który miał uprawnienia dowodzenia MQ-28, aby podejść, zaatakować i wystrzelić pocisk powietrze-powietrze, który z powodzeniem zestrzeliła cel. To pełne odtworzenie scenariusza bojowego, bardzo udana demonstracja naszego MQ-28 i jego zdolności bojowych w powtarzalnym środowisku."

Przyszłość australijskich sił powietrznych

Australijskie wojsko planuje wprowadzić drona MQ-28, który po raz pierwszy wzbił się w powietrze w 2021 roku, do służby operacyjnej. Rząd Australii zgodził się na dalszy rozwój i produkcję, kupując dodatkowe siedem dronów MQ-28 za prawie miliard dolarów.

Minister Przemysłu Obronnego Australii Pat Conroy podkreślił, że "Ghost Bat zamienia pojedynczy myśliwiec w zespół bojowy" i wyraził intencję jego produkcji oraz wprowadzenia drona do służby w Królewskich Australijskich Siłach Powietrznych.

Australia bardzo poważnie podchodzi do użycia mieszanych formacji maszyn załogowych i bezzałogowych, szczególnie w kontekście przewagi liczebnej lotnictwa Chin, które są głównym potencjalnym przeciwnikiem w regionie. Dlatego Canberra dąży do osiągnięcia proporcji co najmniej trzech bezzałogowych platform powietrznych na jeden załogowy samolot bojowy. To pozwoli nie tylko zwiększyć skuteczność, ale też zmniejszyć ryzyko utraty załóg.

Współpraca Australii i USA

Podczas rozmów AUSMIN Australia i USA zgodziły się na wzmocnienie partnerstwa obronnego. Australia zobowiązała się do poprawy infrastruktury w bazach lotniczych Tindal i Darwin, aby wspierać rotacje amerykańskich bombowców, myśliwców oraz samolotów rozpoznawczych.

Oba kraje zgodziły się również na dalszą współpracę w zakresie produkcji, utrzymania i rozwoju hipersonicznego pocisku manewrującego, a także na "dalsze utrzymanie na poziomie magazynowym" zapasów pocisków AIM-9X i AMRAAM.

Demonstracja zdolności bojowych drona MQ-28A Ghost Bat to kolejny krok w kierunku transformacji australijskich sił powietrznych i wzmocnienia współpracy obronnej z USA. Maszyny te powstały bowiem na zamówienie Australii i w ścisłej współpracy z jej przemysłem, ale w amerykańskim koncernie Boeing. Co warto podkreślić, firma ta jest zainteresowana sprzedażą MQ-28 Ghost Bat do krajów trzecich. Tego typu propozycja kierowana była również do Polski, między innymi w ramach oferty samolotów F-15EX Super Eagle.